https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/ermenistan-devlet-televizyonunda-yumruklu-kavga-gazeteci-ve-siyaset-bilimci-birbirine-girdi-1110389709.html

Ermenistan devlet televizyonunda yumruklu kavga: Gazeteci ve siyaset bilimci birbirine girdi

Ermenistan devlet televizyonunda yumruklu kavga: Gazeteci ve siyaset bilimci birbirine girdi

Sputnik Türkiye

Ermenistan Devlet Televizyonu'nda yayımlanan siyasi tartışma programı, gazeteci Murazi ile siyaset bilimci Mkrtchyan arasında çıkan kavgaya sahne oldu... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T10:23+0300

2026-11-17T10:23+0300

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Ermenistan'da siyasi tartışmaların ele alındığı bir televizyon programında yaşanan kavga ülke gündemine oturdu. Ermenistan Kamu Televizyonu'nun (H1) Büyük Tartışma programına katılan gazeteci Boris Murazi ile siyaset bilimci Harutyun Mkrtchyan, karşılıklı hakaretlerin ardından stüdyoda birbirine saldırdı.13 Kasım'da kaydedilen ve 15 Kasım Pazar günü yayımlanan programda yaşanan olay, televizyon ekranlarına yansıdı. İki isim arasındaki sözlü tartışma kısa sürede yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüşürken, stüdyodaki güvenlik görevlileri tarafları ayırmak için müdahalede bulundu.Ermenistan basınında geniş yer bulan görüntüler, hem ülkedeki siyasi kutuplaşmayı hem de televizyon kanalının kavga görüntülerini yayımlama kararını tartışmaya açtı.Siyasi tartışma hakaretlere dönüştüProgramda, Ermenistan'daki muhalefet hareketlerinin siyasi gündemi ve iktidarın politikaları ele alınıyordu. Tartışmanın taraflarından Boris Murazi, muhalif Ana Ermenistan hareketinin temsilcisi ve Politik.am internet sitesinin editörü olarak tanınıyor.Diğer konuk Harutyun Mkrtchyan ise Başbakan Nikol Paşinyan'ın politikalarına yakınlığıyla bilinen bir siyaset bilimci ve siyasi yorumcu.İki isim arasındaki görüş ayrılığı, tartışmanın ilerleyen bölümünde kişisel suçlamalara dönüştü. Tarafların birbirlerine yönelik ağır ifadeler kullandığı, aile üyelerini hedef alan hakaretlerin ve tehditlerin tansiyonu daha da yükselttiği bildirildi.Aileye yönelik hakaretlerin ardından kavga çıktıErmeni basınındaki haberlere göre, tartışmanın en gergin anlarında Mkrtchyan'ın Murazi'ye yönelik kişisel suçlamaları ve tarafların aile üyeleri hakkında sarf ettiği sözler ortamı daha da gerdi.Karşılıklı hakaretler sırasında dil kesme tehdidinin de dile getirildiği belirtilirken, tartışmanın kontrolden çıkmasıyla iki isim yerinden kalkarak birbirine yöneldi.Kameralara yansıyan görüntülerde Murazi ve Mkrtchyan'ın karşılıklı yumruk ve tekmeler savurduğu, stüdyodaki diğer kişilerin ise kavgayı sonlandırmak için araya girmeye çalıştığı görüldü.Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle taraflar birbirinden uzaklaştırılırken, programın çekimlerine ara verildi.Gazeteci Boris Murazi'den kavga sonrası açıklamaOlayın ardından Ermenistan merkezli Hraparak gazetesine konuşan gazeteci Boris Murazi, yaşananları alışılmış anlamda bir kavga olarak değerlendirmediğini söyledi.Murazi, karşı tarafın davranışlarının kabul edilebilir sınırları aştığını ileri sürerek kendisini defalarca uyardığını savundu. Gazeteci, yaşanan fiziksel müdahaleyi ise karşı tarafın davranışlarını düzeltmeye yönelik bir girişim olarak nitelendirdi.Programın yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından da açıklama yapan Murazi, kavga görüntülerinin kesilmeden ekrana verilmesinden memnun olduğunu ifade etti.Harutyun Mkrtchyan ise olaydan sonra sosyal medya üzerinden tartışmanın yumruklaşmayla sonuçlandığını doğruladı.Kavga görüntülerinin yayımlanması da tartışma yarattıOlayın yankıları yalnızca stüdyodaki fiziksel çatışmayla sınırlı kalmadı. Ermenistan Kamu Televizyonu'nun kavga görüntülerini kesmeden yayımlaması, ülkede yayıncılık ilkeleri ve medya sorumluluğu üzerine yeni bir tartışma başlattı.Programın sunucularından Petros Ghazaryan, görüntülerin yayından çıkarılmayacağını ve yaşananların izleyicilere gösterileceğini belirtirken, diğer sunucu Tatev Danielyan tarafların davranışlarının izleyicilere saygısızlık olduğunu dile getirdi.Ermenistan Televizyon ve Radyo Komisyonu ise şiddet içeren görüntülerin sansürlenmeden yayımlanmasından duyduğu endişeyi ifade etti.Kavganın önceden kaydedilmiş olmasına rağmen kamuoyuyla paylaşılması, televizyon kanalının editoryal sorumluluğuna ilişkin eleştirilerin odağına yerleşti.Kavga hakkında soruşturma başlatıldı mı?Ermenistan basınında 16 Kasım'da yayımlanan haberlerde, Ermenistan Soruşturma Komitesinin olayla ilgili henüz ceza soruşturması başlatmadığı bildirildi.Komitenin, gazetecilere yaptığı açıklamada olay hakkında resmi bir suç duyurusu almadığını belirttiği aktarıldı.

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