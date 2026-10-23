https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/yeni-james-bond-kim-olacak-007-rolu-icin-son-adaylar-belli-oldu-1109788734.html
Yeni James Bond kim olacak? 007 rolü için son adaylar belli oldu
Yeni James Bond kim olacak? 007 rolü için son adaylar belli oldu
Sputnik Türkiye
İngiliz ajan James Bond'u kimin canlandıracağına ilişkin merak sürerken, yeni filmde 007 rolü için son adayların bu hafta Londra'da ekran testlerine katılacağı... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T09:42+0300
2026-10-23T09:42+0300
2026-10-23T09:42+0300
yaşam
james bond
callum turner
daniel craig
londra
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variety
dune
peaky blinders
jack lowden
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İngiliz ajan James Bond'u kimin canlandıracağına ilişkin bekleyiş sürerken, serinin yeni filmi için seçilen son adayların bu hafta sonu Londra'da kamera karşısına çıkacağı iddia edildi. Hollywood Reporter ve Variety'nin çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, adaylar arasında Callum Turner ve Slow Horses dizisiyle tanınan Jack Lowden'ın bulunduğu aktarıldı.Haberlere göre adaylar, aksiyon sahneleri, kamera karşısındaki performansları ve diyalog yetenekleri üzerinden değerlendirilecek. Son aşamaya kaç oyuncunun kaldığı konusunda farklı bilgiler paylaşılırken, sayının üç ila beş arasında olduğu öne sürüldü.Hollywood Reporter'ın haberinde, Sinners filminde rol alan Jack O'Connell ile Wuthering Heights filminin yıldızı Jacob Elordi'nin ise ekran testlerine katılacak isimler arasında bulunmadığı belirtildi.James Bond rolü için yeni dönemJames Bond karakterini son olarak 2021 yapımı No Time to Die (Bond 25) filminde Daniel Craig canlandırmıştı. Craig'in rolü bırakmasının ardından, İngiliz gizli ajanı kimin devralacağına ilişkin çok sayıda isim gündeme geldi.Serinin yeni filmini Dune filmleriyle tanınan Denis Villeneuve yönetecek. Senaryoyu ise Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight kaleme alacak.Yeni James Bond filminin 2028'de vizyona girmesi bekleniyorBond serisinin yeni filminin 2028'de vizyona girmesinin planlandığı bildiriliyor. Villeneuve, uzun yıllarını Dune evrenine adamasının ardından Bond serisine katılma fırsatının kendisini bu projeye yönlendirdiğini söylemişti.James Bond rolü için son kapsamlı ekran testlerinin üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçti. Bir önceki seçim sürecinde Henry Cavill'in de son adaylar arasında olduğu öne sürülmüş, ancak rol 2006 yapımı Casino Royale ile Daniel Craig'e verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/julide-kuraldan-kadir-inanirin-vasiyetiyle-ilgili-ilk-aciklama-yalnizca-bir-vefa-meselesi-degil-1109770505.html
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james bond, callum turner, daniel craig, londra, hollywood reporter, variety, dune, peaky blinders, jack lowden
james bond, callum turner, daniel craig, londra, hollywood reporter, variety, dune, peaky blinders, jack lowden
Yeni James Bond kim olacak? 007 rolü için son adaylar belli oldu
İngiliz ajan James Bond'u kimin canlandıracağına ilişkin merak sürerken, yeni filmde 007 rolü için son adayların bu hafta Londra'da ekran testlerine katılacağı öne sürüldü. Callum Turner ve Jack Lowden'ın da adaylar arasında olduğu belirtiliyor.
İngiliz ajan James Bond'u kimin canlandıracağına ilişkin bekleyiş sürerken, serinin yeni filmi için seçilen son adayların bu hafta sonu Londra'da kamera karşısına çıkacağı iddia edildi. Hollywood Reporter ve Variety'nin çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, adaylar arasında Callum Turner ve Slow Horses dizisiyle tanınan Jack Lowden'ın bulunduğu aktarıldı.
Haberlere göre adaylar, aksiyon sahneleri, kamera karşısındaki performansları ve diyalog yetenekleri üzerinden değerlendirilecek. Son aşamaya kaç oyuncunun kaldığı konusunda farklı bilgiler paylaşılırken, sayının üç ila beş arasında olduğu öne sürüldü.
Hollywood Reporter'ın haberinde, Sinners filminde rol alan Jack O'Connell ile Wuthering Heights filminin yıldızı Jacob Elordi'nin ise ekran testlerine katılacak isimler arasında bulunmadığı belirtildi.
James Bond rolü için yeni dönem
James Bond karakterini son olarak 2021 yapımı No Time to Die (Bond 25) filminde Daniel Craig canlandırmıştı. Craig'in rolü bırakmasının ardından, İngiliz gizli ajanı kimin devralacağına ilişkin çok sayıda isim gündeme geldi.
Serinin yeni filmini Dune filmleriyle tanınan Denis Villeneuve yönetecek. Senaryoyu ise Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight kaleme alacak.
Yeni James Bond filminin 2028'de vizyona girmesi bekleniyor
Bond serisinin yeni filminin 2028'de vizyona girmesinin planlandığı bildiriliyor. Villeneuve, uzun yıllarını Dune evrenine adamasının ardından Bond serisine katılma fırsatının kendisini bu projeye yönlendirdiğini söylemişti.
James Bond rolü için son kapsamlı ekran testlerinin üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçti. Bir önceki seçim sürecinde Henry Cavill'in de son adaylar arasında olduğu öne sürülmüş, ancak rol 2006 yapımı Casino Royale ile Daniel Craig'e verilmişti.