https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/turk-vatandaslarina-en-cok-vize-reddi-veren-ulkeler-belli-oldu-ilk-sirada-hangi-ulke-var-1109731246.html

Türk vatandaşlarına en çok vize reddi veren ülkeler belli oldu: İlk sırada hangi ülke var?

Türk vatandaşlarına en çok vize reddi veren ülkeler belli oldu: İlk sırada hangi ülke var?

Sputnik Türkiye

Türk vatandaşlarına Schengen vize başvurularında en çok red veren ülke Estonya oldu. Danimarka ikinci sırada yer alırken, ortalamaya göre yer 7 başvurudan biri... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

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Türk vatandaşlarının Schengen vizesiyle ilgili sorunları devam ederken son beş yılın başvurularında ortalama ret oranı yüzde 14 oldu. Bazı ülkelerde ise ret oranı yüzde 35'e ulaştı. Estonya ve Danimarka en yüksek ret oranına sahip ülkeler olarak dikkat çekerken, İspanya ve Romanya en düşük ret veren ülkeler oldu. Almanya ise verilere göre her 5 başvurudan birini kabul etmedi.27 ülke incelendi: Yedi başvurudan biri retNefes'in haberine göre, Avrupa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularına ilişkin beş yıllık veriler, konsoloslukların ret oranları arasında önemli farklar bulunduğunu gösterdi. İncelenen 27 ülkenin bazılarında başvuruların büyük bölümü kabul edilirken, bazılarında yaklaşık her üç başvurudan biri olumsuz sonuçlandı.Genel ret ortalaması yüzde 14,01 olarak hesaplandı. Bu da yaklaşık her yedi başvurudan birinin reddedildiği anlamına geliyor. Ülkeler bazında ise rakamlar değişti. En çok Estonya ve Danimarka red verdiBeş yıllık verilerde Türk vatandaşlarının başvurularına en yüksek oranda ret veren ülke Estonya oldu. Estonya'ya yapılan 7 bin 322 başvurudan 2 bin 631'i reddedildi. Ülkenin ortalama ret oranı yüzde 35,93 olarak kayıtlara geçti.İkinci sırada yüzde 33,17 ile Danimarka yer aldı. Danimarka'ya yapılan 30 bin 152 başvurunun 10 bini olumsuz sonuçlandı. Litvanya yüzde 29,87, Norveç yüzde 29,78 ve Finlandiya yüzde 28,39 ile yüksek ret oranına sahip diğer ülkeler arasında bulundu.Böylece 27 ülke içinde iki ülkenin ret oranı yüzde 30'u aşarken, sekiz ülkede oran yüzde 20'nin üzerine çıktı.İspanya ve Romanya en düşük orana sahipRomanya ise yapılan 87 bin 215 başvurunun 2 bin 785'i reddetti. Ülkenin beş yıllık ortalama ret oranı yüzde 3,19 oldu.İspanya yüzde 5,94 ile ikinci en düşük ret oranına sahip ülke olarak öne çıktı. Bulgaristan'da ise bu oran yüzde 6,59 seviyesinde gerçekleşti. Slovakya, Portekiz ve İtalya da yüzde 10'un altında kalan ret oranlarıyla listede yer aldı.Almanya'dan her beş başvurudan biri kabul görmediAlmanya'ya bakıldığında ise yapılan 861 bin 434 başvurunun 668 bin 673'ü onaylanırken, 181 bin 490'ı reddedildi. Ortalama ret oranı yüzde 21,07 olarak hesaplandı.Yunanistan'da ise 877 bin 181 başvurunun 89 bin 352'si olumsuz sonuçlandı. Ülkenin ret oranı yüzde 10,19 oldu. Fransa'da yüzde 13,38, Hollanda'da yüzde 16,17 ve İtalya'da yüzde 8,39'luk ret oranları kaydedildi. Bu veriler, yüksek sayıda başvuru alan ülkelerin ret oranlarının da birbirinden farklı olduğunu ortaya koyuyor.TÜRK VATANDAŞLARINA EN ÇOK VİZE REDDİ VEREN 27 ÜLKEBeş yıllık veriler esas alınarak hazırlanan sıralamada ülkelerin ret oranları, en yüksekten en düşüğe doğru şöyle:

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estonya

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