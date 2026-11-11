https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/gullu-dosyasinda-ses-kaydi-krizi-ifadesini-degistiren-sultan-nur-ulu-sanik-oldu-1110261831.html

Güllü dosyasında ses kaydı krizi: İfadesini değiştiren Sultan Nur Ulu sanık oldu

Güllü dosyasında ses kaydı krizi: İfadesini değiştiren Sultan Nur Ulu sanık oldu

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili dosyada olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun hukuki konumu değişti. İlk ifadelerinde düşüş anını görmediğini söyleyen... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T12:19+0300

2026-11-11T12:19+0300

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güllü

şarkıcı güllü

soruşturma

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Şarkıcı Güllü adıyla tanınan Gül Tut'un ölümüne ilişkin yargı sürecinde, olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkındaki hukuki süreç gündeme geldi. Daha önce tanık olarak ifade veren Ulu, yalan tanıklık suçlamasıyla sanık konumuna geçti.Sabah'ın haberine göre, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı olan Ulu'nun farklı tarihlerde verdiği ifadeler arasındaki değişiklik, hakkındaki suçlamanın temelini oluşturdu.İlk ifadelerinde düşüş anını görmediğini söylediSultan Nur Ulu, olayın ardından 3 ve 24 Ekim 2025 tarihlerinde yeminli tanık olarak verdiği ifadelerde Güllü'nün düşüş anını görmediğini ve o sırada aynaya baktığını söyledi.Yaklaşık iki ay sonra ifadesini değiştiren Ulu, bu kez Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğünü ileri sürdü.Savcılık, ilk iki yeminli ifadenin gerçeği yansıtmadığı değerlendirmesiyle Ulu hakkında yalan tanıklık suçlaması kapsamında işlem başlattı.Ses kayıtları da gündeme geldiUlu hakkındaki hukuki süreç yalnızca verdiği ifadelerle sınırlı kalmadı.Tuğyan Ülkem Gülter ile avukatı Merve Uçanok, telefon görüşmeleri ve yüz yüze konuşmaların tarafların bilgisi ve rızası dışında kaydedilerek paylaşıldığı iddiasıyla Ulu hakkında suç duyurusunda bulundu.Başvuruda, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçlaması kapsamında soruşturma yürütülmesi ve Ulu'nun cezalandırılması talep edildi.Güllü'nün kardeşinden de suç duyurusuGüllü'nün kardeşi ve avukatı Şermin Tankut da Sultan Nur Ulu hakkında suç duyurusunda bulundu.Tankut'un başvurusunda izinsiz ses kaydı, şantaj ve avukatlık görevinin yerine getirilmesini engellemeye yönelik girişim iddiaları yer aldı.Güllü'nün oğlunun avukatı Rahmi Çelik'in de tartışma konusu olan ses kayıtlarına ilişkin hazırlanan raporu savcılığa teslim ettiği belirtildi.Güllü 26 Eylül 2025'te hayatını kaybetti"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binada bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.Güllü'nün ölümüne ilişkin Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/akomdan-istanbul-icin-kritik-firtina-uyarisi-lodos-saatte-80-kilometreye-ulasacak-1110261012.html

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