https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/abd-londra-buyukelciliginden-avrupaya-teror-uyarisi-kalabalik-alanlar-hedef-alinabilir-1110399393.html

ABD Londra Büyükelçiliği'nden Avrupa'ya terör uyarısı: 'Kalabalık alanlar hedef alınabilir'

ABD Londra Büyükelçiliği'nden Avrupa'ya terör uyarısı: 'Kalabalık alanlar hedef alınabilir'

Sputnik Türkiye

ABD'nin Avrupa'daki diplomatik temsilcilikleri, Noel ve yılbaşı dönemi öncesinde olası terör saldırılarına karşı güvenlik uyarısı yayımladı. ABD... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T16:07+0300

2026-11-17T16:07+0300

2026-11-17T16:07+0300

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terör

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ABD'nin Londra Büyükelçiliği tarafından pazartesi günü yayımlanan ve Avrupa genelini kapsayan güvenlik duyurusunda, yaklaşan tatil döneminde düzenlenecek etkinlikler ile yoğun ziyaretçi çeken kamusal alanların terör örgütleri ve bireysel saldırganlar tarafından hedef alınabileceği belirtildi.Uyarının İngiltere'nin yanı sıra Almanya'daki ABD diplomatik temsilciliği tarafından da yayımlandığı bildirildi.Kalabalık alanlara yönelik saldırı uyarısıBüyükelçiliğin açıklamasında, saldırıların önceden herhangi bir belirti olmadan gerçekleşebileceği belirtilerek pazar yerleri, alışveriş merkezleri, ulaşım merkezleri, turistik bölgeler ve ibadethaneler olası hedefler arasında gösterildi.ABD vatandaşlarına gösterilerden ve yoğun polis faaliyetlerinin bulunduğu bölgelerden uzak durmaları, kalabalık yerlerde çevrelerini dikkatle gözlemlemeleri ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaları tavsiye edildi.Ayrıca seyahat planlarının aile üyeleri ve yakınlarla paylaşılması, gidilen ülkelerdeki gelişmelerin yerel haber kaynaklarından takip edilmesi ve ABD Dışişleri Bakanlığının Smart Traveler Enrollment Program (Akıllı Gezgin Kayıt Programı) sistemine kayıt olunması önerildi.Avrupa'daki sahte bomba ihbarlarına da değinildiGüvenlik duyurusunda, kasım ayında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde sivil havacılığı hedef alan sahte bomba ihbarlarının uçuşlarda aksamalara yol açtığı hatırlatıldı. Bu ihbarların bazıları İngiltere'deki havalimanlarından kalkan uçuşları da etkiledi.Öte yandan, İngiltere'deki terör tehdidi seviyesi, beş kademeli sistemin dördüncü basamağı olan 'şiddetli' düzeyinde bulunuyor. Bu seviye, bir terör saldırısının gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu anlamına geliyor.İngiltere'deki ABD üslerinde güvenlik önlemleriUyarı, İngiltere'de Amerikan kuvvetlerinin konuşlandığı askeri üslerde yaşanan güvenlik olaylarının ardından geldi.ABD ordusu, geçen hafta güvenlik tehdidi nedeniyle RAF Mildenhall üssündeki bazı uçaklarını başka bir bölgeye taşıdı.RAF Lakenheath üssünde ise izinsiz insansız hava aracı faaliyeti şüphesi üzerine Amerikan personeline sığınaklara geçmeleri talimatı verilmişti.ABD ayrıca geçen ay, güvenlik tehditleri nedeniyle RAF Fairford üssündeki uçaklarını da başka bir yere nakletti.İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, ülkedeki askeri üslerin güvenli olduğunu ve hükümetin güvenlik konularında ABD ile sürekli iletişim halinde bulunduğunu belirtti.

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