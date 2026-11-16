https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/turkan-soray-bir-daha-dunyaya-gelsem-yuzde-100-gene-yesilcamda-turk-sinemasinda-oyuncu-olmak-1110382460.html

Türkan Şoray: Bir daha dünyaya gelsem, yüzde 100 gene Yeşilçam'da Türk sinemasında oyuncu olmak isterdim

Türkan Şoray: Bir daha dünyaya gelsem, yüzde 100 gene Yeşilçam'da Türk sinemasında oyuncu olmak isterdim

Sputnik Türkiye

Türkan Şoray, COP31 kapsamında düzenlenen etkinlikte Yeşilçam anılarını anlattı. Usta oyuncu, yeniden dünyaya gelmesi halinde de Türk sinemasında oyunculuk... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T22:45+0300

2026-11-16T22:45+0300

2026-11-16T22:45+0300

türki̇ye

türkan şoray

birol güven

murat kurum

antalya

ankara

yeşilçam

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/10/1110381948_0:0:2671:1502_1920x0_80_0_0_b755b7c86f0880f693d60f1455d89c93.jpg

Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen "Sinemada Sürdürülebilirlik: Yeşilçam Usulü Film Yapmak" başlıklı söyleşiye katıldı.Moderatör Birol Güven'in yönettiği söyleşide Antalya Film Festivali'ndeki coşkulu günleri unutamadığını belirten Şoray, "Sıcacıktır Antalya halkı. Küresel iklim krizinin konferansının bu güzel şehirde yapılmış olması çok memnuniyet verici" dedi.'İnşallah bu konferansta verilen kararlar hayata geçer'İklim krizinin dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerden biri olduğuna dikkati çeken Şoray, gelecek nesiller için endişe duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu:'Yokluklar içinde mucizeler yaratan sinema'Yeşilçam dönemindeki çalışma koşullarına da değinen Şoray, "Yeşilçam zamanında sabahın yedisi sokağa çıktığım an o soğuk rüzgarın yüzüme vuruşu... Hiç kendimi uykusuz, yataktan yeni kalkmış hissetmezdim" dedi.Yeşilçam'ı "yokluklar içinde mucizeler yaratan bir sanat dalı" olarak nitelendiren Şoray, imkansızlıkların setlerde yaratıcılığı artırdığını söyledi.Tarık Akan ile başrolünü paylaştığı "Baraj" filminin çekimleri sırasında yaşadığı bir anıyı paylaşan Şoray, pembe elbisesinin küpesinin kaybolması üzerine elbisenin kumaşından yeni bir küpe yapıldığını anlattı.Şoray, yaşananları şu sözlerle aktardı:'Her filmde mutlaka 18 tane kostüm olur'Yeşilçam döneminde oyuncular için karavan bulunmadığını aktaran Şoray, kostüm değişikliklerini otomobillerde yaptıklarını ve zaman zaman çevredekilerin evlerini kullandıklarını anlattı.Her film için yaklaşık 18 kostüm hazırlamak zorunda olduklarını belirten Şoray, o dönemin çalışma düzenini şöyle anlattı:'Seyircinin sevdiği filmlerin kostümleri var'Kostümlerini sandıklarda muhafaza ettiğini ve daha sonra sergi açma kararı aldıklarını aktaran Şoray, eşyalarının bir bölümünün depodaki su baskınında zarar gördüğünü, bir kısmının ise Ankara'ya taşınırken kaybolduğunu ifade etti.Elinde halen çok sayıda kostüm bulunduğunu belirten Şoray, "Mesela Selvi Boylum'un kostümü var, Dila Hanım'ın kostümü var. Seyircinin sevdiği filmlerin kostümleri var" dedi.Sinemanın geniş kitlelere ulaşabilen ve izleyiciler üzerinde güçlü etkiler bırakabilen bir sanat dalı olduğunu vurgulayan Şoray, "Kitlelere hitap ediyor. Etkisi çok büyük. İzleyenleri o yaptığın filmlerle düşündürüyorsun. Hatta değiştirebiliyorsun da. Çok önemli bir meslek. Ama onun önemini anlayarak çok ciddi olarak hayatının önceliğini alman lazım. Başka hiçbir şey düşünmemen ve çok çalışman lazım" diye konuştu.Söyleşinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum, Şoray'a çiçek takdim etti.Etkinlik sırasında bir hayranının doğum gününü kutlayan ve onunla özçekim yapan Şoray, programın sonunda çalınan müzik eşliğinde dans etti.Usta oyuncu, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada ise "Bir daha dünyaya gelsem, yüzde 100 gene Yeşilçam'da Türk sinemasında oyuncu olmak isterdim" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/tarkan-uyan-sarkisini-cop31-icin-ingilizce-seslendirdi-cok-gec-olmadan-harekete-gecmeliyiz-1110038027.html

türki̇ye

antalya

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkan şoray, birol güven, murat kurum, antalya, ankara, yeşilçam, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı