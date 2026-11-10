https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/chp-pendik-ilce-baskani-ekrenin-kullandigi-otomobil-2-araca-carparak-devrildi-1110226177.html
CHP Pendik İlçe Başkanı Ekren'in kullandığı otomobil 2 araca çarparak devrildi
CHP Pendik İlçe Başkanı Ekren'in kullandığı otomobil 2 araca çarparak devrildi
Sputnik Türkiye
CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. Ekren'in, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T00:45+0300
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Tersane Köprüsü Sabiha Gökçe Havalimanı Bağlantı Yolu Kurtköy istikametinde seyreden, CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'in yönetimindeki araç önce yol bakım tabelasına çarptı.Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki 2 araca çarparak devrildi. Ekren, aracın içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.Polis ekiplerince çevrede önlem alınırken, itfaiye personeli Ekren'i bulunduğu yerden çıkardı.Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ekren'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner yaptığı açıklamada, "Pendik'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemize kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Abidin Ekren'in tedavi süreci sağlık ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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chp, pendik, kaza
CHP Pendik İlçe Başkanı Ekren'in kullandığı otomobil 2 araca çarparak devrildi
CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. Ekren'in, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.
Tersane Köprüsü Sabiha Gökçe Havalimanı Bağlantı Yolu Kurtköy istikametinde seyreden, CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'in yönetimindeki araç önce yol bakım tabelasına çarptı.
Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki 2 araca çarparak devrildi. Ekren, aracın içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Polis ekiplerince çevrede önlem alınırken, itfaiye personeli Ekren'i bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ekren'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner yaptığı açıklamada, "Pendik'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemize kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Abidin Ekren'in tedavi süreci sağlık ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.