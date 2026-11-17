https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/fransada-protestolar-yeniden-sokaklara-tasti-sendikalar-ulke-genelinde-greve-cagirdi-1110405032.html

Fransa'da protestolar yeniden sokaklara taştı: Sendikalar ülke genelinde greve çağırdı

Fransa'da protestolar yeniden sokaklara taştı: Sendikalar ülke genelinde greve çağırdı

Sputnik Türkiye

Fransa'da kamu çalışanları, ücret artışı talebiyle 17 Kasım Salı günü ülke genelinde greve giderken sendikalar, öğrenciler ve Sarı Yelekliler de protestolara... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T18:05+0300

2026-11-17T18:05+0300

2026-11-17T18:39+0300

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Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde düzenlenen gösterilerde hayat pahalılığı, enflasyon, kamu hizmetlerindeki sorunlar ve hükümetin ekonomi politikaları protesto edildi.Nantes kentindeki eylemlerde polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. polislerin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandığı, göstericilerin ise havai fişeklerle karşılık verdiği görüldü.Sendikalar ücret artışını yetersiz buluyorYaklaşık 5.8 milyon kamu çalışanının greve çağrıldığı eylemlerin merkezinde ücret artışı talebi bulunuyor. Sendikalar, özel sektör çalışanları için açıklanan asgari ücret artışının ardından kamu çalışanlarının da genel ücret artışından yararlanmasını istiyor.Hükümet Sözcüsü Mathieu Lefevre, kamu çalışanlarının ücret taleplerine yönelik "somut bir yanıt" verdiklerini savundu. Lefevre, 1.3 milyondan fazla kamu çalışanına brüt 650 euroya kadar ücret artışı sağlanacağını ve hiçbir kamu çalışanının ulusal asgari ücretin altında maaş almamasının hedeflendiğini söyledi.Ancak Fransa Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Sophie Binet, hükümetin adımlarını "çok az ve çok geç" olarak nitelendirdi. Binet, asgari ücrete aylık yalnızca 5 euro eklenmesini eleştirerek hükümetin ekonomi politikasında değişikliğe gitmediğini savundu.2027 bütçesi ve seçimler öncesi baskı Protestolar, Fransa'nın bütçe açığını azaltmaya çalıştığı ve 2027 bütçesini kabul etmek için siyasi uzlaşma aradığı bir dönemde gerçekleşiyor. Gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri de siyasi gerilimi artıran başlıklardan biri.Öte yandan Ulusal Birlik (RN) lideri Marine Le Pen, seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformunu yürürlükten kaldıracağını ve emeklilik yaşını 60-62 aralığına indireceğini açıkladı.

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Fransa'da protestolar yeniden sokaklara taştı: Sendikalar ülke genelinde greve çağırdı Sputnik Türkiye Fransa'da protestolar yeniden sokaklara taştı: Sendikalar ülke genelinde greve çağırdı 2026-11-17T18:05+0300 true PT0M26S

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fransa, sarı yelekliler, paris, marine le pen, avrupa, emmanuel macron