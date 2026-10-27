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Sırbistan'da Vuçiç dönemi sona erdiren Öğrenci Listesi hareketi, liderini arıyor: Nasıl hükümet kuracaklar?
Sırbistan'da Vuçiç dönemi sona erdiren Öğrenci Listesi hareketi, liderini arıyor: Nasıl hükümet kuracaklar?
Sputnik Türkiye
Sırbistan'da 14 yıldır iktidarda olan Aleksandar Vuçiç'in partisini tarihi bir yenilgiye uğratan Öğrenci Listesi, hükümet kurmak için görüşmelere hazırlanıyor. İşte detaylar...
2026-10-27T13:18+0300
2026-10-27T13:18+0300
2026-10-27T13:18+0300
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Sırbistan'da hafta sonu yapılan seçimlerde tarihi bir zafer kazanan Öğrenci Listesi hareketi, yeni hükümeti kurmak için görüşmelere hazırlanıyor. Eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in 14 yıllık siyasi hakimiyetini sona erdiren seçim sonuçlarının ardından hareketin destekçileri, pazartesi günü ülke genelinde kutlamalar yaptı.Belgrad merkezli Özgür Seçimler ve Demokrasi Merkezi'nin (CeSID) oy örneklemlerinin tamamının sayılmasıyla elde ettiği projeksiyonlara göre, Öğrenci Listesi oyların yüzde 53'ünü alarak 250 sandalyeli parlamentoda 141 sandalye kazanıyor. Vuçiç'in liderliğindeki Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) oy oranı ise yüzde 39'da kalırken partinin 103 sandalye elde etmesi bekleniyor. Kalan sandalyelerin ulusal azınlık partilerine gitmesi öngörülüyor.Lideri olmayan hareket nasıl hükümet kuracak?Seçim zaferine rağmen Öğrenci Listesi'nin nasıl bir hükümet kuracağı ve ülkeyi nasıl yöneteceği henüz netleşmiş değil. Hükümet deneyimi bulunmayan hareket, kararlarını kolektif biçimde almayı esas alan ve belirgin bir liderlik hiyerarşisi bulunmayan bir yapıya sahip. Bu nedenle başbakanlık görevini kimin üstleneceği ve kabinede kimlerin yer alacağı belirsizliğini koruyor.Kimya profesörü Saicic öne çıkanlar arasındaHareketin öne çıkan isimleri arasında aday listesinin başında yer alan kardiyolog Ilija Srdanovic, eski Merkez Bankası Başkanı Dejan Soskic ve Belgrad Üniversitesi kimya profesörü Radomir Saicic bulunuyor. Saicic, seçim zaferinin ardından hareket adına açıklama yapan isimlerden biri oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/sirbistan-sandik-basinda-64-milyon-secmen-yeni-parlamentoyu-belirlemek-icin-oy-kullaniyor-1109835227.html
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sırbistan, belgrad, seçim
sırbistan, belgrad, seçim
Sırbistan'da Vuçiç dönemi sona erdiren Öğrenci Listesi hareketi, liderini arıyor: Nasıl hükümet kuracaklar?
Sırbistan'da 14 yıldır iktidarda olan Aleksandar Vuçiç'in partisini tarihi bir yenilgiye uğratan Öğrenci Listesi, hükümet kurmak için görüşmelere hazırlanıyor. Oyların yüzde 53'ünü alarak parlamentoda 141 sandalye kazanması beklenen hareketin liderinin kim olacağı henüz belirsiz. Ancak kimya profesörü Saicic öne çıkan isimler arasında.
Sırbistan'da hafta sonu yapılan seçimlerde tarihi bir zafer kazanan Öğrenci Listesi hareketi, yeni hükümeti kurmak için görüşmelere hazırlanıyor. Eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in 14 yıllık siyasi hakimiyetini sona erdiren seçim sonuçlarının ardından hareketin destekçileri, pazartesi günü ülke genelinde kutlamalar yaptı.
Belgrad merkezli Özgür Seçimler ve Demokrasi Merkezi'nin (CeSID) oy örneklemlerinin tamamının sayılmasıyla elde ettiği projeksiyonlara göre, Öğrenci Listesi oyların yüzde 53'ünü alarak 250 sandalyeli parlamentoda 141 sandalye kazanıyor. Vuçiç'in liderliğindeki Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) oy oranı ise yüzde 39'da kalırken partinin 103 sandalye elde etmesi bekleniyor. Kalan sandalyelerin ulusal azınlık partilerine gitmesi öngörülüyor.
Vuçiç, pazar gecesi yenilgiyi kabul ederek
Sırbistan siyasetindeki hakimiyetinin sona erdiğini ilan etti. Sonuçlar, 16 kişinin hayatını kaybettiği Novi Sad tren istasyonundaki sundurmanın çökmesinin ardından başlayan ve iki yıldır devam eden hükümet karşıtı protestoların ardından geldi.
Lideri olmayan hareket nasıl hükümet kuracak?
Seçim zaferine rağmen Öğrenci Listesi'nin nasıl bir hükümet kuracağı ve ülkeyi nasıl yöneteceği henüz netleşmiş değil. Hükümet deneyimi bulunmayan hareket, kararlarını kolektif biçimde almayı esas alan ve belirgin bir liderlik hiyerarşisi bulunmayan bir yapıya sahip. Bu nedenle başbakanlık görevini kimin üstleneceği ve kabinede kimlerin yer alacağı belirsizliğini koruyor.
Kimya profesörü Saicic öne çıkanlar arasında
Hareketin öne çıkan isimleri arasında aday listesinin başında yer alan kardiyolog Ilija Srdanovic, eski Merkez Bankası Başkanı Dejan Soskic ve Belgrad Üniversitesi kimya profesörü Radomir Saicic bulunuyor. Saicic, seçim zaferinin ardından hareket adına açıklama yapan isimlerden biri oldu.
Öğrenci Listesi'nin adayları arasında akademisyenler, oyuncular ve çiftçiler de
yer alıyor. Hareketin önündeki en önemli sorunlardan biri ise eski iktidara yakın isimlerin görev yaptığı devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması olacak.