https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/lindsay-clancy-cinayeti-davasi-juri-karariyla-sonucsuz-kaldi-bundan-sonra-ne-olacak-1108511839.html

Lindsay Clancy cinayeti davası jüri kararıyla sonuçsuz kaldı, savunmadan son dakika hamlesi geldi: Şimdi ne olacak?

Lindsay Clancy cinayeti davası jüri kararıyla sonuçsuz kaldı, savunmadan son dakika hamlesi geldi: Şimdi ne olacak?

Sputnik Türkiye

SON DAKİKA HABERİ: ABD'de üç çocuğunu öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy'nin davasında karar çıkmadı.

2026-09-04T18:30+0300

2026-09-04T18:30+0300

2026-09-04T19:23+0300

dünya

lindsay clancy

haberler

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12 kişilik jüri, 9 kadın ve 3 erkekten oluşuyordu. Jüri, 36 yaşındaki Clancy'nin üç ayrı birinci derece cinayet suçundan mahkum edilip edilmemesi konusunda anlaşamadıklarını Yargıç William Sullivan'a bildirdi.Yaklaşık 5 hafta süren ve 85 civarında tanığın dinlendiği davada jüri kararı çıkmayınca Sullivan 'yargılama hükümsüz' kararını duyuracağını söylemişti.Jüri, yaklaşık 38 saatlik müzakerelerin ardından dördüncü gününde bir anlaşmazlığa düştüklerini ilk kez bildirmişti. Ancak yargıç, müzakerelere devam etmelerini istedi.Ertesi gün, toplam müzakere süresi yaklaşık 28 saate ulaştığında jüri yeniden Sullivan'a bir not göndererek oybirliğiyle karar verilemeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine yargıç, jürinin daha fazla müzakere etmesini sağlamak amacıyla Tuey-Rodriguez talimatını verdi.Bir gün sonra, perşembe günü jüri üyeleri yargıca yeniden bir not gönderdi.Savunmadan son dakika hamlesi Yargıç, savunmanın 'direnen jüri üyesi' için temyiz başvurusu yapma talebi üzerine jüriyi geri çağırmayı erteledi. Lindsay Clancy'nin avukatı Kevin Reddington, yargıçtan davanın 'mistrial' ile sonuçlandığının resmen ilan edilmesini ertelemesini istedi. Reddington, karara katılmayan jüri üyesiyle ilgili olarak Yüksek Yargı Mahkemesi'ne tek hakim üzerinden doğrudan temyiz başvurusu yapmak istiyor. Reddington, söz konusu jüri üyesi hakkında, "Bunun, bu kişinin bir şekilde... makul şüphenin ötesinde kanıt bulunmasına rağmen değiştirilemez bir tutum sergilediği açık ve mevcut bir tehlike olduğunu düşünüyorum" dedi. Yargıç, Reddington'a, 'yargılama hükümsüz' kararını açıklamayı durdurma talebinde bulunabilmesi için bir saat süre tanıyacağını, ardından jüriyi yeniden çağıracağını söyledi. Clancy serbest kalacak mı? Davanın hükümsüz yargılama ile sonuçlanması, eski hemşire Clancy'nin otomatik olarak serbest bırakılacağı anlamına gelmiyor.Clancy, Plymouth Bölge Savcılığı'nın davanın bundan sonraki sürecine ilişkin kararını vermesini beklerken Tewksbury Hastanesi'nde gözetim altında tutulmaya devam edecek.Savcılığın önünde birkaç seçenek bulunuyor. Bunlar arasında Clancy'yi yeniden yargılamak, bir suçlamanın kabulü anlaşması için müzakere yürütmek veya suçlamaları tamamen düşürmek yer alıyor.Savunma avukatı Reddington daha önce, davanın yeniden görülmesi halinde Plymouth Bölge Savcısı Timothy Cruz'un suçlamaları ikinci derece cinayet suçuna indirmeyi tercih edebileceğini belirtmişti.Reddington'a göre böyle bir durumda Clancy, yeniden yargılamanın jüri yerine bir yargıç tarafından yapılmasını seçebilecek. Birinci derece cinayet suçlamaları söz konusu olduğunda ise bu seçenek kendisine tanınmıyor.Reddington, Cruz'un davanın ikinci kez görülmesi konusunda ısrar edeceğini düşündüğünü de daha önce ifade etmişti.Clancy çocuklarını öldürmekle suçlanıyorKarar, jüri üyelerinin Clancy'nin çocuklarını öldürdüğü sıradaki ruh haline ilişkin birbirinden farklı iki anlatımı dinlemesinin ardından geldi.Clancy'nin çocuklarını öldürdükten sonra kendi yaşamına da son vermeye çalıştığı belirtiliyor.Dava boyunca savunma ve savcılık, Clancy'nin eylemleri sırasında cezai sorumluluğunu etkileyebilecek ruhsal durumuna ilişkin farklı değerlendirmeler sundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/mahkemede-kaos-lindsay-clancynin-avukati-bir-juri-uyesinin-gorevden-alinmasini-istedi-1108498078.html

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