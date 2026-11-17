https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/chpnin-aci-gunu-pendik-ilce-baskani-abidin-ekren-hayatini-kaybetti-1110392359.html

CHP'nin acı günü: Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren hayatını kaybetti

CHP'nin acı günü: Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul'da trafik kazasında ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T12:17+0300

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İstanbul Pendik'te geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti. Ekren yarın toprağa verilecek. Acı haberi CHP İl Başkanı duyurduCHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ekren'in vefatından duyduğu üzüntüyü belirtti. Yüksel, "Geçirdiği trafik kazasının ardından hastanede tedavi gören Pendik İlçe Başkanımız Abidin Ekren'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Abidin Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Pendik örgütümüze sabır ve başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Öte yandan bugünden itibaren Ekren için taziyelerin Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde kabul edileceği, cenazenin yarın öğle namazını müteakip Pendik Sahil Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.Ne olmuştu?9 Kasım'da, Tersane Köprüsü Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı Yolu Kurtköy istikametinde seyreden CHP Pendik İlçe Başkanı Ekren'in kullandığı 34 RAB 718 plakalı araç önce yol bakım tabelasına çarpmıştı. Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki 2 araca çarparak devrilmişti.Aracın içerisinde sıkışarak ağır yaralanan Ekren, daha sonra Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/chp-pendik-ilce-baskani-ekrenin-kullandigi-otomobil-2-araca-carparak-devrildi-1110226177.html

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