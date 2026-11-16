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Fon soruşturması: 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Fon soruşturması: 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında adliyeye çıkarılan 26 şüpheliden 7'si tutuklama, 19'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 16.11.2026, Sputnik Türkiye
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fon soruşturması
i̇stanbul adliyesi
borsa
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklama, 19'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/ahmet-hakandan-fon-sorusturmasina-dair-yorum-listenin-aciklanmamasi-nelere-yol-aciyor-1110355974.html
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fon, fon soruşturması, i̇stanbul adliyesi, borsa, borsa i̇stanbul
fon, fon soruşturması, i̇stanbul adliyesi, borsa, borsa i̇stanbul

Fon soruşturması: 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi

23:04 16.11.2026 (güncellendi: 23:10 16.11.2026)
gözaltı
gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
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Fon soruşturması kapsamında adliyeye çıkarılan 26 şüpheliden 7'si tutuklama, 19'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklama, 19'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2026
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