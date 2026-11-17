https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/bakan-gurlek-fon-sorusturmasindaki-son-rakamlari-acikladi-404-milyar-lira-tahsil-edildi-1110407364.html
Bakan Gürlek fon soruşturmasındaki son rakamları açıkladı: 40.4 milyar lira tahsil edildi
Bakan Gürlek fon soruşturmasındaki son rakamları açıkladı: 40.4 milyar lira tahsil edildi
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmaları kapsamında 498 şüphelinin bulunduğunu, 129 şüphelinin tutuklandığını ve 289 şüpheli hakkında adli kontrol kararı... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T19:43+0300
2026-11-17T19:43+0300
2026-11-17T19:58+0300
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adalet bakanlığı
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fon soruşturması
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmalarının yeni deliller doğrultusunda derinleştirildiğini ve sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edildiğini ifade etti.Para hareketleri, malvarlığı devirleri ve bağlantılı hesapların ayrıntılı şekilde incelendiğini aktaran Bakan Gürlek, fon yöneticileri ve piyasa aktörlerinin yanı sıra denetim süreçlerine ilişkin iddiaların da soruşturma kapsamında değerlendirildiğini kaydetti.Kamu görevlileri dahil hukuki sorumluluğu bulunabilecek tüm kişilerin yetkili adli makamlarca incelendiğini belirten Bakan Gürlek, soruşturmalarda makam ve unvanların değil, somut delillerin esas alındığını vurguladı.Bakan Gürlek, soruşturmada 498 şüphelinin bulunduğunu, 129 şüphelinin tutuklandığını ve 289 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin kaçırılmasını önlemek amacıyla 417 gerçek kişi ve 149 tüzel kişinin malvarlıkları hakkında el koyma ve dondurma kararları uygulandığını bildiren Gürlek, gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 75 kişiden yaklaşık 40.4 milyar lira tahsil edildiğini belirtti.Gönüllü iade yapan kişilerin hukuki sorumluluğunun devam ettiğine dikkati çeken Bakan Gürlek, "Gönüllü iade yapılması, tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz" ifadesini kullandı.Soruşturmaların temel önceliğinin iyi niyetli yatırımcıların haklarını korumak ve birikimlerine kavuşmalarını sağlayacak hukuki süreçleri etkin şekilde yürütmek olduğunu belirten Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ilgili kurumlarla koordinasyonun sürdüğünü aktardı.10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu ToplantısıAdalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla 10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini bildirdi.Toplantıda soruşturmaların seyri, mali incelemeler, uygulanan tedbirler ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik çalışmaların kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirten Bakan Gürlek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve hukuki sorumlulukların belirlenmesi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-4-sirkete-kayyum-atandi-aralarinda-adil-katilim-bankasi-da-var-1110402794.html
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akın gürlek, adalet bakanlığı, fon, fon soruşturması
akın gürlek, adalet bakanlığı, fon, fon soruşturması
Bakan Gürlek fon soruşturmasındaki son rakamları açıkladı: 40.4 milyar lira tahsil edildi
19:43 17.11.2026 (güncellendi: 19:58 17.11.2026)
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmaları kapsamında 498 şüphelinin bulunduğunu, 129 şüphelinin tutuklandığını ve 289 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Gürlek, soruşturma kapsamında gönüllü iade ve geri kazanım yoluyla yaklaşık 40.4 milyar liranın tahsil edildiğini açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmalarının yeni deliller doğrultusunda derinleştirildiğini ve sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edildiğini ifade etti.
Para hareketleri, malvarlığı devirleri ve bağlantılı hesapların ayrıntılı şekilde incelendiğini aktaran Bakan Gürlek, fon yöneticileri ve piyasa aktörlerinin yanı sıra denetim süreçlerine ilişkin iddiaların da soruşturma kapsamında değerlendirildiğini kaydetti.
Kamu görevlileri dahil hukuki sorumluluğu bulunabilecek tüm kişilerin yetkili adli makamlarca incelendiğini belirten Bakan Gürlek, soruşturmalarda makam ve unvanların değil, somut delillerin esas alındığını vurguladı.
Bakan Gürlek, soruşturmada 498 şüphelinin bulunduğunu, 129 şüphelinin tutuklandığını ve 289 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin kaçırılmasını önlemek amacıyla 417 gerçek kişi ve 149 tüzel kişinin malvarlıkları hakkında el koyma ve dondurma kararları uygulandığını bildiren Gürlek, gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 75 kişiden yaklaşık 40.4 milyar lira tahsil edildiğini belirtti.
Gönüllü iade yapan kişilerin hukuki sorumluluğunun devam ettiğine dikkati çeken Bakan Gürlek, "Gönüllü iade yapılması, tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz" ifadesini kullandı.
Soruşturmaların temel önceliğinin iyi niyetli yatırımcıların haklarını korumak ve birikimlerine kavuşmalarını sağlayacak hukuki süreçleri etkin şekilde yürütmek olduğunu belirten Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ilgili kurumlarla koordinasyonun sürdüğünü aktardı.
10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla 10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini bildirdi.
Toplantıda soruşturmaların seyri, mali incelemeler, uygulanan tedbirler ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik çalışmaların kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirten Bakan Gürlek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve hukuki sorumlulukların belirlenmesi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.