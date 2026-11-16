https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/kremlin-putin-si-ve-trump-senzende-tarihi-bir-bulusma-gerceklestirecek-1110375248.html
Uşakov: Putin, Şi ve Trump Şenzen’de tarihi bir buluşma gerçekleştirecek
Uşakov: Putin, Şi ve Trump Şenzen’de tarihi bir buluşma gerçekleştirecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rusya lideri Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ve ABD Başkanı Trump arasında yapılması beklenen tarihi görüşmenin 19 Kasım... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T17:07+0300
2026-11-16T17:07+0300
2026-11-16T17:25+0300
dünya
rusya
kremlin
yuriy uşakov
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
çin
vladimir putin
şi cinping
abd
donald trump
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, düzenlediği basın toplantısında Çin'in Şenzen kentinde gerçekleştirilecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Üçlü görüşmeyi Şenzen’deki en önemli etkinlik olarak tanımlayan Uşakov, Çin’deki toplantıda ele alınacak bazı konular üzerinde şimdiden mutabakata varıldığını belirten Uşakov, özellikle Rusya ve ABD liderlerinin Ukrayna’daki durumu ve her iki tarafın çözüm önerilerini görüşeceklerini ifade etti.Bunun tarihi bir buluşma olacağına dikkat çeken Uşakov, tıpkı İkinci Dünya Savaşı döneminde ya da Birleşmiş Milletler’in (BM) kuruluşunda olduğu gibi, görüşmenin karşılıklı anlayış ve işbirliği atmosferinde gerçekleşmesini beklediklerini vurguladı.APEC Zirvesi'nin programına ilişkin bilgileri de paylaşan Uşakov, şunları söyledi:▪️ Rusya, 2035 yılında APEC dönem başkanlığını üstlenmek üzere başvuruda bulundu. Söz konusu teklif şu anda aktif bir şekilde değerlendirilmekte olup, onaylanması durumunda Rusya’nın o yılki APEC Zirvesi’ne ev sahipliği yapmasının yolu açılmış olacak.▪️ Gündem, 18 Kasım’da APEC Çalışma Zirvesi ile başlıyor. Başkan Putin, katılımcılara hitap ederek Rusya’nın iş potansiyelini ortaya koyacak. Foruma ayrıca Rus iş dünyasından temsilciler de katılacak, Gazprom, Lukoil, Yandex ve Wildberries gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu çeşitli sektörlerden 30’u aşkın delege hazır bulunacak.▪️ İkili görüşmeler kapsamında Putin, Şi Cinping ile bir araya gelecek. Liderler, Ukrayna’daki durum da dahil olmak üzere dış politika konularını ele alacak.▪️ Şenzen’deki bu toplantı, Başkan Putin ile Başkan Şi’nin bu yılki beşinci buluşması olacak. Rusya’nın üst düzey bir heyetle katılım sağlaması, Çin’in en önemli ortaklarımızdan biri olduğu gerçeğini yansıtıyor.▪️ Çin ile yapılacak görüşmelerde enerji, finans, yapay zeka ve ticaret hacmi gibi konular ele alınacak.▪️ Resmi görüşmelerin ardından liderler, dış politika konularını ele almak üzere dar kapsamlı bir çalışma kahvaltısında bir araya gelecek. Bu oturumda Başkan Putin, Çinli mevkidaşına Abu Dabi’deki müzakere sürecine ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi verecek. Liderler ayrıca, ABD Başkanı’nın da dahil olacağı üçlü toplantı konusunu da görüşecek.▪️ Buna ek olarak Başkan Putin, zirveye katılan üst düzey konuklar onuruna Başkan Şi tarafından verilecek resmi akşam resepsiyonuna katılacak. Etkinlik sırasında Putin’in, daha önceden planlanmış olan çeşitli siyasi figürlerle kısa ve gayriresmi görüşmeler yapması bekleniyor. Resepsiyonun ardından Putin, Tayland Başbakanı ile de resmi bir görüşme gerçekleştirecek.▪️ ABD Başkanı Trump ile bir görüşme yapılmasına yönelik hazırlıklar devam ediyor, ikili bir görüşme olacak. Söz konusu husus, ABD'li müzakereciler Jared Kushner ve Steve Witkoff’un yakın zamanda gerçekleştirdikleri Moskova ziyareti sırasında ele alınmıştı. Konular üzerinde prensipte mutabık kalındı, Ukrayna gündemi de buna dahil edilecek. Şu anda toplantının zamanlaması üzerinde koordinasyon sağlıyoruz. Ayrıca, gayriresmi ve kısa süreli görüşme olasılığını da göz ardı etmiyoruz, bununla birlikte liderlerin Şenzen’de bir araya gelecekleri kesin.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/cin-disisleri-bakanligindan-putin-trump-si-gorusmesine-tarihi-vurgusu-1110369209.html
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rusya, kremlin, yuriy uşakov, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), çin, vladimir putin, şi cinping, abd, donald trump, zirve
rusya, kremlin, yuriy uşakov, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), çin, vladimir putin, şi cinping, abd, donald trump, zirve
Uşakov: Putin, Şi ve Trump Şenzen’de tarihi bir buluşma gerçekleştirecek
17:07 16.11.2026 (güncellendi: 17:25 16.11.2026)
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rusya lideri Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ve ABD Başkanı Trump arasında yapılması beklenen tarihi görüşmenin 19 Kasım günü Çin liderinin konutunda yapılacağını belirtti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, düzenlediği basın toplantısında Çin'in Şenzen kentinde gerçekleştirilecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Üçlü görüşmeyi Şenzen’deki en önemli etkinlik olarak tanımlayan Uşakov, Çin’deki toplantıda ele alınacak bazı konular üzerinde şimdiden mutabakata varıldığını belirten Uşakov, özellikle Rusya ve ABD liderlerinin Ukrayna’daki durumu ve her iki tarafın çözüm önerilerini görüşeceklerini ifade etti.
Bunun tarihi bir buluşma olacağına dikkat çeken Uşakov, tıpkı İkinci Dünya Savaşı döneminde ya da Birleşmiş Milletler’in (BM) kuruluşunda olduğu gibi, görüşmenin karşılıklı anlayış ve işbirliği atmosferinde gerçekleşmesini beklediklerini vurguladı.
Bu olumlu emsallerden yola çıkarak, uluslararası gündem üzerinde etkili olacak bir tartışma yürütebiliriz. Görüşme kesinleşmiş olup, içeriği ve olası bir ortak bildirinin metni üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu süreç, yoğun diplomatik çabalar ve karmaşık istişareler gerektiriyor. Hem biz hem de Çinli dostlarımız kendi önerilerimizi sunduk, şimdi Washington’dan gelecek yanıtı bekliyoruz. Ortak bir bildiri yayımlanmasa dahi, liderlerin her biri görüşmelere dair kendi değerlendirmelerini paylaşacak.
APEC Zirvesi'nin programına ilişkin bilgileri de paylaşan Uşakov, şunları söyledi:
▪️ Rusya, 2035 yılında APEC dönem başkanlığını üstlenmek üzere başvuruda bulundu. Söz konusu teklif şu anda aktif bir şekilde değerlendirilmekte olup, onaylanması durumunda Rusya’nın o yılki APEC Zirvesi’ne ev sahipliği yapmasının yolu açılmış olacak.
▪️ Gündem, 18 Kasım’da APEC Çalışma Zirvesi ile başlıyor. Başkan Putin, katılımcılara hitap ederek Rusya’nın iş potansiyelini ortaya koyacak. Foruma ayrıca Rus iş dünyasından temsilciler de katılacak, Gazprom, Lukoil, Yandex ve Wildberries gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu çeşitli sektörlerden 30’u aşkın delege hazır bulunacak.
▪️ İkili görüşmeler kapsamında Putin, Şi Cinping ile bir araya gelecek. Liderler, Ukrayna’daki durum da dahil olmak üzere dış politika konularını ele alacak.
▪️ Şenzen’deki bu toplantı, Başkan Putin ile Başkan Şi’nin bu yılki beşinci buluşması olacak. Rusya’nın üst düzey bir heyetle katılım sağlaması, Çin’in en önemli ortaklarımızdan biri olduğu gerçeğini yansıtıyor.
▪️ Çin ile yapılacak görüşmelerde enerji, finans, yapay zeka ve ticaret hacmi gibi konular ele alınacak.
▪️ Resmi görüşmelerin ardından liderler, dış politika konularını ele almak üzere dar kapsamlı bir çalışma kahvaltısında bir araya gelecek. Bu oturumda Başkan Putin, Çinli mevkidaşına Abu Dabi’deki müzakere sürecine ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi verecek. Liderler ayrıca, ABD Başkanı’nın da dahil olacağı üçlü toplantı konusunu da görüşecek.
▪️ Buna ek olarak Başkan Putin, zirveye katılan üst düzey konuklar onuruna Başkan Şi tarafından verilecek resmi akşam resepsiyonuna katılacak. Etkinlik sırasında Putin’in, daha önceden planlanmış olan çeşitli siyasi figürlerle kısa ve gayriresmi görüşmeler yapması bekleniyor. Resepsiyonun ardından Putin, Tayland Başbakanı ile de resmi bir görüşme gerçekleştirecek.
▪️ ABD Başkanı Trump ile bir görüşme yapılmasına yönelik hazırlıklar devam ediyor, ikili bir görüşme olacak. Söz konusu husus, ABD'li müzakereciler Jared Kushner ve Steve Witkoff’un yakın zamanda gerçekleştirdikleri Moskova ziyareti sırasında ele alınmıştı. Konular üzerinde prensipte mutabık kalındı, Ukrayna gündemi de buna dahil edilecek. Şu anda toplantının zamanlaması üzerinde koordinasyon sağlıyoruz. Ayrıca, gayriresmi ve kısa süreli görüşme olasılığını da göz ardı etmiyoruz, bununla birlikte liderlerin Şenzen’de bir araya gelecekleri kesin.