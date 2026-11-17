https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/gokceada-ve-bozcaada-hatlarindaki-bazi-feribot-seferlerine-iptal-hangi-seferler-yapilacak-1110402586.html

Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki bazı feribot seferlerine iptal: Hangi seferler yapılacak?

Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki bazı feribot seferlerine iptal: Hangi seferler yapılacak?

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi. 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T16:46+0300

2026-11-17T16:46+0300

2026-11-17T16:46+0300

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Son gelen meteorolojik veriler sonucunda bazı feribot seferleri iptal edildi.Hangi feribot seferleri yapılacak?Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Hangi seferler iptal?Açıklamada, her iki hatta bulunan tarifedeki planlı diğer tüm seferlerin ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

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