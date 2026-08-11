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Trump: FIFA Başkanı Infantino'nun görevden alınması 'korkunç bir hata' olur
Trump: FIFA Başkanı Infantino'nun görevden alınması 'korkunç bir hata' olur
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, görevinden istifa etmesi yönündeki çağrıların arttığı bir dönemde güçlü ve açık sözlü bir destekçiye sahip: ABD Başkanı Donald Trump.
2026-08-11T18:05+0300
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Dünya genelindeki futbol kuruluşları, Dünya Kupası'nın ardından FIFA Başkanı'nın istifasını talep etmeyi sürdürürken Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda bu çağrılara tepki gösterdi.Trump, "FIFA, herhangi bir nedenle Başkan Gianni Infantino'yu değiştirmeyi düşünürse korkunç bir hata yapmış olur" ifadelerini kullandı.'Eğer giderse bu kadar karlı olmaz'Trump, Infantino için "O harika biri. Az önce tarihin açık ara en başarılı Dünya Kupası'na başkanlık etti, dört kat daha başarılıydı" dedi. Trump ayrıca, "Eğer giderse, bir daha asla bu kadar başarılı veya karlı olmayacak" ifadelerini kullandı.Avrupa'yı temsil eden UEFA, Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler'i kapsayan Concacaf ile Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), pazartesi günü ortak bir açık mektup yayımlayarak Infantino'nun istifasını istedi. Mektup, üç kuruluşun başkanları ve genel sekreterleri tarafından imzalandı.Dünya Kupası'nın 'satılması' tartışmalarıInfantino'nun geçen hafta Fas'ta FIFA yönetim ekibinin bazı üyeleriyle gerçekleştirdiği kriz toplantısının da tartışmaları daha da artırdığı belirtildi.UEFA, Concacaf ve AFC'nin ortak mektubunda şu ifadelere yer verildi:Mektupta ayrıca Infantino'nun tutumunun "oyunun emanetçisi olan bir yöneticinin değil, oyunun kendisine hesap vermesi gerektiğine inanan bir kişinin tutumu" olduğu savunuldu.
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gianni infantino, donald trump, dünya kupası
gianni infantino, donald trump, dünya kupası

Trump: FIFA Başkanı Infantino'nun görevden alınması 'korkunç bir hata' olur

18:05 11.08.2026
© AA / Mostafa Bassim2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© AA / Mostafa Bassim
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, görevinden istifa etmesi yönündeki çağrıların arttığı bir dönemde güçlü ve açık sözlü bir destekçiye sahip: ABD Başkanı Donald Trump.
Dünya genelindeki futbol kuruluşları, Dünya Kupası'nın ardından FIFA Başkanı'nın istifasını talep etmeyi sürdürürken Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda bu çağrılara tepki gösterdi.
Trump, "FIFA, herhangi bir nedenle Başkan Gianni Infantino'yu değiştirmeyi düşünürse korkunç bir hata yapmış olur" ifadelerini kullandı.

'Eğer giderse bu kadar karlı olmaz'

Trump, Infantino için "O harika biri. Az önce tarihin açık ara en başarılı Dünya Kupası'na başkanlık etti, dört kat daha başarılıydı" dedi. Trump ayrıca, "Eğer giderse, bir daha asla bu kadar başarılı veya karlı olmayacak" ifadelerini kullandı.
Avrupa'yı temsil eden UEFA, Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler'i kapsayan Concacaf ile Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), pazartesi günü ortak bir açık mektup yayımlayarak Infantino'nun istifasını istedi. Mektup, üç kuruluşun başkanları ve genel sekreterleri tarafından imzalandı.

Dünya Kupası'nın 'satılması' tartışmaları

Infantino, geçen ay FIFA Forward Enterprise projesini hayata geçirmeye yönelik planın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından eleştirilerin hedefi olmuştu. Söz konusu plan kapsamında, milyarlarca dolar gelir elde etmek amacıyla Dünya Kupası'nın ticari haklarının bir bölümünün özel yatırımcılara satılması öngörülüyordu.
Infantino'nun geçen hafta Fas'ta FIFA yönetim ekibinin bazı üyeleriyle gerçekleştirdiği kriz toplantısının da tartışmaları daha da artırdığı belirtildi.
UEFA, Concacaf ve AFC'nin ortak mektubunda şu ifadelere yer verildi:

FIFA Yönetim Komitesi'nin yalnızca seçilmiş bazı üyelerinin, komitenin tamamı olmaksızın, yurt dışında toplantıya çağrıldığı bu son toplantı; yönetimin FIFA'nın kalbine, çalışanlarına yönelik sorunları ele almak üzere Zürih'e gitmek yerine toplantıyı yurt dışında düzenlemesi nedeniyle endişelerimizi daha da güçlendiriyor ve bizi bu noktaya getiren davranış biçiminin devamı niteliğini taşıyor.

Mektupta ayrıca Infantino'nun tutumunun "oyunun emanetçisi olan bir yöneticinin değil, oyunun kendisine hesap vermesi gerektiğine inanan bir kişinin tutumu" olduğu savunuldu.
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