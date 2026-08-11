https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/trump-fifa-baskani-infantinonun-gorevden-alinmasi-korkunc-bir-hata-olur-1107926092.html

Trump: FIFA Başkanı Infantino'nun görevden alınması 'korkunç bir hata' olur

Trump: FIFA Başkanı Infantino'nun görevden alınması 'korkunç bir hata' olur

Sputnik Türkiye

FIFA Başkanı Gianni Infantino, görevinden istifa etmesi yönündeki çağrıların arttığı bir dönemde güçlü ve açık sözlü bir destekçiye sahip: ABD Başkanı Donald Trump.

2026-08-11T18:05+0300

2026-08-11T18:05+0300

2026-08-11T18:05+0300

dünya

gianni infantino

donald trump

dünya kupası

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Dünya genelindeki futbol kuruluşları, Dünya Kupası'nın ardından FIFA Başkanı'nın istifasını talep etmeyi sürdürürken Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda bu çağrılara tepki gösterdi.Trump, "FIFA, herhangi bir nedenle Başkan Gianni Infantino'yu değiştirmeyi düşünürse korkunç bir hata yapmış olur" ifadelerini kullandı.'Eğer giderse bu kadar karlı olmaz'Trump, Infantino için "O harika biri. Az önce tarihin açık ara en başarılı Dünya Kupası'na başkanlık etti, dört kat daha başarılıydı" dedi. Trump ayrıca, "Eğer giderse, bir daha asla bu kadar başarılı veya karlı olmayacak" ifadelerini kullandı.Avrupa'yı temsil eden UEFA, Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler'i kapsayan Concacaf ile Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), pazartesi günü ortak bir açık mektup yayımlayarak Infantino'nun istifasını istedi. Mektup, üç kuruluşun başkanları ve genel sekreterleri tarafından imzalandı.Dünya Kupası'nın 'satılması' tartışmalarıInfantino'nun geçen hafta Fas'ta FIFA yönetim ekibinin bazı üyeleriyle gerçekleştirdiği kriz toplantısının da tartışmaları daha da artırdığı belirtildi.UEFA, Concacaf ve AFC'nin ortak mektubunda şu ifadelere yer verildi:Mektupta ayrıca Infantino'nun tutumunun "oyunun emanetçisi olan bir yöneticinin değil, oyunun kendisine hesap vermesi gerektiğine inanan bir kişinin tutumu" olduğu savunuldu.

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gianni infantino, donald trump, dünya kupası