Zikretmiş olduğumuz bu bağlam çerçeve bağlamında eğitim sistemimizin sadece kariyer üretme aracı olarak görülmemesi, sorumluluk sahibi, kendisinin ve mensup olduğu milletin değerlerine bağlı, hem talim noktasında yetişmiş hem de terbiye noktasında eksiği olmayan şahsiyetler vücuda getirecek şekilde tekrar ele alınması şarttır. Bu bağlamda atılan adımlar takdire şayandır. Ancak daha da ileriye taşınmalıdır. Belirtilen hususta sorumluluk elbette ki konuyla ilgili yetkiye sahip kurumlardadır. Nitekim Millî Eğitim Bakanlığımızın Sayın Yusuf Tekin yönetiminde bu noktada önemli çalışmalar yaptığı açıktır. Millî Eğitim Bakanı'nın eğitim sistemini geleneğin ruhu ve günün gerçeğiyle ahenkli bir yaklaşım içinde çözümler aradığı aşikârdır. Şahsına yönelik ortaya konulan bazı sözler sadece bir ezber, kaba propaganda ve hamasettir. Eğitime hepimiz çok boyutlu olarak kafa yormak durumundayız. Hem bizlerin hem de her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının konuyu çok boyutlu olarak her zaman düşünmesi de tarihsel sorumluluktur. Göz ardı edilemeyecek bir sıklıkla eğitim kurumlarımızda yaşadığımız elim olayların ortaya çıkmış olması doğal olarak odağımızı eğitim sistemine ve kurumlarına çevirmiştir. Bu çok normal ve doğal bir durumdur. Ancak eğitim sadece okullara ve bu okullarda görev yapan aziz öğretmenlerimize havale edilecek bir süreç de değildir. Okul, eğitim sürecindeki sadece bir aşamayı ifade eder. Hâlbuki eğitim, beşikten mezara kadar devam eden, ailenin, çevrenin ve okulun birlikteliğine dayanan bir süreçtir. Suç, ceza, ödül, kısacası adalet duygusu ailede gelişir. Çocuk, hata yaptığında ebeveyni tarafından sorumlu tutulacağını, iyi davranışlar sergilediğinde ödüllendirileceğini bilerek yetiştirildiği takdirde toplumsal hayata katıldığı zaman fiillerinin karşılığını göreceğini öğrenmiş olur. Bu da adalet duygusunu geliştirir.