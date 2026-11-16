Türkiye

18-19 Kasım 2026

APEC Zirvesi
Şenzen

Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/cin-disisleri-bakanligindan-uclu-zirveye-dogrulama-1110365186.html
Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan üçlü zirveye doğrulama
Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan üçlü zirveye doğrulama
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin lideri Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Kasım'da Şıncın (Shenzhen) kentinde bir... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T07:33+0300
2026-11-16T08:02+0300
dünya
rusya
abd
çin
çin dışişleri bakanlığı
vladimir putin
şi cinping
donald trump
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/08/1110193397_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3a63c4c6a93b99b117300cbd7c30b622.jpg
Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump ile üçlü zirve gerçekleştireceği belirtildi.Açıklamada, "Devlet Başkanı Şi Cinping, 19 Kasım'da Şıncın'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Donald Trump ile Çin-Rusya-ABD Zirvesi'ni gerçekleştirecektir" ifadelerine yer verildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov cumartesi günü yaptığı açıklamada, liderler görüşmesinin söz konusu tarihte planlandığını teyit etmişti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov daha önce yaptığı değerlendirmede, Moskova'nın bu üçlü zirvenin genel uluslararası atmosfere olumlu katkı sağlamasını umduğunu dile getirmişti.Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi, 18-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Şıncın kentinde düzenlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/lavrov-avrupalilar-ukrayna-konulu-muzakerelerde-ustlenebilecekleri-rolu-anlamiyor-1110361640.html
rusya
abd
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/08/1110193397_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_0835bf2f7d881438748e1f14c0e5c2e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, çin, çin dışişleri bakanlığı, vladimir putin, şi cinping, donald trump, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
rusya, abd, çin, çin dışişleri bakanlığı, vladimir putin, şi cinping, donald trump, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan üçlü zirveye doğrulama

07:33 16.11.2026 (güncellendi: 08:02 16.11.2026)
© Fotoğraf : AP/Jacquelyn Martin, Sputnik, AP/Alex BrandonLos presidentes de China, Rusia y EEUU, Xi Jinping, Vladímir Putin y Donald Trump
Los presidentes de China, Rusia y EEUU, Xi Jinping, Vladímir Putin y Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
© Fotoğraf : AP/Jacquelyn Martin, Sputnik, AP/Alex Brandon
Abone ol
Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin lideri Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Kasım'da Şıncın (Shenzhen) kentinde bir araya geleceğini duyurdu.
Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump ile üçlü zirve gerçekleştireceği belirtildi.
Açıklamada, "Devlet Başkanı Şi Cinping, 19 Kasım'da Şıncın'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Donald Trump ile Çin-Rusya-ABD Zirvesi'ni gerçekleştirecektir" ifadelerine yer verildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov cumartesi günü yaptığı açıklamada, liderler görüşmesinin söz konusu tarihte planlandığını teyit etmişti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov daha önce yaptığı değerlendirmede, Moskova'nın bu üçlü zirvenin genel uluslararası atmosfere olumlu katkı sağlamasını umduğunu dile getirmişti.
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi, 18-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Şıncın kentinde düzenlenecek.
Lavrov at the General Meeting of the Russian International Affairs Council, March 31 - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2026
DÜNYA
Lavrov: Avrupalılar, Ukrayna konulu müzakerelerde üstlenebilecekleri rolü anlamıyor
Dün, 17:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала