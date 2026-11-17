https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/bakan-memisoglu-asi-reddini-engellemek-ve-azaltmak-icin-8-asimizi-yerli-uretecegiz-1110383861.html

Bakan Memişoğlu: Aşı reddini engellemek ve azaltmak için 8 aşımızı yerli üreteceğiz

Bakan Memişoğlu: Aşı reddini engellemek ve azaltmak için 8 aşımızı yerli üreteceğiz

Sputnik Türkiye

Bakan Memişoğlu, aşı reddini engellemek ve aşı reddini azaltmak için 8 aşıyı yerli üreteceklerini ve kısa sürede sözleşmelerini yapıp Türkiye'nin kendi aşısını... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T01:19+0300

2026-11-17T01:19+0300

2026-11-17T01:19+0300

türki̇ye

dünya sağlık örgütü (dsö)

kemal memişoğlu

aşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/11/1110383704_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_29c9f076c4664b39d11e3829389e7d41.jpg

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.Aşı reddi ve HPV aşısı eleştirilerine yanıt veren Memişoğlu, 8 yerli aşı üretileceğini belirtti. Böylece aşı reddinin önüne geçileceğini savunan Sağlık Bakanı şunları söyledi:Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verisine göre Türkiye'nin rahim ağzı (serviks) kanseri görülme sıklığı açısından "düşük sıklıkta vaka görülen" ülkeler arasında yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:Bakan Memişoğlu, SMA ile ilgili evlilik öncesi ve Yenidoğan Tarama Programını yaptıklarını da söyleyerek, SGK tarafından 2 SMA ilacının bakanlığın bilim kurulunun da önerileri doğrultusunda ücretsiz karşılandığını belirtti.Öte yandan Memişoğlu, SMA gibi nadir hastalıklarla ilgili TÜSEB'in yaptığı çalışmayı da kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/abd-bankacilik-sistemleri-cokuste-buyuk-bankalara-erisim-sikintisi-yasaniyor-1110382109.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya sağlık örgütü (dsö), kemal memişoğlu, aşı