https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/fifa-baskanligi-icin-infantinoya-rakip-cikti-1110383393.html
FIFA başkanlığı için Infantino'ya rakip çıktı
FIFA başkanlığı için Infantino'ya rakip çıktı
Sputnik Türkiye
Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) oy birliğiyle desteğini alarak Mart 2027'de yapılacak... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T00:43+0300
2026-11-17T00:43+0300
2026-11-17T00:43+0300
spor
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aleksander ceferin
fas
fifa
uefa
fransa futbol federasyonu
dünya kupası
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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, UEFA İcra Komitesi ve FIFA Konseyinde temsil edilen Avrupa ulusal federasyonları, Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo'nun adaylığını destekleme kararı aldı.Adaylık teklifini kabul eden 63 yaşındaki Diallo'nun, salı günü FFF İcra Komitesi tarafından resmen aday gösterilmesi bekleniyor.FIFA başkanlık seçimi ne zaman?FIFA başkanlık seçimi, 18 Mart 2027'de Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak. 2016 yılından bu yana FIFA Başkanlığı görevini yürüten 56 yaşındaki Gianni Infantino da yeniden aday olacak.UEFA'nın açıklamasında, FIFA'nın yönetim anlayışına ilişkin ciddi endişelerin bulunduğu belirtilerek, küresel futbol camiasında birlik ve güvenin yeniden tesis edilmesi çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca daha güçlü bir yönetim yapısına ihtiyaç duyulduğu, futbolun paydaşlarıyla işbirliğinin artırılması ve oyunun dünya genelinde geliştirilmesine odaklanılması gerektiği vurgulandı.Infantino'ya destek azaldıFransa Futbol Federasyonu (FFF), FIFA'nın yönetim anlayışına ilişkin endişeler nedeniyle eylül ayında Gianni Infantino'nun yeniden başkan seçilmesine yönelik desteğini geri çekmişti. Dünya Kupası yayın hakları ve dış yatırımcıları kapsayan ticari şirket kurma önerisi de Avrupa federasyonlarının itirazları üzerine ağustos ayının başında rafa kaldırılmıştı.5 üye federasyonun desteği gerekliFransa Futbol Federasyonu Başkanlığını 2023'ten bu yana sürdüren Diallo, daha önce Fransız profesyonel kulüplerini temsil eden bir kuruluşta başkanlık yaptı. FIFA başkanlık seçimlerinde adayların yarışabilmesi için en az 5 üye federasyonun desteğini alması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/trump-fifa-baskani-infantinonun-gorevden-alinmasi-korkunc-bir-hata-olur-1107926092.html
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gianni infantino, aleksander ceferin, fas, fifa, uefa, fransa futbol federasyonu, dünya kupası
gianni infantino, aleksander ceferin, fas, fifa, uefa, fransa futbol federasyonu, dünya kupası
FIFA başkanlığı için Infantino'ya rakip çıktı
Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) oy birliğiyle desteğini alarak Mart 2027'de yapılacak FIFA başkanlık seçimlerinde Gianni Infantino'ya rakip olmaya hazırlanıyor.
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, UEFA İcra Komitesi ve FIFA Konseyinde temsil edilen Avrupa ulusal federasyonları, Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo'nun adaylığını destekleme kararı aldı.
Adaylık teklifini kabul eden 63 yaşındaki Diallo'nun, salı günü FFF İcra Komitesi tarafından resmen aday gösterilmesi bekleniyor.
FIFA başkanlık seçimi ne zaman?
FIFA başkanlık seçimi, 18 Mart 2027'de Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak. 2016 yılından bu yana FIFA Başkanlığı görevini yürüten 56 yaşındaki Gianni Infantino da yeniden aday olacak.
UEFA'nın açıklamasında, FIFA'nın yönetim anlayışına ilişkin ciddi endişelerin bulunduğu belirtilerek, küresel futbol camiasında birlik ve güvenin yeniden tesis edilmesi çağrısı yapıldı.
Açıklamada ayrıca daha güçlü bir yönetim yapısına ihtiyaç duyulduğu, futbolun paydaşlarıyla işbirliğinin artırılması ve oyunun dünya genelinde geliştirilmesine odaklanılması gerektiği vurgulandı.
Infantino'ya destek azaldı
Fransa Futbol Federasyonu (FFF), FIFA'nın yönetim anlayışına ilişkin endişeler nedeniyle eylül ayında Gianni Infantino'nun yeniden başkan seçilmesine yönelik desteğini geri çekmişti.
Dünya Kupası yayın hakları ve dış yatırımcıları kapsayan ticari şirket kurma önerisi de Avrupa federasyonlarının itirazları üzerine ağustos ayının başında rafa kaldırılmıştı.
5 üye federasyonun desteği gerekli
Fransa Futbol Federasyonu Başkanlığını 2023'ten bu yana sürdüren Diallo, daha önce Fransız profesyonel kulüplerini temsil eden bir kuruluşta başkanlık yaptı.
FIFA başkanlık seçimlerinde adayların yarışabilmesi için en az 5 üye federasyonun desteğini alması gerekiyor.