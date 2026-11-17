https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/bakan-memisoglu-asi-reddini-engellemek-ve-azaltmak-icin-8-asimizi-yerli-uretecegiz-1110383861.html
Bakan Memişoğlu: Aşı reddini engellemek ve azaltmak için 8 aşımızı yerli üreteceğiz
Bakan Memişoğlu: Aşı reddini engellemek ve azaltmak için 8 aşımızı yerli üreteceğiz
Sputnik Türkiye
Bakan Memişoğlu, aşı reddini engellemek ve aşı reddini azaltmak için 8 aşıyı yerli üreteceklerini ve kısa sürede sözleşmelerini yapıp Türkiye'nin kendi aşısını... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T01:19+0300
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kemal memişoğlu
aşı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.Aşı reddi ve HPV aşısı eleştirilerine yanıt veren Memişoğlu, 8 yerli aşı üretileceğini belirtti. Böylece aşı reddinin önüne geçileceğini savunan Sağlık Bakanı şunları söyledi:Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verisine göre Türkiye'nin rahim ağzı (serviks) kanseri görülme sıklığı açısından "düşük sıklıkta vaka görülen" ülkeler arasında yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:Bakan Memişoğlu, SMA ile ilgili evlilik öncesi ve Yenidoğan Tarama Programını yaptıklarını da söyleyerek, SGK tarafından 2 SMA ilacının bakanlığın bilim kurulunun da önerileri doğrultusunda ücretsiz karşılandığını belirtti.Öte yandan Memişoğlu, SMA gibi nadir hastalıklarla ilgili TÜSEB'in yaptığı çalışmayı da kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.
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dünya sağlık örgütü (dsö), kemal memişoğlu, aşı
dünya sağlık örgütü (dsö), kemal memişoğlu, aşı
Bakan Memişoğlu: Aşı reddini engellemek ve azaltmak için 8 aşımızı yerli üreteceğiz
Bakan Memişoğlu, aşı reddini engellemek ve aşı reddini azaltmak için 8 aşıyı yerli üreteceklerini ve kısa sürede sözleşmelerini yapıp Türkiye'nin kendi aşısını üreten ve dünyaya ulaştıran ülke olacağını söyledi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.
Aşı reddi ve HPV aşısı eleştirilerine yanıt veren Memişoğlu, 8 yerli aşı üretileceğini belirtti. Böylece aşı reddinin önüne geçileceğini savunan Sağlık Bakanı şunları söyledi:
Aşı reddi oranları, gelişmiş ülkelerde yüzde 10 ila 20 bandında seyretmektedir. Ülkemizde ise bu oran yüzde 4-5 seviyesindedir. Aşı reddini engellemek ve aşı reddini azaltmak için 8 aşımızı yerli üreteceğiz, kısa sürede sözleşmelerini yapıp kendi aşısını üreten ve dünyaya ulaştıran ülke olacağız.
Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verisine göre Türkiye'nin rahim ağzı (serviks) kanseri görülme sıklığı açısından "düşük sıklıkta vaka görülen" ülkeler arasında yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:
Ülkemizde serviks kanseri, kadınlarda en sık görülen onuncu kanser türüdür. Başlıca nedeni HPV enfeksiyonudur. En ileri metot olan Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) temelli HPV tarama programı dünyada ilk kez ülkemizde başlatılmış olup, başarıyla yürütülmektedir. Mobil araçlarla da HPV testi yapan bir ülkeyiz. Alanında uzman akademisyenlerimizin yer aldığı bilim kurulunca HPV aşısının aşı takvimine alınmasıyla ilgili bilimsel değerlendirmeler ise devam etmektedir.
Bakan Memişoğlu, SMA ile ilgili evlilik öncesi ve Yenidoğan Tarama Programını yaptıklarını da söyleyerek, SGK tarafından 2 SMA ilacının bakanlığın bilim kurulunun da önerileri doğrultusunda ücretsiz karşılandığını belirtti.
Öte yandan Memişoğlu, SMA gibi nadir hastalıklarla ilgili TÜSEB'in yaptığı çalışmayı da kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.