https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-4-sirkete-kayyum-atandi-aralarinda-adil-katilim-bankasi-da-var-1110402794.html
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 5 şirkete kayyum atandı, aralarında Altınbaş Holding de var
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 5 şirkete kayyum atandı, aralarında Altınbaş Holding de var
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında aralarında Adil Katılım Bankası ve Altınbaş Holding'in de bulunduğu şirketlere kayyum atandı. 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T16:54+0300
2026-11-17T16:54+0300
2026-11-17T17:06+0300
ekonomi̇
ali emre ballı
tmsf
kayyum
fon soruşturması
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Fon soruşturması kapsamında, TMSF, Adil Katılım Bankası AŞ'nin de aralarında bulunduğu 4 şirkete kayyum olarak atandı. Öte yandan fon soruşturması kapsamında Altınbaş Holding’e de kayyum atandı.Gerçek bir ticari faaliyete dayanmayan kredi kullanımları vurgusuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülmekte olan "fon soruşturması" kapsamında MASAK Başkanlığı'ndan alınan raporlar, bankacılık ve sermaye piyasası kayıtları, yapılan analizler ve alınan beyanlar doğrultusunda, müteveffa şüpheli Ali Emre Ballı ve bağlantılı kişilerce kontrol edilen şirketler hakkında inceleme yapıldı. İncelemelerde, gerçek bir ticari faaliyete dayanmayan kredi kullanımları ve varlığa dayalı menkul kıymet ihraçları yoluyla elde edilen kaynakların Adil Katılım Bankasının kuruluş sermayesine aktarıldığı belirtildi.Açıklamada, devamında söz konusu sermayenin Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kontrolündeki fonlara yatırılarak "fon manipülasyonuna" konu edildiği ve yüksek kar elde edildiği, banka kaynaklarının grup şirketlerine kredi olarak kullandırılarak tüketildiği, suçtan elde edilen değerlerin ise şirketler arası transferler ile fon ve borçlanma aracı işlemlerine tabi tutularak aklandığının tespit edildiği bildirildi.TMSF kayyum olarak atandıBu nedenlerle, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133/1 maddesi uyarınca suça özgülenmeleri hususunda kuvvetli şüphe bulunan Adil Katılım Bankası AŞ, Adil Varlık Yönetim AŞ, Adil Tasarruf Finansman AŞ ve Dünya Varlık Yönetim AŞ hakkında karar alındığı ifade edildi.Açıklamada, söz konusu şirketlerin yönetim organının yetkileri ile ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüyle TMSF'ye verilmesi suretiyle, TMSF'nin 17 Kasım 2026 tarihinde yönetim kayyumu olarak atanmasına karar verildiği kaydedildi.Altınbaş Holding'e de kayyum atandıÖte yandan NTV'nin haberine göre, fon soruşturması kapsamında Altınbaş Holding’e de kayyum atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/fon-sorusturmasi-7-supheli-hakkinda-tutuklama-talebi-1110382739.html
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ali emre ballı, tmsf, kayyum, fon soruşturması
ali emre ballı, tmsf, kayyum, fon soruşturması
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 5 şirkete kayyum atandı, aralarında Altınbaş Holding de var
16:54 17.11.2026 (güncellendi: 17:06 17.11.2026)
Fon soruşturması kapsamında aralarında Adil Katılım Bankası ve Altınbaş Holding'in de bulunduğu şirketlere kayyum atandı.
Fon soruşturması kapsamında, TMSF, Adil Katılım Bankası AŞ'nin de aralarında bulunduğu 4 şirkete kayyum olarak atandı. Öte yandan fon soruşturması kapsamında Altınbaş Holding’e de kayyum atandı.
Gerçek bir ticari faaliyete dayanmayan kredi kullanımları vurgusu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülmekte olan "fon soruşturması" kapsamında MASAK Başkanlığı'ndan alınan raporlar, bankacılık ve sermaye piyasası kayıtları, yapılan analizler ve alınan beyanlar doğrultusunda, müteveffa şüpheli Ali Emre Ballı ve bağlantılı kişilerce kontrol edilen şirketler hakkında inceleme yapıldı. İncelemelerde, gerçek bir ticari faaliyete dayanmayan kredi kullanımları ve varlığa dayalı menkul kıymet ihraçları yoluyla elde edilen kaynakların Adil Katılım Bankasının kuruluş sermayesine aktarıldığı belirtildi.
Açıklamada, devamında söz konusu sermayenin Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kontrolündeki fonlara yatırılarak "fon manipülasyonuna" konu edildiği ve yüksek kar elde edildiği, banka kaynaklarının grup şirketlerine kredi olarak kullandırılarak tüketildiği, suçtan elde edilen değerlerin ise şirketler arası transferler ile fon ve borçlanma aracı işlemlerine tabi tutularak aklandığının tespit edildiği bildirildi.
TMSF kayyum olarak atandı
Bu nedenlerle, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133/1 maddesi uyarınca suça özgülenmeleri hususunda kuvvetli şüphe bulunan Adil Katılım Bankası AŞ, Adil Varlık Yönetim AŞ, Adil Tasarruf Finansman AŞ ve Dünya Varlık Yönetim AŞ hakkında karar alındığı ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu şirketlerin yönetim organının yetkileri ile ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüyle TMSF'ye verilmesi suretiyle, TMSF'nin 17 Kasım 2026 tarihinde yönetim kayyumu olarak atanmasına karar verildiği kaydedildi.
Altınbaş Holding'e de kayyum atandı
Öte yandan NTV'nin haberine göre, fon soruşturması kapsamında Altınbaş Holding’e de kayyum atandı.