https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/epsteinin-olumunde-yeni-rapor-cinayet-suphesi-buyuyor-1110395486.html

Epstein'in ölümünde yeni rapor: Cinayet şüphesi büyüyor

Epstein'in ölümünde yeni rapor: Cinayet şüphesi büyüyor

Sputnik Türkiye

ABD'de 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'in ölümüne ilişkin yeni adli tıp incelemesi, resmi intihar kararını yeniden tartışmaya açtı. Otopsi... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T13:31+0300

2026-11-17T13:31+0300

2026-11-17T13:31+0300

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ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken 10 Ağustos 2019'da New York'taki Manhattan Federal Cezaevi'nde ölü bulunan Jeffrey Epstein hakkında yeni bir adli tıp incelemesi yayımlandı. Ölümünden yedi yıl sonra ortaya konulan bulgular, resmi kayıtlara intihar olarak geçen olayın cinayet olabileceği iddiasını yeniden gündeme taşıdı.CBS News'in 16 Kasım 2026 tarihli haberine göre, Journal of Forensic and Legal Medicine dergisinin baş editörü ve adli tıp uzmanı Michael Freeman, Epstein'in kardeşi Mark Epstein tarafından sağlanan, daha önce kamuoyuyla paylaşılmamış otopsi belgelerini ve fotoğrafları aylar boyunca inceledi. Freeman, elde ettiği bulguların ölümün başka bir kişinin müdahalesiyle gerçekleşmiş olabileceğine işaret ettiğini savundu.Freeman'a incelemede İsveç'teki Umeå Üniversitesi'nden adli tıp profesörü Anders Eriksson ile adli tıp değerlendirmelerinde bilişsel önyargılar üzerine çalışan araştırmacı Itiel Dror eşlik etti. Araştırmanın sonuçları 16 Kasım Pazartesi günü Londra'da düzenlenen sunumla kamuoyuna açıklandı.CBS News+1Epstein'in otopsisinde dikkat çeken iki ayrı izYeni incelemenin merkezinde, Epstein'in boynunda tespit edilen yaralanmalar bulunuyor. Freeman, boyun bölgesindeki baskı izlerinin konum ve yön bakımından kendini asarak intihar etme senaryosuyla tam olarak örtüşmediğini ileri sürdü.Uzmanın dikkat çektiği bulgulardan biri, Epstein'in boynunda farklı açılarda oluşmuş iki ayrı baskı izinin bulunması. İzlerden birinin diğerine göre daha aşağıda ve farklı eğimde olması, Freeman'a göre ölüm sırasında kullanılan mekanizmaya ilişkin soru işaretleri doğuruyor.Freeman, asılma sırasında kullanılan kumaşın iki ayrı halka oluşturması durumunda bile baskı izlerinin bağlandıkları noktaya doğru benzer yönler izlemesinin bekleneceğini belirtti. Boyundaki yaralanmaların bir kısmının asılmayla açıklanabildiğini kabul eden uzman, diğer izlerin ve vücudun farklı bölgelerindeki yaralanmaların ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu.Epstein boğularak öldürülmüş olabilir mi?Freeman'ın değerlendirmesine göre Epstein, başka bir kişi tarafından arkadan uygulanan basınçla, düğümlenmiş dar bir kumaş kullanılarak boğulmuş olabilir.Uzman, cezaevi hücresinde çekilen fotoğraflarda görülen turuncu renkli kumaş parçasına da dikkat çekti. Cezaevinde kullanılan yatak malzemelerine benzeyen bu parçanın, boyundaki bazı yaralanmalarla ilişkili olabileceğini ileri sürdü.Freeman, iki düğüm ve dar bir halkadan oluştuğunu belirttiği kumaş parçasının ilk soruşturmada gerektiği şekilde delil olarak muhafaza edilmediğini söyledi. Bu durumun ölüm mekanizmasını kesin biçimde belirlemeyi güçleştirdiğini ifade etti.İncelemede, Epstein'in yüzünde, sol omzunda ve sırtında tespit edilen diğer yaralanmalar da ele alındı. Freeman, bunların bir bölümünün fiziksel mücadele veya saldırı ihtimalini gündeme getirdiğini savundu. Ancak söz konusu bulgular, tek başına cinayeti kanıtlamıyor.CBS News+1Üç boyutlu modelle ölüm anını yeniden inceledilerAraştırma kapsamında Epstein'in ölüm koşullarını canlandıran üç boyutlu biyomekanik modeller hazırlandı.Modeller, Epstein'in cansız bedenini bulan cezaevi görevlisi Michael Thomas'ın ifadeleri, otopsi fotoğrafları ve finansçının anatomik özellikleri esas alınarak oluşturuldu.Araştırmacılar, farklı asılma ve boğulma senaryolarında vücutta oluşabilecek yaralanmaları karşılaştırdı. Freeman, boyundaki bazı izlerin intihar amaçlı asılmayla uyumlu olduğunu ancak sol omuzdaki derin yumuşak doku kanaması ve sırttaki bir yaralanmanın aynı mekanizmayla açıklanamadığını ileri sürdü.Uzman, bu yaralanmaların nasıl meydana geldiğinin ortaya konulmasının, ölümün gerçek nedenini belirlemek açısından kritik olduğunu vurguladı.İlk soruşturmada hangi deliller kayboldu?Yeni değerlendirme, Epstein'in ölümünün ardından yürütülen ilk soruşturmadaki delil toplama ve olay yeri inceleme eksikliklerini de yeniden gündeme getirdi.Epstein'in cansız bedeninin bulunmasından kısa süre sonra hücreden çıkarılması nedeniyle, olay yerindeki ilk konumunu gösteren fotoğrafların çekilemediği belirtildi. Ölümde kullanıldığı değerlendirilen kumaşın da yeterli biçimde korunmadığı ve incelenmediği aktarıldı.Cezaevindeki güvenlik sistemine ilişkin sorunlar da soruşturmanın en tartışmalı başlıklarından biri oldu. Bazı güvenlik kameralarının çalışmadığı, olay gecesine ilişkin görüntülerin ise ölümün nasıl gerçekleştiğini açıklamakta yetersiz kaldığı ortaya konuldu.CBS News'in daha önceki araştırmasında, çalışan bir güvenlik kamerasının kayıtlarında hücrelerin bulunduğu bölüme çıkan merdivenlerde kaynağı kesinleştirilemeyen turuncu renkli bir görüntü tespit edildiği bildirilmişti.Cezaevi görevlilerinin ifadeleri de tartışmalıOlay gecesi görev yapan cezaevi personelinin davranışları da yeni incelemede gündeme geldi.Bazı görevlilerin gözetim kayıtlarını tahrif ettiği ve Epstein'in ölümünden önceki saatlerde yürüttükleri kontrollere ilişkin gerçeğe aykırı bilgiler verdiği ortaya çıkmıştı.Epstein'in cesedini bulan Michael Thomas, finansçıyı yatağın destek bölümüne asılmış halde bulduğunu söyledi.Freeman, Thomas'ın bir başka ifadesine dikkat çekti. Görevlinin, sabah saat 06.30 sıralarında bulduğu Epstein'in bedeninin soğuk olduğunu belirtmesi, uzmana göre ölümün keşfedilmesinden saatler önce gerçekleşmiş olabileceğini düşündürüyor.Ancak yalnızca bedenin soğuk olduğuna ilişkin gözleme dayanılarak kesin ölüm saati belirlenemiyor.New York Adli Tıp Kurumu: İntihar kararımız değişmediYeni incelemede ortaya konulan iddialara rağmen New York Adli Tıp Kurumu, Epstein'in ölümünün intihar olduğu yönündeki resmi kararını değiştirmedi.Kurumun sözcüsü, CBS News'e yaptığı açıklamada mevcut değerlendirmelerinin arkasında olduklarını bildirdi. Freeman'ın bulgularına ilişkin ayrıntılı bir karşı değerlendirme ise paylaşılmadı.Öte yandan yeni çalışmanın bilimsel geçerliliğine ilişkin tartışmalar da bulunuyor. Araştırmanın hakemli bir akademik dergide yayımlanması için yapılan başvurunun kabul edilmediği belirtildi.Freeman, çalışmasını başka bir bilimsel yayına sunmayı planladığını açıkladı. Dolayısıyla cinayet ihtimalini savunan yeni değerlendirme, henüz bağımsız hakem değerlendirmesinden geçmiş bir bilimsel yayın niteliği taşımıyor.CBS News+1New York Times'ın araştırması intihar ihtimaline işaret ettiFreeman'ın bulgularına karşılık, Epstein'in ölümü hakkında daha önce yürütülen başka incelemeler intihar ihtimalini destekleyen verilere ulaşmıştı.The New York Times'ın Haziran 2026'da yayımladığı araştırma, kamuoyuna açıklanan on binlerce sayfalık belgeyi ve Epstein'in cezaevindeyken kaleme aldığı el yazısı notları ele aldı.Araştırmada, Epstein'in yaşamına son verme düşüncesi taşıyor olabileceğine işaret eden bulgulara yer verildi.Gazetenin görüşlerine başvurduğu adli tıp uzmanlarının neredeyse tamamı, yalnızca tıbbi bulgulara dayanılarak ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun kesin biçimde saptanamayacağını belirtti.Uzmanlar, asılma ve boğulma sonucunda boyunda oluşan yaralanmaların birbirine benzeyebileceğine, dolayısıyla aynı otopsi bulgularının farklı biçimlerde yorumlanabileceğine dikkat çekti.Epstein'in ailesi tarafından daha önce görevlendirilen adli tıp uzmanı Michael Baden da 2020 yılında yaptığı değerlendirmede boyundaki yaralanmaların cinayet ihtimalini güçlendirdiğini savunmuştu.Epstein'in ölümündeki gizem çözülecek mi?Jeffrey Epstein'in 2019 yılında cezaevinde ölü bulunması, ABD'de siyaset, iş dünyası ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.Finansçının nüfuzlu isimlerle ilişkileri, hakkındaki cinsel istismar suçlamaları ve cezaevindeki güvenlik açıkları, ölümünün ardından uzun süre tartışılmıştı.Aradan geçen yedi yılda ortaya çıkan farklı uzman değerlendirmelerine rağmen ölümün intihar olduğu yönündeki resmi tespit geçerliliğini koruyor.Freeman'ın yeni incelemesi de cinayet işlendiğini kesin biçimde ortaya koyan bir kanıt sunmuş değil. Bununla birlikte araştırmacı, otopsi bulgularının olası bir saldırı ihtimali dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.Epstein'in ölümünde üçüncü bir kişinin rol oynadığına ilişkin doğrulanmış bir bulgu bulunmazken, yeni inceleme 2019'daki soruşturmanın eksikliklerine ve ölümün nasıl gerçekleştiğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

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