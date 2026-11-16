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Trump: Çin'de Şi ve Putin'le ekonomi ve ticareti de görüşeceğiz, Kim Jong-un da katılabilir
Trump: Çin'de Şi ve Putin'le ekonomi ve ticareti de görüşeceğiz, Kim Jong-un da katılabilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e gerçekleştireceği ziyaret için yola çıkmadan hemen önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T17:51+0300
2026-11-16T17:51+0300
2026-11-16T18:22+0300
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ABD Başkanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da zirveye katılabileceğini belirterek, bunun Şi Cinping'in kararına bağlı olduğunu söyledi.NVIDIA: Huang, gereken dersi çıkardıTrump, ayrıca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Jensen Huang'ın Nvidia'nın CEO'su olarak görevine geri dönmesinde bir sakınca görmediğini ifade etti ve Huang'ın gereken dersi çıkardığını sözlerine ekledi.Meksika'ya yeni tarife uyarısıTrump, açıklamalarında ayrıca Meksika'ya yönelik de gümrük tarifesi tehdidinde bulundu. Meksika'nın göçmenlerin ABD'ye geçişini engellememesi halinde ülkeye ağır gümrük vergileri uygulayacağını söyleyen Trump, göçmen konvoylarının ABD'ye girişine izin verilmeyeceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/kremlin-putin-si-ve-trump-senzende-tarihi-bir-bulusma-gerceklestirecek-1110375248.html
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donald trump, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, kim jong-un, çin, meksika, abd
donald trump, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, kim jong-un, çin, meksika, abd
Trump: Çin'de Şi ve Putin'le ekonomi ve ticareti de görüşeceğiz, Kim Jong-un da katılabilir
17:51 16.11.2026 (güncellendi: 18:22 16.11.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e gerçekleştireceği ziyaret için yola çıkmadan hemen önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmelerde ekonomi ve ticaret konularını da ele alacaklarını söyledi. Trump, zirveye Kim Jong-un'un da katılabileceğini belirtti.
ABD Başkanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da zirveye katılabileceğini belirterek, bunun Şi Cinping'in kararına bağlı olduğunu söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,
Rusya, Çin ve ABD liderlerinin 19 Kasım'da Çin'in Shenzhen kentinde üçlü bir zirve gerçekleştirmesi konusunda anlaşmaya varıldığını dün resmen duyurmuştu.
Söz konusu üçlü buluşma, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1945 yılında ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve Sovyet lider Josef Stalin'in
Avrupa'yı şekillendirmek için bir araya geldiği Yalta Konferansı'na
benzetiliyor.
NVIDIA: Huang, gereken dersi çıkardı
Trump, ayrıca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Jensen Huang'ın Nvidia'nın CEO'su olarak görevine geri dönmesinde bir sakınca görmediğini ifade etti ve Huang'ın gereken dersi çıkardığını sözlerine ekledi.
Aralarında Elon Musk'ın da
bulunduğu ve ülkenin önde gelen birçok teknoloji şirketinin üst düzey yöneticilerinin de katıldığı imza kampanyasıyla Huang'ın görevine iadesi talep edildi. ‘Jensen'la Dayanışma
’ etiketiyle aynı adlı web sitesinde başlatılan imza kampanyasında, bugün itibarıyla 130 binden fazla imza toplandı.
Meksika'ya yeni tarife uyarısı
Trump, açıklamalarında ayrıca Meksika'ya yönelik de gümrük tarifesi tehdidinde bulundu. Meksika'nın göçmenlerin ABD'ye geçişini engellememesi halinde ülkeye ağır gümrük vergileri uygulayacağını söyleyen Trump, göçmen konvoylarının ABD'ye girişine izin verilmeyeceğini kaydetti.