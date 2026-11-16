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Volkan Demirel, Süper Lig'e geri döndü: 1.5 yıllık anlaşma imzalandı
Volkan Demirel, Süper Lig'e geri döndü: 1.5 yıllık anlaşma imzalandı
Sputnik Türkiye
Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getirdi. 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T18:29+0300
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma sağladı.Kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı imza töreninde Demirel, kendisini kırmızı-siyahlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı.Kulüpten yapılan açıklamada, Volkan Demirel'e başarı dilekleri iletilerek, yeni teknik direktörün camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.Volkan Demirel'in teknik direktörlük kariyeriGaziantep FK ile anlaşan teknik direktör Volkan Demirel, kariyerinde daha önce Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nde görev yaptı.Teknik direktörlük kariyerine Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak başlayan Demirel, Aralık 2021'de Fatih Karagümrük'ün başına geçerek ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı.Eylül 2022-Mayıs 2024 döneminde Hatayspor'u çalıştıran Demirel, daha sonra Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nde görev aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/genclerbirligi-volkan-demirel-ile-yollarini-ayirdi-1105489647.html
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volkan demirel, süper lig, trendyol süper lig, gaziantep fk, maç, futbol, türkiye futbol federasyonu
volkan demirel, süper lig, trendyol süper lig, gaziantep fk, maç, futbol, türkiye futbol federasyonu

Volkan Demirel, Süper Lig'e geri döndü: 1.5 yıllık anlaşma imzalandı

18:29 16.11.2026 (güncellendi: 18:33 16.11.2026)
© AA / Gaziantep FKTrendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Volkan Demirel (sağda) ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Volkan Demirel (sağda) ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
© AA / Gaziantep FK
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Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getirdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
Kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı imza töreninde Demirel, kendisini kırmızı-siyahlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Volkan Demirel'e başarı dilekleri iletilerek, yeni teknik direktörün camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Volkan Demirel'in teknik direktörlük kariyeri

Gaziantep FK ile anlaşan teknik direktör Volkan Demirel, kariyerinde daha önce Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nde görev yaptı.
Teknik direktörlük kariyerine Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak başlayan Demirel, Aralık 2021'de Fatih Karagümrük'ün başına geçerek ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı.
Eylül 2022-Mayıs 2024 döneminde Hatayspor'u çalıştıran Demirel, daha sonra Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nde görev aldı.
Volkan Demirel - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
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