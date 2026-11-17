https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/endonezyada-66-buyuklugunde-deprem-1110384516.html

Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Endonezya'nın Tual kenti açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 68 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T04:30+0300

2026-11-17T04:30+0300

2026-11-17T04:30+0300

son depremler

endonezya

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

son depremler

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Endonezya, 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan verilere göre, depremin merkez üssü ülkenin Tual kentinin 148 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.USGS, yerin 68 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı.Depremin ardından ilk aşamada herhangi bir tsunami uyarısı yayımlanmadı. Öte yandan, şu ana kadar deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşandığına ilişkin resmi bir bildirim yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/abd-ucak-gemisi-uss-theodore-roosevelt-ortadoguya-ulasti-1110384401.html

endonezya

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Sputnik Türkiye

endonezya, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), son depremler