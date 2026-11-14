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Çankırı'da feci kaza: Baba ve kızı hayatını kaybetti, anne ağır yaralı
Çankırı'da feci kaza: Baba ve kızı hayatını kaybetti, anne ağır yaralı
Sputnik Türkiye
Çankırı'da bariyerlere çarpan araçta baba ve kızı hayatını kaybetti. Ağır yaralanan anne yoğun bakımda 14.11.2026, Sputnik Türkiye
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Çankırı'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı.Direksiyon hakimiyetini kaybettiMurat İlhan (39) idaresindeki 55 GN 880 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Çavundur mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.9 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiEkiplerce yapılan kontrolde sürücü Murat İlhan ile 9 yaşındaki kızı Zeynep İlhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada ağır yaralanan anne Hanife İlhan (37), itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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çankırı, kaza, kaza sebebi, trafik
çankırı, kaza, kaza sebebi, trafik

Çankırı'da feci kaza: Baba ve kızı hayatını kaybetti, anne ağır yaralı

11:19 14.11.2026
© Ülkü Yaşar ÖzenÇankırı
Çankırı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2026
© Ülkü Yaşar Özen
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Çankırı'da bariyerlere çarpan araçta baba ve kızı hayatını kaybetti. Ağır yaralanan anne yoğun bakımda
Çankırı'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

Murat İlhan (39) idaresindeki 55 GN 880 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Çavundur mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Murat İlhan ile 9 yaşındaki kızı Zeynep İlhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan anne Hanife İlhan (37), itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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