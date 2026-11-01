https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/tarkan-uyan-sarkisini-cop31-icin-ingilizce-seslendirdi-cok-gec-olmadan-harekete-gecmeliyiz-1110038027.html
Tarkan 'Uyan' şarkısını COP31 için İngilizce seslendirdi: 'Çok geç olmadan harekete geçmeliyiz'
Tarkan 'Uyan' şarkısını COP31 için İngilizce seslendirdi: 'Çok geç olmadan harekete geçmeliyiz'
Sputnik Türkiye
Tarkan, 2008 yılındaki "Uyan" şarkısını Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'ne destek amacıyla İngilizce sözler ve yeni düzenlemeyle yeniden yayımladı. 01.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-01T23:11+0300
2026-11-01T23:11+0300
2026-11-01T23:11+0300
türki̇ye
antalya
tarkan
i̇ngilizce
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/06/1106297368_0:96:2841:1694_1920x0_80_0_0_02d6b9e72ccac4e45d6abe709c89d91e.jpg
Sanatçı Tarkan, 2008 yılında yayımladığı "Uyan" şarkısını, İngilizce sözler ve yeni bir müzikal düzenlemeyle "Wake Up" adıyla yeniden yorumlayarak dinleyicilerin beğenisine sundu. Eser, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, iklim krizine karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı ve küresel iş birliği çağrısı yapmayı amaçlıyor.Şarkının künyesi ve yapım süreciGönüllü olarak hazırlanan "Wake Up" şarkısında; çevrenin korunması, ortak sorumluluk, dayanışma ve iklim krizine karşı birlikte hareket etme temaları işleniyor.Tarkan, şarkının ortaya çıkışına ilişkin açıklamasında, "Doğanın kendi içindeki eşsiz ekolojik düzenine, her şeyin birbiriyle kurduğu muazzam uyuma ve ahenge hep hayranlık duydum. Bugün doğanın insan eliyle hızla yok ediliyor olması ve bu gidişatı değiştirmek için yeterince harekete geçilmemesi beni derinden üzüyor. Bu yok oluşa alışmak ve göz yummak ise benim için hiçbir zaman bir seçenek olmadı. Hep birlikte bu olumsuz gidişatı değiştirebileceğimize olan inancımla, yıllar önce 'Uyan' şarkımı bu duygu ve niyetle yazdım" ifadelerini kullandı."Uyan" şarkısını COP31 için İngilizce sözler ve yeni bir müzikal uyarlamayla yeniden düzenlediğini belirten sanatçı, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/bilim-insanlari-acikladi-her-gun-yer-fistigi-yemek-beyni-nasil-etkiliyor-1110037328.html
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/06/1106297368_158:0:2683:1894_1920x0_80_0_0_2e205159a82cc06e91740fcb10a2870d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya, tarkan, i̇ngilizce, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
antalya, tarkan, i̇ngilizce, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
Tarkan 'Uyan' şarkısını COP31 için İngilizce seslendirdi: 'Çok geç olmadan harekete geçmeliyiz'
Tarkan, 2008 yılındaki "Uyan" şarkısını Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'ne destek amacıyla İngilizce sözler ve yeni düzenlemeyle yeniden yayımladı.
Sanatçı Tarkan, 2008 yılında yayımladığı "Uyan" şarkısını, İngilizce sözler ve yeni bir müzikal düzenlemeyle "Wake Up" adıyla yeniden yorumlayarak dinleyicilerin beğenisine sundu.
Eser, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, iklim krizine karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı ve küresel iş birliği çağrısı yapmayı amaçlıyor.
Şarkının künyesi ve yapım süreci
Düzenleme ve Mix-Mastering:
Pete Martin ("Boxsta")
Yapımcı:
HİTT Müzik Prodüksiyon
Klip Yönetmeni:
Jessy Terrero
Görüntü Yönetmeni:
Alp Korfalı
Gönüllü olarak hazırlanan "Wake Up" şarkısında; çevrenin korunması, ortak sorumluluk, dayanışma ve iklim krizine karşı birlikte hareket etme temaları işleniyor.
Tarkan, şarkının ortaya çıkışına ilişkin açıklamasında, "Doğanın kendi içindeki eşsiz ekolojik düzenine, her şeyin birbiriyle kurduğu muazzam uyuma ve ahenge hep hayranlık duydum. Bugün doğanın insan eliyle hızla yok ediliyor olması ve bu gidişatı değiştirmek için yeterince harekete geçilmemesi beni derinden üzüyor. Bu yok oluşa alışmak ve göz yummak ise benim için hiçbir zaman bir seçenek olmadı. Hep birlikte bu olumsuz gidişatı değiştirebileceğimize olan inancımla, yıllar önce 'Uyan' şarkımı bu duygu ve niyetle yazdım" ifadelerini kullandı.
"Uyan" şarkısını COP31 için İngilizce sözler ve yeni bir müzikal uyarlamayla yeniden düzenlediğini belirten sanatçı, şunları kaydetti:
Amacım dünyaya doğanın sesi olmak ve hepimize bir kez daha harekete geçme çağrısı yapmak. Dünyanın iklim krizine birlikte çözüm aramak için bir araya geleceği bu önemli buluşmada en büyük dileğim, WAKE UP çağrımın daha fazla insana ulaşması ve hepimizi harekete geçirmesi. Dünyamıza sahip çıkmak, hepimizin en temel görevi ve sorumluluğu. Zamanımız daralıyor. Çok geç olmadan harekete geçmeliyiz. Uyanmaktan ve uyuyanları uyandırmaktan başka çaremiz yok ve ben hala inanıyorum ki inanırsak ve el ele verirsek her şey mümkün.