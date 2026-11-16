https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/rusyadan-ukraynanin-lojistik-altyapisina-saldiri-rusyaya-yonelik-yogun-iha-saldirisi-puskurtuldu-1110367325.html

Rusya’dan Ukrayna’nın lojistik altyapısına saldırı: Rusya’ya yönelik yoğun İHA saldırısı püskürtüldü

Rusya’dan Ukrayna’nın lojistik altyapısına saldırı: Rusya’ya yönelik yoğun İHA saldırısı püskürtüldü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna ordusuna lojistik destek sağlayan liman ve demir yolu altyapısı ile bir kuru yük gemisinin vurulduğunu... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T09:23+0300

2026-11-16T09:23+0300

2026-11-16T09:33+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ikmal faaliyetlerinde kullanıldığı bildirilen limanve demir yolu altyapısı unsurları ile deniz araçlarına yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği açıklandı.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, gerçekleştirilen saldırılar sonucunda şu hedefler vuruldu:1336 İHA düşürüldüÖte yandan Rus hava savunma sistemlerinin dün gece boyunca Ukrayna’ya ait uçak tipi bin 336 İHA’yı tespit ederek imha ettiği kaydedildi.İHA’ların önlendiği ve düşürüldüğü bölgeler; Tver, Belgorod, Bryansk, Kursk, Kaluga, Tula, Ryazan, Oryol, Voronej, Vladimir, Smolensk, Nijniy Novgorod ve Rostov oblastları ile Krasnodar Krayı, Kırım Cumhuriyeti, Moskova bölgesi, Azak Denizi ve Karadeniz suları olarak sıralandı.Söz konusu saldırı, Ukrayna tarafından gece saatlerinde düzenlenen en kapsamlı İHA saldırısı oldu. Bir önceki en yüksek sayı 29 Ekim tarihinde bin 214 İHA ile kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/cin-disisleri-bakanligindan-uclu-zirveye-dogrulama-1110365186.html

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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)