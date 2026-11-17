https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/endonezyada-66-buyuklugunde-deprem-1110384516.html
Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Endonezya'nın Tual kenti açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 68 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T04:30+0300
2026-11-17T04:30+0300
2026-11-17T04:30+0300
son depremler
endonezya
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
son depremler
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Endonezya, 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan verilere göre, depremin merkez üssü ülkenin Tual kentinin 148 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.USGS, yerin 68 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı.Depremin ardından ilk aşamada herhangi bir tsunami uyarısı yayımlanmadı. Öte yandan, şu ana kadar deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşandığına ilişkin resmi bir bildirim yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/abd-ucak-gemisi-uss-theodore-roosevelt-ortadoguya-ulasti-1110384401.html
endonezya
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endonezya, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), son depremler
endonezya, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), son depremler
Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Tual kenti açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 68 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre tsunami uyarısı yapılmadı.
Endonezya, 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan verilere göre, depremin merkez üssü ülkenin Tual kentinin 148 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.
USGS, yerin 68 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı.
Depremin ardından ilk aşamada herhangi bir tsunami uyarısı yayımlanmadı. Öte yandan, şu ana kadar deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşandığına ilişkin resmi bir bildirim yapılmadı.