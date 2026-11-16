https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/volkan-demirel-super-lige-geri-dondu-15-yillik-anlasma-imzalandi-1110378226.html

Volkan Demirel, Süper Lig'e geri döndü: 1.5 yıllık anlaşma imzalandı

Volkan Demirel, Süper Lig'e geri döndü: 1.5 yıllık anlaşma imzalandı

Sputnik Türkiye

Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getirdi. 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T18:29+0300

2026-11-16T18:29+0300

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma sağladı.Kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı imza töreninde Demirel, kendisini kırmızı-siyahlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı.Kulüpten yapılan açıklamada, Volkan Demirel'e başarı dilekleri iletilerek, yeni teknik direktörün camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.Volkan Demirel'in teknik direktörlük kariyeriGaziantep FK ile anlaşan teknik direktör Volkan Demirel, kariyerinde daha önce Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nde görev yaptı.Teknik direktörlük kariyerine Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak başlayan Demirel, Aralık 2021'de Fatih Karagümrük'ün başına geçerek ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı.Eylül 2022-Mayıs 2024 döneminde Hatayspor'u çalıştıran Demirel, daha sonra Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nde görev aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/genclerbirligi-volkan-demirel-ile-yollarini-ayirdi-1105489647.html

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volkan demirel, süper lig, trendyol süper lig, gaziantep fk, maç, futbol, türkiye futbol federasyonu