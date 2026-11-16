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ABD'den yapay zeka çiplerinde 'bulut' hamlesi: Uzaktan erişime ve bazı ülkelere sıkı denetim
ABD'den yapay zeka çiplerinde 'bulut' hamlesi: Uzaktan erişime ve bazı ülkelere sıkı denetim
Sputnik Türkiye
ABD Ticaret Bakanlığı, gelişmiş yapay zeka çiplerine uygulanan ihracat yasaklarının bulut bilişim ve yurt dışı veri merkezleri üzerinden aşılmasını önlemek için yeni kurallar getirdi.
2026-11-16T19:05+0300
2026-11-16T19:05+0300
2026-11-16T19:05+0300
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ABD yönetimi, ileri teknoloji yapay zeka donanımlarının kısıtlamaya tabi ülkelere sızmasını engellemek amacıyla ihracat kontrollerini genişletti. Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), Hazine Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi koordinasyonunda hazırlanan yeni "geçici nihai kuralı" yürürlüğe koydu.Bürodan yapılan açıklamada, bulut teknolojileri ve yapay zeka altyapısındaki hızlı gelişimin, kısıtlama listesinde yer almayan üçüncü ülkelerdeki veri merkezleri aracılığıyla Amerikan çiplerine uzaktan erişim imkanı yarattığına dikkat çekildi. Yeni düzenlemenin temel amacının, mevcut ticaret engellerinin uzaktan bilgi işlem (cloud) anlaşmalarıyla delinmesini önlemek olduğu vurgulandı.5 ülkeye çip ihracatı lisansa bağlandıDüzenleme yalnızca uzaktan erişimi değil, çiplerin başka ülkeler üzerinden dolaylı yollarla aktarılması (yönlendirme) riskini de hedef alıyor. Bu doğrultuda Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland ve Brezilya'ya yapılacak gelişmiş çip sevkiyatları ve ülke içi transferler için özel lisans alma zorunluluğu getirildi.Ancak genel merkezi veya ana şirketi ABD'de bulunan firmaların bu beş ülkedeki birimlerine gönderilecek yarı iletkenler, belirli raporlama şartlarını yerine getirmeleri kaydıyla lisans zorunluluğundan muaf tutulacak. ABD ayrıca, kuralların ihlaline göz yuman ülkelere karşı ithalat kısıtlamaları ve ihracat yasakları gibi yaptırımları devreye sokacağını bildirdi.Veri Merkezlerine 'denetim' zorunluluğuYayımlanan kural metni, ABD'nin savunma ihracatı kısıtlamaları uyguladığı D:5 Ülke Grubu (Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi ülkeleri kapsayan liste) ile Makao merkezli şirketlere yönelik denetimleri sıkılaştırıyor.Yeni kurallara göre öne çıkan başlıklar şunlar:Biden dönemi kuralı resmen iptalGelişmiş mantık çiplerinin üretimi ve paketlenmesi aşamalarındaki açıkları da kapatan yeni paketle birlikte, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde hazırlanan "yapay zeka yayılımı" düzenlemesi resmen yürürlükten kaldırıldı. Ticaret Bakanlığı, Mayıs 2025'te yaptığı duyuruyla söz konusu eski düzenlemeyi rafa kaldıracağının sinyalini vermişti.
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abd, ticaret bakanlığı, yapay zeka, çip, makao, endonezya, ulusal güvenlik konseyi, haberler
abd, ticaret bakanlığı, yapay zeka, çip, makao, endonezya, ulusal güvenlik konseyi, haberler
ABD'den yapay zeka çiplerinde 'bulut' hamlesi: Uzaktan erişime ve bazı ülkelere sıkı denetim
ABD Ticaret Bakanlığı, gelişmiş yapay zeka çiplerine uygulanan ihracat yasaklarının bulut bilişim ve yurt dışı veri merkezleri üzerinden aşılmasını önlemek için yeni kurallar getirdi. Düzenleme kapsamında beş ülkeye doğrudan çip sevkiyatı da lisansa bağlandı.
ABD yönetimi, ileri teknoloji yapay zeka donanımlarının kısıtlamaya tabi ülkelere sızmasını engellemek amacıyla ihracat kontrollerini genişletti. Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), Hazine Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi koordinasyonunda hazırlanan yeni "geçici nihai kuralı" yürürlüğe koydu.
Bürodan yapılan açıklamada, bulut teknolojileri ve yapay zeka altyapısındaki hızlı gelişimin, kısıtlama listesinde yer almayan üçüncü ülkelerdeki veri merkezleri aracılığıyla Amerikan çiplerine uzaktan erişim imkanı yarattığına dikkat çekildi. Yeni düzenlemenin temel amacının, mevcut ticaret engellerinin uzaktan bilgi işlem (cloud) anlaşmalarıyla delinmesini önlemek olduğu vurgulandı.
5 ülkeye çip ihracatı lisansa bağlandı
Düzenleme yalnızca uzaktan erişimi değil, çiplerin başka ülkeler üzerinden dolaylı yollarla aktarılması (yönlendirme) riskini de hedef alıyor. Bu doğrultuda Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland ve Brezilya'ya yapılacak gelişmiş çip sevkiyatları ve ülke içi transferler için özel lisans alma zorunluluğu getirildi.
Ancak genel merkezi veya ana şirketi ABD'de bulunan firmaların bu beş ülkedeki birimlerine gönderilecek yarı iletkenler, belirli raporlama şartlarını yerine getirmeleri kaydıyla lisans zorunluluğundan muaf tutulacak. ABD ayrıca, kuralların ihlaline göz yuman ülkelere karşı ithalat kısıtlamaları ve ihracat yasakları gibi yaptırımları devreye sokacağını bildirdi.
Veri Merkezlerine 'denetim' zorunluluğu
Yayımlanan kural metni, ABD'nin savunma ihracatı kısıtlamaları uyguladığı D:5 Ülke Grubu (Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi ülkeleri kapsayan liste) ile Makao merkezli şirketlere yönelik denetimleri sıkılaştırıyor.
Yeni kurallara göre öne çıkan başlıklar şunlar:
Uzaktan Erişim Kısıtlaması:
Merkezi D:5 ülkelerinde veya Makao'da bulunan şirketlere yüksek hacimli işlem gücü sağlayan yurt dışındaki veri merkezlerine çip ihracatı ve transferi sınırlandırıldı.
Sıkı Durum Tespiti:
Veri merkezleri, yabancı çip üreticileri ve ihracatçıların; müşterilerinin D:5 ülkeleri veya Makao ile doğrudan ya da dolaylı bir ortaklık ve kontrol bağı olup olmadığını kapsamlı şekilde araştırması zorunlu kılındı.
Ticari İstisnalar:
E-ticaret siteleri ve sosyal medya platformlarında kullanılan standart ticari öneri algoritmaları, ulusal güvenlik riski oluşturmadıkları gerekçesiyle kapsam dışında tutuldu.
Biden dönemi kuralı resmen iptal
Gelişmiş mantık çiplerinin üretimi ve paketlenmesi aşamalarındaki açıkları da kapatan yeni paketle birlikte, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde hazırlanan "yapay zeka yayılımı" düzenlemesi resmen yürürlükten kaldırıldı. Ticaret Bakanlığı, Mayıs 2025'te yaptığı duyuruyla söz konusu eski düzenlemeyi rafa kaldıracağının sinyalini vermişti.