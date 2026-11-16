https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/son-dakika-haberleri-trump-cinde-si-ve-putinle-ekonomi-ve-ticareti-de-gorusecegiz-1110377369.html

Trump: Çin'de Şi ve Putin'le ekonomi ve ticareti de görüşeceğiz, Kim Jong-un da katılabilir

Trump: Çin'de Şi ve Putin'le ekonomi ve ticareti de görüşeceğiz, Kim Jong-un da katılabilir

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e gerçekleştireceği ziyaret için yola çıkmadan hemen önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T17:51+0300

2026-11-16T17:51+0300

2026-11-16T18:22+0300

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çin devlet başkanı şi cinping

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ABD Başkanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da zirveye katılabileceğini belirterek, bunun Şi Cinping'in kararına bağlı olduğunu söyledi.NVIDIA: Huang, gereken dersi çıkardıTrump, ayrıca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Jensen Huang'ın Nvidia'nın CEO'su olarak görevine geri dönmesinde bir sakınca görmediğini ifade etti ve Huang'ın gereken dersi çıkardığını sözlerine ekledi.Meksika'ya yeni tarife uyarısıTrump, açıklamalarında ayrıca Meksika'ya yönelik de gümrük tarifesi tehdidinde bulundu. Meksika'nın göçmenlerin ABD'ye geçişini engellememesi halinde ülkeye ağır gümrük vergileri uygulayacağını söyleyen Trump, göçmen konvoylarının ABD'ye girişine izin verilmeyeceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/kremlin-putin-si-ve-trump-senzende-tarihi-bir-bulusma-gerceklestirecek-1110375248.html

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donald trump, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, kim jong-un, çin, meksika, abd