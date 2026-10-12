https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/yesilcam-filmlerinin-kotu-adami-nihat-ziyalan-hayatini-kaybetti--1109466594.html

Yeşilçam filmlerinin 'kötü adamı' Nihat Ziyalan hayatını kaybetti

Yeşilçam filmlerinin 'kötü adamı' Nihat Ziyalan hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk filmlerinde canlandırdığı 'kötü adam' karakterleriyle tanınan oyuncu Nihat Ziyalan hayatını kaybetti. 12.10.2026, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkan şoray

yılmaz güney

kadir i̇nanır

avusturalya

yeşilçam

hayatını kaybetti

oyuncu

nihat ziyalan

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Birçok filmde özellikle 'kötü adam' rollerini canlandıran Nihat Ziyalan, 90 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu bir süredir hayatını Avusturalya'da sürdürüyordu. Ziyalan, son olarak Türkan Şoray’ın yönetip, başrolünü oynadığı 'Azap' filmiyle kamera karşısına geçmişti. Sezercik Aslan Parçası isimli filmde canlandırdığı 'Nedim' rolüyle tanınmıştı. Kötü adam rolleriyle tanınmıştı1960 ve 1970'li yıllarda Türk sinemasında canlandırdığı karakterlerle tanınan Nihat Ziyalan, yaşamını yitirdi. Aynı zamanda yazar ve şair olan Ziyalan, askerliğini yaptıktan sonra Adana Şehir Tiyatrosu'na girdi. Şehir Tiyatrosu'nun kapanmasından sonra Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptı. 1963 yılında ilk şiir kitabı olan "Asık Yüzlünün Biri" yayımlandı. Ziyalan, 1966'da çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney'in daveti üzerine İstanbul'a gidip sinema filmlerinde rol almaya başladı.Ziyalan, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Lale Belkıs, Türkan Şoray, Fatma Girik ve Selma Güneri gibi isimlerle karşılıklı rol aldı.

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türkan şoray, yılmaz güney, kadir i̇nanır, avusturalya, yeşilçam, hayatını kaybetti, oyuncu, nihat ziyalan