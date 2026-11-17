https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/galatasaraydan-bruno-fernandes-bombasi-transferde-yeni-gelisme-1110387492.html

Galatasaray'dan Bruno Fernandes bombası: Transferde yeni gelişme

Galatasaray'dan Bruno Fernandes bombası: Transferde yeni gelişme

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın, Manchester United'dan ayrılabileceği konuşulan Portekizli yıldız Bruno Fernandes'i transfer gündemine aldığı öne sürüldü. İngiliz ekibinde... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T08:24+0300

2026-11-17T08:24+0300

2026-11-17T08:24+0300

spor

manchester united

galatasaray

nico paz

michael carrick

bruno fernandes

premier lig

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Galatasaray, kış transfer dönemi öncesinde dünya futbolunun önemli isimlerinden Bruno Fernandes ile gündeme geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da yaşanan teknik direktör değişikliği ve Portekizli yıldızın sözleşme uzatma tekliflerini geri çevirmesinin ardından, sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcuyu transfer listesine aldığı öne sürüldü.İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, kulübün sunduğu ikinci sözleşme teklifini de kabul etmedi. Oyuncunun geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, Galatasaray'ın bu gelişmeleri yakından takip ettiği iddia ediliyor. Ancak sarı-kırmızılıların futbolcu veya kulübüyle resmî görüşmelere başladığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.Manchester United'da Pochettino dönemi başlıyorManchester United, Premier Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Michael Carrick ile yollarını ayırdı. İngiliz kulübü, 13 Kasım'da yaptığı resmî açıklamayla Arjantinli çalıştırıcı Mauricio Pochettino ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.Pochettino'nun 18 Kasım Çarşamba günü göreve başlaması ve ilk maçına 22 Kasım'da Liverpool karşısında çıkması bekleniyor.Premier Lig'de düşme hattına gerileyen Manchester United'da yeni teknik direktörün kadro yapılanmasında önemli değişikliklere gitmesi gündemde. Bu süreçte kaptan Bruno Fernandes'in takımdaki geleceği de tartışılmaya başlandı.Bruno Fernandes'in yerine Nico Paz mı geliyor?İngiliz basınında Manchester United'ın, İtalya Serie A ekiplerinden Como'da forma giyen 22 yaşındaki Arjantinli yıldız Nico Paz ile ilgilendiği öne sürüldü.Pochettino'nun vatandaşı Nico Paz'ı kadrosunda görmek istediği iddia edilirken, genç futbolcunun Fernandes'in olası ayrılığına karşı alternatif olarak değerlendirildiği belirtiliyor.Ancak transferin önünde önemli bir engel bulunuyor. Real Madrid'in Nico Paz için geri satın alma hakkına sahip olması, Manchester United'ın olası girişimini zorlaştırabilir. Ayrıca Nico Paz'ın transfer edilmesinin Fernandes'in kesin olarak ayrılacağı anlamına gelmediği vurgulanıyor.Sky Sports'un 13 Kasım tarihli haberine göre, Portekizli futbolcu, Manchester United yönetiminin sunduğu ikinci sözleşme uzatma teklifini de reddetti.Bununla birlikte İngiliz kulübünün, Fernandes'in sözleşmesini bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Bu nedenle oyuncunun ocak ayında başka bir kulüple serbest transfer görüşmelerine başlayıp başlayamayacağı, Manchester United'ın sözleşmedeki hakkını kullanmasına bağlı olacak.Pochettino'nun göreve başlamasının ardından Fernandes'in geleceği hakkında yapılacak değerlendirmelerin transfer sürecinde belirleyici olması bekleniyor.Rafael Leao transferde devreye girebilir mi?Galatasaray'ın 30 Ağustos 2026'da AC Milan'dan kadrosuna kattığı Rafael Leao'nun, vatandaşı Bruno Fernandes'in İstanbul'a transferinde rol oynayabileceği iddia ediliyor.İki futbolcunun Portekiz Millî Takımı'ndan birbirini tanıması nedeniyle Leao'nun olası görüşmelerde etkili olabileceği öne sürülüyor. Ancak Leao'nun Fernandes'i ikna etmek için girişimde bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.Bruno Fernandes Galatasaray'a transfer olacak mı?Galatasaray'ın kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istediği ve Bruno Fernandes'in olası ayrılığını fırsata çevirmeyi değerlendirdiği iddia ediliyor.Bununla birlikte transferin gerçekleşmesi için Manchester United'ın tutumu, Fernandes'in sözleşme koşulları ve oyuncunun kariyer planlaması belirleyici olacak.Şu ana kadar Galatasaray veya Manchester United cephesinden Bruno Fernandes transferine ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle Portekizli futbolcunun İstanbul'a geleceğine ya da transfer görüşmelerinin ileri aşamaya taşındığına yönelik haberler henüz doğrulanmış değil.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/a-milli-futbol-takimi-uefa-uluslar-b-ligine-dustu-play-out-bileti-averajla-sirbistanin-oldu-1110384048.html

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manchester united, galatasaray, nico paz, michael carrick, bruno fernandes, premier lig