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Rusya’dan Ukrayna’nın lojistik altyapısına saldırı: Rusya’ya yönelik yoğun İHA saldırısı püskürtüldü
Rusya’dan Ukrayna’nın lojistik altyapısına saldırı: Rusya’ya yönelik yoğun İHA saldırısı püskürtüldü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna ordusuna lojistik destek sağlayan liman ve demir yolu altyapısı ile bir kuru yük gemisinin vurulduğunu... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T09:23+0300
2026-11-16T09:23+0300
2026-11-16T09:33+0300
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Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ikmal faaliyetlerinde kullanıldığı bildirilen limanve demir yolu altyapısı unsurları ile deniz araçlarına yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği açıklandı.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, gerçekleştirilen saldırılar sonucunda şu hedefler vuruldu:1336 İHA düşürüldüÖte yandan Rus hava savunma sistemlerinin dün gece boyunca Ukrayna’ya ait uçak tipi bin 336 İHA’yı tespit ederek imha ettiği kaydedildi.İHA’ların önlendiği ve düşürüldüğü bölgeler; Tver, Belgorod, Bryansk, Kursk, Kaluga, Tula, Ryazan, Oryol, Voronej, Vladimir, Smolensk, Nijniy Novgorod ve Rostov oblastları ile Krasnodar Krayı, Kırım Cumhuriyeti, Moskova bölgesi, Azak Denizi ve Karadeniz suları olarak sıralandı.Söz konusu saldırı, Ukrayna tarafından gece saatlerinde düzenlenen en kapsamlı İHA saldırısı oldu. Bir önceki en yüksek sayı 29 Ekim tarihinde bin 214 İHA ile kaydedilmişti.
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya’dan Ukrayna’nın lojistik altyapısına saldırı: Rusya’ya yönelik yoğun İHA saldırısı püskürtüldü
09:23 16.11.2026 (güncellendi: 09:33 16.11.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna ordusuna lojistik destek sağlayan liman ve demir yolu altyapısı ile bir kuru yük gemisinin vurulduğunu duyurdu. Bir başka açıklamada, çeşitli bölgeler üzerinde Ukrayna’ya ait bin 336 İHA düşürüldüğü belirtildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ikmal faaliyetlerinde kullanıldığı bildirilen limanve demir yolu altyapısı unsurları ile deniz araçlarına yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, gerçekleştirilen saldırılar sonucunda şu hedefler vuruldu:
Çernomorsk Limanı
’na Ukrayna ordusu için askeri ve çift kullanımlı (hem sivil hem askeri amaçlı) yük taşıdığı belirtilen seyir halindeki bir kuru yük gemisi
,
Zaporojye
tren istasyonu bölgesinde, Ukrayna ordusuna yönelik ikmal sevkiyatlarında kullanılan bir demir yolu lokomotifi
.
Öte yandan Rus hava savunma sistemlerinin dün gece boyunca Ukrayna’ya ait uçak tipi bin 336 İHA’yı tespit ederek imha ettiği kaydedildi.
İHA’ların önlendiği ve düşürüldüğü bölgeler; Tver, Belgorod, Bryansk, Kursk, Kaluga, Tula, Ryazan, Oryol, Voronej, Vladimir, Smolensk, Nijniy Novgorod ve Rostov oblastları ile Krasnodar Krayı, Kırım Cumhuriyeti, Moskova bölgesi, Azak Denizi ve Karadeniz suları olarak sıralandı.
Söz konusu saldırı, Ukrayna tarafından gece saatlerinde düzenlenen en kapsamlı İHA saldırısı oldu. Bir önceki en yüksek sayı 29 Ekim tarihinde bin 214 İHA ile kaydedilmişti.