https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/kuresel-microsoft-kesintisi-on-binlerce-kullaniciyi-etkiledi-kesinti-hakkinda-ne-biliyoruz-1110322298.html

Küresel Microsoft kesintisi on binlerce kullanıcıyı etkiledi: Kesinti hakkında ne biliyoruz?

Küresel Microsoft kesintisi on binlerce kullanıcıyı etkiledi: Kesinti hakkında ne biliyoruz?

Sputnik Türkiye

Teams, Outlook ve Microsoft’un yapay zeka yazılımı Copilot dahil hizmetlerde bağlantı problemleri yaşanıyor. Yapay zeka şirketleri OpenAI, Anthropic, Singapur hükümeti, Avustralya istihbaratı da kesintiden etkilenenler arasında.

2026-11-13T13:19+0300

2026-11-13T13:19+0300

2026-11-13T13:30+0300

dünya

microsoft

openai

chatgpt

haberler

singapur

avustralya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/0d/1110319843_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e124145967b694617194aefa21905d6c.jpg

Microsoft’un X hesabından yapılan açıklamada şirketin önde gelen hizmetlerindeki problemlerin çözülmesi için tüm hızla çalışıldığı ve ‘pozitif sonuçlar’ alındığı kaydedildi.Microsoft Outlook ile ilgili ilk olarak TSİ ile dün akşam 21.00 civarında, internet kesinti takip sitesi DownDetector’e bildirilmeye başlandı.Kesinti, Microsoft 365’in parçası olan ve özellikle online iş araçları olan Outlook, Teams ve OneDrive servislerini etkiledi.Microsoft müşterileri çeşitli seviyelerde sorunlar bildirirken, birçoğu e-posta gönderip olamadıklarını, dosyalarına ve takvim uygulamalarına erişemediklerini bildirdi. Bazı kullanıcılar şirket içi haberleşmelerde kullanılan Teams’e erişebildiklerini kaydetti. Kaç kişi etkilendi?Microsoft internet sitesine göre dünya çapında 430 milyon kişi, Microsoft 365 uygulamalarını kullanıyor. Kesintinin kapsamı henüz doğrulanmadı ancak Downdetector 74 ülkeden en az 140 bin kişinin dün akşam kesinti bildiriminde bulunduğunu not düştü.Yapay zeka programları da etkilendiOpenAI ve Anthropic gibi yapay zeka platformları da kesinti nedeniyle problemler yaşadıklarını bildirdi. ChatGPT’yi yapan OpenAI, Microsoft hizmetlerine bağlantı sorunlarının incelendiğini kaydetti.Singapur hükümeti, Avustralya istihbaratı Singapur hükümeti, Avustralya istihbarat servisi dahil, hükümet ve devlet kurumlarından da kesintiden etkilendikleri yönünde bildirimler geldi.Avustralya basınına göre ülkenin Güvenlik İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Genel Müdürü Mike Burgess ve Federal Polis Komiseri Krissy Barrett, kurum içi iletişim sistemlerinin kesintiden etkilendiğini duyurdu.Öte yandan Singapur Hükümet Teknoloji Ajansı (GovTech), kamu kurumlarına ait e-posta hizmetlerinin çöktüğünü bildirdi. Kurum, sistemleri yeniden aktif hale getirmek için Microsoft ile ortak çalışma başlattıklarını açıkladı.Microsoft ne diyor?Siber saldırı seçeneğini eleyen Microsoft, altyapısındaki 'aşırı yükü' (elevated load) işaret etti. Bu terim sunucuların normalde olduğundan çok daha fazla stres hacmine maruz kaldığı durumları tanımlıyor.Microsoft’tan bu sabah itibarıyla yapılan açıklamada ise normalleşmeye dönülmeye başlandığı, ancak uygulamaların kapasitesinin ‘hala normal seviyelere dönmediği’ belirtildi.Şirket ilk açıklamada, düzeltme çalışmalarının ‘beklendiği gibi hızlı gitmediğini’ aktarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/ingilterede-vatandaslara-siber-saldiri-uyarisi-ikinci-banka-hesabi-acin-1110242673.html

singapur

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

microsoft, openai, chatgpt, haberler, singapur, avustralya