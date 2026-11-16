https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/cin-disisleri-bakanligindan-uclu-zirveye-dogrulama-1110365186.html
Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan üçlü zirveye doğrulama
Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan üçlü zirveye doğrulama
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin lideri Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Kasım'da Şıncın (Shenzhen) kentinde bir... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T07:33+0300
2026-11-16T07:33+0300
2026-11-16T08:02+0300
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vladimir putin
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Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump ile üçlü zirve gerçekleştireceği belirtildi.Açıklamada, "Devlet Başkanı Şi Cinping, 19 Kasım'da Şıncın'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Donald Trump ile Çin-Rusya-ABD Zirvesi'ni gerçekleştirecektir" ifadelerine yer verildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov cumartesi günü yaptığı açıklamada, liderler görüşmesinin söz konusu tarihte planlandığını teyit etmişti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov daha önce yaptığı değerlendirmede, Moskova'nın bu üçlü zirvenin genel uluslararası atmosfere olumlu katkı sağlamasını umduğunu dile getirmişti.Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi, 18-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Şıncın kentinde düzenlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/lavrov-avrupalilar-ukrayna-konulu-muzakerelerde-ustlenebilecekleri-rolu-anlamiyor-1110361640.html
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rusya, abd, çin, çin dışişleri bakanlığı, vladimir putin, şi cinping, donald trump, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
rusya, abd, çin, çin dışişleri bakanlığı, vladimir putin, şi cinping, donald trump, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan üçlü zirveye doğrulama
07:33 16.11.2026 (güncellendi: 08:02 16.11.2026)
Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin lideri Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Kasım'da Şıncın (Shenzhen) kentinde bir araya geleceğini duyurdu.
Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump ile üçlü zirve gerçekleştireceği belirtildi.
Açıklamada, "Devlet Başkanı Şi Cinping, 19 Kasım'da Şıncın'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Donald Trump ile Çin-Rusya-ABD Zirvesi'ni gerçekleştirecektir" ifadelerine yer verildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov cumartesi günü yaptığı açıklamada, liderler görüşmesinin söz konusu tarihte planlandığını teyit etmişti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov daha önce yaptığı değerlendirmede, Moskova'nın bu üçlü zirvenin genel uluslararası atmosfere olumlu katkı sağlamasını umduğunu dile getirmişti.
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi, 18-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Şıncın kentinde düzenlenecek.