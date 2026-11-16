https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/son-dakika-haberleri-lindsay-clancy-davasi-tekrar-gorulecek-tekrar-jurili-yargilanacak-1110378366.html

Lindsay Clancy davası tekrar görülecek: Tekrar jürili yargılanacak

Lindsay Clancy davası tekrar görülecek: Tekrar jürili yargılanacak

Sputnik Türkiye

ABD'nin Massachusetts eyaletinde üç çocuğunu öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy, ilk cinayet davasında jürinin karara varamaması üzerine yeniden yargılanacak. Yeni jüri duruşması 29 Mart 2027'de başlayacak.

2026-11-16T18:29+0300

2026-11-16T18:29+0300

2026-11-16T18:57+0300

yaşam

lindsay clancy

massachusetts

abd

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Savcılar, ilk derece cinayet suçlamalarıyla yargılanan Lindsay Clancy'nin yeniden hakim karşısına çıkmasını istiyor. Massachusetts'te görülen ilk cinayet davasının sonuçsuz kalmasının ardından hakim, yeni jüri duruşmasının tarihini 29 Mart 2027 olarak belirledi.Clancy, pazartesi sabahı Plymouth Yüksek Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Savcılık makamı, davanın nasıl ilerleyeceğine ilişkin planlarını mahkemeye sundu. Commonwealth olarak anılan eyalet savcılığı, mahkeme takvimindeki diğer davaları gerekçe göstererek yeni duruşmanın mayıs ayında yapılmasını talep etti. Ancak Haziran 2027'de emekliye ayrılacak olan Yargıç William Sullivan, duruşmanın mart ayında yapılması konusunda ısrarcı oldu.Clancy neyle suçlanıyor?Savcılık ise Clancy'nin doğru ile yanlışı ayırt edebildiğini ve çocuklarını boğarak öldürmeyi önceden planladığını ileri sürmüştü.Jüri üyelerinin ortak bir karara varamaması üzerine 4 Eylül'de davada hükümsüz yargılama kararı verilmişti.Clancy'nin avukatı Kevin Reddington ise daha önce yaptığı açıklamalarda, müvekkilinin hapis cezasıyla sonuçlanacak hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söylemişti.Clancy'nin daha hafif suçlamalarla yeniden yargılanması halinde davanın sonucuna bir hakimin mi yoksa jürinin mi karar vereceğini seçme hakkı bulunacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/lindsay-clancy-cinayeti-davasi-juri-karariyla-sonucsuz-kaldi-bundan-sonra-ne-olacak-1108511839.html

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