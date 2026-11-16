https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/son-dakika-haberleri-lindsay-clancy-davasi-tekrar-gorulecek-tekrar-jurili-yargilanacak-1110378366.html
Lindsay Clancy davası tekrar görülecek: Tekrar jürili yargılanacak
Lindsay Clancy davası tekrar görülecek: Tekrar jürili yargılanacak
Sputnik Türkiye
ABD'nin Massachusetts eyaletinde üç çocuğunu öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy, ilk cinayet davasında jürinin karara varamaması üzerine yeniden yargılanacak. Yeni jüri duruşması 29 Mart 2027'de başlayacak.
2026-11-16T18:29+0300
2026-11-16T18:29+0300
2026-11-16T18:57+0300
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Savcılar, ilk derece cinayet suçlamalarıyla yargılanan Lindsay Clancy'nin yeniden hakim karşısına çıkmasını istiyor. Massachusetts'te görülen ilk cinayet davasının sonuçsuz kalmasının ardından hakim, yeni jüri duruşmasının tarihini 29 Mart 2027 olarak belirledi.Clancy, pazartesi sabahı Plymouth Yüksek Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Savcılık makamı, davanın nasıl ilerleyeceğine ilişkin planlarını mahkemeye sundu. Commonwealth olarak anılan eyalet savcılığı, mahkeme takvimindeki diğer davaları gerekçe göstererek yeni duruşmanın mayıs ayında yapılmasını talep etti. Ancak Haziran 2027'de emekliye ayrılacak olan Yargıç William Sullivan, duruşmanın mart ayında yapılması konusunda ısrarcı oldu.Clancy neyle suçlanıyor?Savcılık ise Clancy'nin doğru ile yanlışı ayırt edebildiğini ve çocuklarını boğarak öldürmeyi önceden planladığını ileri sürmüştü.Jüri üyelerinin ortak bir karara varamaması üzerine 4 Eylül'de davada hükümsüz yargılama kararı verilmişti.Clancy'nin avukatı Kevin Reddington ise daha önce yaptığı açıklamalarda, müvekkilinin hapis cezasıyla sonuçlanacak hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söylemişti.Clancy'nin daha hafif suçlamalarla yeniden yargılanması halinde davanın sonucuna bir hakimin mi yoksa jürinin mi karar vereceğini seçme hakkı bulunacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/lindsay-clancy-cinayeti-davasi-juri-karariyla-sonucsuz-kaldi-bundan-sonra-ne-olacak-1108511839.html
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lindsay clancy, massachusetts, abd
lindsay clancy, massachusetts, abd
Lindsay Clancy davası tekrar görülecek: Tekrar jürili yargılanacak
18:29 16.11.2026 (güncellendi: 18:57 16.11.2026)
ABD'nin Massachusetts eyaletinde üç çocuğunu öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy, ilk cinayet davasında jürinin karara varamaması üzerine yeniden yargılanacak. Mahkeme, yeni jüri duruşmasının 29 Mart 2027'de başlamasına karar verdi.
Savcılar, ilk derece cinayet suçlamalarıyla yargılanan Lindsay Clancy'nin yeniden hakim karşısına çıkmasını istiyor. Massachusetts'te görülen ilk cinayet davasının sonuçsuz kalmasının ardından hakim, yeni jüri duruşmasının tarihini 29 Mart 2027 olarak belirledi.
Clancy, pazartesi sabahı Plymouth Yüksek Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Savcılık makamı, davanın nasıl ilerleyeceğine ilişkin planlarını mahkemeye sundu. Commonwealth olarak anılan eyalet savcılığı, mahkeme takvimindeki diğer davaları gerekçe göstererek yeni duruşmanın mayıs ayında yapılmasını talep etti. Ancak Haziran 2027'de emekliye ayrılacak olan Yargıç William Sullivan, duruşmanın mart ayında yapılması konusunda ısrarcı oldu.
Clancy, 24 Ocak 2023'te Duxbury'deki evlerinde üç çocuğunun ölümüne neden olmakla suçlanıyor. İlk derece cinayet suçlamasıyla yargılanan Clancy'nin avukatı, ilk duruşmada müvekkilinin 5 yaşındaki Cora, 3 yaşındaki Dawson ve 8 aylık Callan'ı öldürdüğünü kabul etmiş, ancak aşırı ilaç kullanımı ve doğum sonrası psikoz nedeniyle cezai sorumluluğunun bulunmadığını savunmuştu.
Savcılık ise Clancy'nin doğru ile yanlışı ayırt edebildiğini ve çocuklarını boğarak öldürmeyi önceden planladığını ileri sürmüştü.
Jüri üyelerinin ortak bir karara varamaması üzerine 4 Eylül'de davada hükümsüz yargılama kararı verilmişti.
Clancy'nin avukatı Kevin Reddington ise daha önce yaptığı açıklamalarda, müvekkilinin hapis cezasıyla sonuçlanacak hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söylemişti.
Clancy'nin daha hafif suçlamalarla yeniden yargılanması halinde davanın sonucuna bir hakimin mi yoksa jürinin mi karar vereceğini seçme hakkı bulunacak.