https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/tarkan-uyan-sarkisini-cop31-icin-ingilizce-seslendirdi-cok-gec-olmadan-harekete-gecmeliyiz-1110038027.html

Tarkan 'Uyan' şarkısını COP31 için İngilizce seslendirdi: 'Çok geç olmadan harekete geçmeliyiz'

Tarkan 'Uyan' şarkısını COP31 için İngilizce seslendirdi: 'Çok geç olmadan harekete geçmeliyiz'

Sputnik Türkiye

Tarkan, 2008 yılındaki "Uyan" şarkısını Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'ne destek amacıyla İngilizce sözler ve yeni düzenlemeyle yeniden yayımladı. 01.11.2026, Sputnik Türkiye

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Sanatçı Tarkan, 2008 yılında yayımladığı "Uyan" şarkısını, İngilizce sözler ve yeni bir müzikal düzenlemeyle "Wake Up" adıyla yeniden yorumlayarak dinleyicilerin beğenisine sundu. Eser, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, iklim krizine karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı ve küresel iş birliği çağrısı yapmayı amaçlıyor.Şarkının künyesi ve yapım süreciGönüllü olarak hazırlanan "Wake Up" şarkısında; çevrenin korunması, ortak sorumluluk, dayanışma ve iklim krizine karşı birlikte hareket etme temaları işleniyor.Tarkan, şarkının ortaya çıkışına ilişkin açıklamasında, "Doğanın kendi içindeki eşsiz ekolojik düzenine, her şeyin birbiriyle kurduğu muazzam uyuma ve ahenge hep hayranlık duydum. Bugün doğanın insan eliyle hızla yok ediliyor olması ve bu gidişatı değiştirmek için yeterince harekete geçilmemesi beni derinden üzüyor. Bu yok oluşa alışmak ve göz yummak ise benim için hiçbir zaman bir seçenek olmadı. Hep birlikte bu olumsuz gidişatı değiştirebileceğimize olan inancımla, yıllar önce 'Uyan' şarkımı bu duygu ve niyetle yazdım" ifadelerini kullandı."Uyan" şarkısını COP31 için İngilizce sözler ve yeni bir müzikal uyarlamayla yeniden düzenlediğini belirten sanatçı, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/bilim-insanlari-acikladi-her-gun-yer-fistigi-yemek-beyni-nasil-etkiliyor-1110037328.html

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