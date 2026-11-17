https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/dev-banka-altin-tahminlerini-dusurdu-yeni-beklentisini-acikladi--1110391539.html

Dev banka altın tahminlerini düşürdü: Yeni beklentisini açıkladı, rekor için tarih verdi

Dev banka altın tahminlerini düşürdü: Yeni beklentisini açıkladı, rekor için tarih verdi

Sputnik Türkiye

Goldman Sachs 2027 sonu için altın tahminini 4 bin 800 dolardan 4 bin 650 dolara indirdi. 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T11:38+0300

2026-11-17T11:38+0300

2026-11-17T11:42+0300

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Ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, ons altın fiyatında 2027 yıl sonu tahminini 4 bin 800 dolardan 4 bin 650 dolar olarak yeniden revize etti. Banka altının 2028 sonunda 5 bin 600 dolara ulaşmasını bekliyor. Altın fiyatlarındaki sert düşüş beklentileri de düşürdüKüresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş beklentilerde de yeni revizyonları getirdi. Yatırım bankası Goldman Sachs yatırımcılarına göre, ons altın, 2028 yılının sonunda 5 bin 600 dolara ulaşacak. Banka, Fed'in para politikasında sıkılaşmayı sürdürmesinin kısa vadede altın üzerinde baskı yaratacağını ve fiyatlarda yüksek oynaklığın devam edebileceğini öngörüyor.Altında neler oldu?Altın, ocak ayının sonlarında yaklaşık 5 bin 600 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından sert bir geri çekilme yaşadı. Yapay zeka yatırımlarındaki büyüme, yükselen tahvil faizleri ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, yatırımcıların altından uzaklaşarak farklı varlıklara yönelmesinde etkili oldu.Ons altın, yıl genelinde yaklaşık yüzde 11 değer kaybederek on yılı aşkın sürenin en sert yıllık düşüşlerinden birine doğru ilerliyor. Bugün itibarıyla (17 Kasım 2026) fiyatlar 3 bin 867 dolar seviyelerine kadar geriledi. Düşüşün hızlanmasında Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerdeki değişim de etkili oldu. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın ağustos ayı sonlarında enflasyonla mücadelede henüz yapılması gerekenler bulunduğuna yönelik açıklaması, faizlerin yüksek kalacağı beklentisini güçlendirdi.Geçen hafta açıklanan güçlü enflasyon verileri de piyasalarda sıkı para politikasının 2027'ye kadar uzayabileceği beklentisini artırdı. Fed'in aralık ayındaki toplantısında yeni bir faiz artışına gitmesi beklenirken, banka eylül ayında üç yıl aradan sonra ilk faiz artışını gerçekleştirerek politika faizini yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmişti.Altın tahminindeki düşüşte FED etkisiGoldman Sachs'ın altın tahminindeki aşağı yönlü revizyonun temelinde Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri bulunuyor. Bankanın ana senaryosuna göre Fed, Aralık 2026'da 25 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirecek. Mart 2027'de ise 25 baz puanlık bir artış daha yapacak. Böylece eylül ayında gerçekleştirilen artışın ardından Fed'in 2027'nin ilk çeyreğine kadar toplam üç faiz artışı yapması bekleniyor.Goldman Sachs, faiz indirimlerinin ise 2027'nin ikinci yarısında başlamasını ve 2027'nin sonları ile 2028'in ilk aylarında devam etmesini öngörüyor.Bu süreçte reel faizlerin yüksek kalması, altın tutmanın alternatif maliyetini artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturacak. Bankaya göre Batılı yatırımcıların altın ETF'lerine yönelik talebinin yeniden güçlenmesi için Fed'in faiz indirimlerine başlaması kritik önem taşıyor.Merkez bankaları alımı altını yükseltir mi?Goldman Sachs'ın uzun vadeli altın tahminini destekleyen en önemli unsurlardan biri merkez bankalarının alımları. Banka, merkez bankalarının 2026 ve 2027 yıllarında aylık ortalama yaklaşık 60 ton altın almasını bekliyor. Bu miktar, 2022 öncesindeki aylık yaklaşık 17 tonluk ortalamanın üç katından fazla. Özellikle Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezervlerinde altının payının uzun vadeli hedeflerin altında kalması, yeni alımlar için alan bulunduğunu gösteriyor.Banka, merkez bankalarının güçlü talebinin altın fiyatlarındaki düşüşü sınırlayabileceğini ancak tek başına yeni bir yükseliş dalgası başlatmakta yeterli olmayabileceğini değerlendiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/altin-fiyatlarinda-sert-dusus-gozler-fedin-kritik-kararinda-1110386041.html

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