https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/gokceada-ve-bozcaada-hatlarindaki-bazi-feribot-seferlerine-iptal-hangi-seferler-yapilacak-1110402586.html
Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki bazı feribot seferlerine iptal: Hangi seferler yapılacak?
Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki bazı feribot seferlerine iptal: Hangi seferler yapılacak?
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Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi. 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T16:46+0300
2026-11-17T16:46+0300
2026-11-17T16:46+0300
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Son gelen meteorolojik veriler sonucunda bazı feribot seferleri iptal edildi.Hangi feribot seferleri yapılacak?Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Hangi seferler iptal?Açıklamada, her iki hatta bulunan tarifedeki planlı diğer tüm seferlerin ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/akom-saat-vererek-uyardi-istanbulda-firtina-gunlerce-surecek-hizi-85-kilometreye-ulasabilir-1110396323.html
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bozcaada, gökçeada, ege denizi, feribot, fırtına
bozcaada, gökçeada, ege denizi, feribot, fırtına
Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki bazı feribot seferlerine iptal: Hangi seferler yapılacak?
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.
Son gelen meteorolojik veriler sonucunda bazı feribot seferleri iptal edildi.
Hangi feribot seferleri yapılacak?
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada,
yarın Kabatepe-Gökçeada hattında,
Kabatepe'den saat 09.00 ve 21.00,
Gökçeada'dan saat 07.00 ve 19.00,
Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00,
Bozcaada'dan da saat 07.00 ve 10.00'daki seferlerin gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, her iki hatta bulunan tarifedeki planlı diğer tüm seferlerin ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.