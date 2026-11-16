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Türkan Şoray: Bir daha dünyaya gelsem, yüzde 100 gene Yeşilçam'da Türk sinemasında oyuncu olmak isterdim
Türkan Şoray: Bir daha dünyaya gelsem, yüzde 100 gene Yeşilçam'da Türk sinemasında oyuncu olmak isterdim
Sputnik Türkiye
Türkan Şoray, COP31 kapsamında düzenlenen etkinlikte Yeşilçam anılarını anlattı. Usta oyuncu, yeniden dünyaya gelmesi halinde de Türk sinemasında oyunculuk... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T22:45+0300
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türkan şoray
birol güven
murat kurum
antalya
ankara
yeşilçam
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
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Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen "Sinemada Sürdürülebilirlik: Yeşilçam Usulü Film Yapmak" başlıklı söyleşiye katıldı.Moderatör Birol Güven'in yönettiği söyleşide Antalya Film Festivali'ndeki coşkulu günleri unutamadığını belirten Şoray, "Sıcacıktır Antalya halkı. Küresel iklim krizinin konferansının bu güzel şehirde yapılmış olması çok memnuniyet verici" dedi.'İnşallah bu konferansta verilen kararlar hayata geçer'İklim krizinin dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerden biri olduğuna dikkati çeken Şoray, gelecek nesiller için endişe duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu:'Yokluklar içinde mucizeler yaratan sinema'Yeşilçam dönemindeki çalışma koşullarına da değinen Şoray, "Yeşilçam zamanında sabahın yedisi sokağa çıktığım an o soğuk rüzgarın yüzüme vuruşu... Hiç kendimi uykusuz, yataktan yeni kalkmış hissetmezdim" dedi.Yeşilçam'ı "yokluklar içinde mucizeler yaratan bir sanat dalı" olarak nitelendiren Şoray, imkansızlıkların setlerde yaratıcılığı artırdığını söyledi.Tarık Akan ile başrolünü paylaştığı "Baraj" filminin çekimleri sırasında yaşadığı bir anıyı paylaşan Şoray, pembe elbisesinin küpesinin kaybolması üzerine elbisenin kumaşından yeni bir küpe yapıldığını anlattı.Şoray, yaşananları şu sözlerle aktardı:'Her filmde mutlaka 18 tane kostüm olur'Yeşilçam döneminde oyuncular için karavan bulunmadığını aktaran Şoray, kostüm değişikliklerini otomobillerde yaptıklarını ve zaman zaman çevredekilerin evlerini kullandıklarını anlattı.Her film için yaklaşık 18 kostüm hazırlamak zorunda olduklarını belirten Şoray, o dönemin çalışma düzenini şöyle anlattı:'Seyircinin sevdiği filmlerin kostümleri var'Kostümlerini sandıklarda muhafaza ettiğini ve daha sonra sergi açma kararı aldıklarını aktaran Şoray, eşyalarının bir bölümünün depodaki su baskınında zarar gördüğünü, bir kısmının ise Ankara'ya taşınırken kaybolduğunu ifade etti.Elinde halen çok sayıda kostüm bulunduğunu belirten Şoray, "Mesela Selvi Boylum'un kostümü var, Dila Hanım'ın kostümü var. Seyircinin sevdiği filmlerin kostümleri var" dedi.Sinemanın geniş kitlelere ulaşabilen ve izleyiciler üzerinde güçlü etkiler bırakabilen bir sanat dalı olduğunu vurgulayan Şoray, "Kitlelere hitap ediyor. Etkisi çok büyük. İzleyenleri o yaptığın filmlerle düşündürüyorsun. Hatta değiştirebiliyorsun da. Çok önemli bir meslek. Ama onun önemini anlayarak çok ciddi olarak hayatının önceliğini alman lazım. Başka hiçbir şey düşünmemen ve çok çalışman lazım" diye konuştu.Söyleşinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum, Şoray'a çiçek takdim etti.Etkinlik sırasında bir hayranının doğum gününü kutlayan ve onunla özçekim yapan Şoray, programın sonunda çalınan müzik eşliğinde dans etti.Usta oyuncu, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada ise "Bir daha dünyaya gelsem, yüzde 100 gene Yeşilçam'da Türk sinemasında oyuncu olmak isterdim" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/tarkan-uyan-sarkisini-cop31-icin-ingilizce-seslendirdi-cok-gec-olmadan-harekete-gecmeliyiz-1110038027.html
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türkan şoray, birol güven, murat kurum, antalya, ankara, yeşilçam, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
türkan şoray, birol güven, murat kurum, antalya, ankara, yeşilçam, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

Türkan Şoray: Bir daha dünyaya gelsem, yüzde 100 gene Yeşilçam'da Türk sinemasında oyuncu olmak isterdim

22:45 16.11.2026
© AA / Mehmet Ali ÖzcanTürk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray
Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
© AA / Mehmet Ali Özcan
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Türkan Şoray, COP31 kapsamında düzenlenen etkinlikte Yeşilçam anılarını anlattı. Usta oyuncu, yeniden dünyaya gelmesi halinde de Türk sinemasında oyunculuk yapmayı tercih edeceğini söyledi.
Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen "Sinemada Sürdürülebilirlik: Yeşilçam Usulü Film Yapmak" başlıklı söyleşiye katıldı.
Moderatör Birol Güven'in yönettiği söyleşide Antalya Film Festivali'ndeki coşkulu günleri unutamadığını belirten Şoray, "Sıcacıktır Antalya halkı. Küresel iklim krizinin konferansının bu güzel şehirde yapılmış olması çok memnuniyet verici" dedi.

'İnşallah bu konferansta verilen kararlar hayata geçer'

İklim krizinin dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerden biri olduğuna dikkati çeken Şoray, gelecek nesiller için endişe duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu:
Gelecek için, yavrularımız için, çocuklarımız için, gençler için biz de bu konuda endişeliyiz. Doğa bizim yaşamımızın bir parçası, vazgeçilmezimizdir. O temiz hava, camı açtığımız zaman içimize çektiğimiz oksijen, ağaçlar, yeşillik, orman... Bütün dünyadaki canlıların yaşaması için gerekli olan şeyler. İnşallah bu konferansta verilen kararlar hayata geçer. İnşallah bizler de üstümüze düşen görevleri yaparız.

'Yokluklar içinde mucizeler yaratan sinema'

Yeşilçam dönemindeki çalışma koşullarına da değinen Şoray, "Yeşilçam zamanında sabahın yedisi sokağa çıktığım an o soğuk rüzgarın yüzüme vuruşu... Hiç kendimi uykusuz, yataktan yeni kalkmış hissetmezdim" dedi.
Yeşilçam'ı "yokluklar içinde mucizeler yaratan bir sanat dalı" olarak nitelendiren Şoray, imkansızlıkların setlerde yaratıcılığı artırdığını söyledi.
Tarık Akan ile başrolünü paylaştığı "Baraj" filminin çekimleri sırasında yaşadığı bir anıyı paylaşan Şoray, pembe elbisesinin küpesinin kaybolması üzerine elbisenin kumaşından yeni bir küpe yapıldığını anlattı.
Şoray, yaşananları şu sözlerle aktardı:
Filmde pembe elbise giymiştim. Pembe küpelerim vardı. Sahneler devamlı olunca ertesi gün aynı kıyafetle devam ediliyor. Ertesi gün küpe yok. Yardımcım küpeyi kaybetmiş. Bir küpeli bir küpesiz olmaz, seyirciye saygısızlık olurdu. Ne yapacağız? Elbisemin eteğinden kumaş kestiler. Tel yaptılar. Tele onu geçirdiler. Ondan sonra nasıl yaptılarsa onu kulağıma küpe yaptılar. Yani böyle mucizeler yaratırdık setlerde. Zaten mucize sineması diyebiliriz. Bütün yokluklara rağmen önemli olan o projeye inanmak. Bütün kalplerin aynı anda çarpması, aynı heyecanla, umutla, sevgiyle, aşkla o şeye devam ettik. Bütün yaptığımız filmler inanın aşkla yapılan filmler.

'Her filmde mutlaka 18 tane kostüm olur'

Yeşilçam döneminde oyuncular için karavan bulunmadığını aktaran Şoray, kostüm değişikliklerini otomobillerde yaptıklarını ve zaman zaman çevredekilerin evlerini kullandıklarını anlattı.
Her film için yaklaşık 18 kostüm hazırlamak zorunda olduklarını belirten Şoray, o dönemin çalışma düzenini şöyle anlattı:
Her filmde mutlaka 18 tane kostüm olur. Geceliği, sabahlığı, sokak kıyafeti, kokteyl kıyafeti... O liste bize verilir ve biz o listedeki bütün kıyafetleri almak zorundaydık. Terziye git, kostümleri diktir, ayakkabısı, çantası, kolyesi, küpesi, her şeyiyle biz ilgileniyorduk. Bütün filmlerde aldığımız ücretin yarısını kostüme veriyorduk. Bir filmde giyilen kostümü başka bir filmde giyemezdik. Seyirci bunu hemen fark ederdi.

'Seyircinin sevdiği filmlerin kostümleri var'

Kostümlerini sandıklarda muhafaza ettiğini ve daha sonra sergi açma kararı aldıklarını aktaran Şoray, eşyalarının bir bölümünün depodaki su baskınında zarar gördüğünü, bir kısmının ise Ankara'ya taşınırken kaybolduğunu ifade etti.
Elinde halen çok sayıda kostüm bulunduğunu belirten Şoray, "Mesela Selvi Boylum'un kostümü var, Dila Hanım'ın kostümü var. Seyircinin sevdiği filmlerin kostümleri var" dedi.
Sinemanın geniş kitlelere ulaşabilen ve izleyiciler üzerinde güçlü etkiler bırakabilen bir sanat dalı olduğunu vurgulayan Şoray, "Kitlelere hitap ediyor. Etkisi çok büyük. İzleyenleri o yaptığın filmlerle düşündürüyorsun. Hatta değiştirebiliyorsun da. Çok önemli bir meslek. Ama onun önemini anlayarak çok ciddi olarak hayatının önceliğini alman lazım. Başka hiçbir şey düşünmemen ve çok çalışman lazım" diye konuştu.
Söyleşinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum, Şoray'a çiçek takdim etti.
Etkinlik sırasında bir hayranının doğum gününü kutlayan ve onunla özçekim yapan Şoray, programın sonunda çalınan müzik eşliğinde dans etti.
Usta oyuncu, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada ise "Bir daha dünyaya gelsem, yüzde 100 gene Yeşilçam'da Türk sinemasında oyuncu olmak isterdim" ifadelerini kullandı.
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