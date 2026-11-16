https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/rusya-ve-iran-disisleri-bakanlari-ortadogudaki-krizi-gorustu-1110374322.html
Rusya ve İran dışişleri bakanları Ortadoğu'daki krizi görüştü
Rusya ve İran dışişleri bakanları Ortadoğu'daki krizi görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, telefonda Ortadoğu'daki krizin çözüm yollarını ele aldı. 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T14:51+0300
2026-11-16T14:51+0300
2026-11-16T14:51+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığındanyapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Lavrov, İranlı mevkidaşı Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik sebepsiz saldırganlığı sonucunda Ortadoğu'da ortaya çıkan mevcut kriz durumunun çözüm yolları ele alındı.Bakanlık açıklamasında, tarafların bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik adımları değerlendirdiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/kremlin-kirim-koprusundeki-hafif-hasarin-tespiti-suruyor-1110372978.html
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rusya, i̇ran, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abbas arakçi, ortadoğu, i̇srail, abd
rusya, i̇ran, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abbas arakçi, ortadoğu, i̇srail, abd
Rusya ve İran dışişleri bakanları Ortadoğu'daki krizi görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, telefonda Ortadoğu'daki krizin çözüm yollarını ele aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığındanyapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Lavrov, İranlı mevkidaşı Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik sebepsiz saldırganlığı sonucunda Ortadoğu'da ortaya çıkan mevcut kriz durumunun çözüm yolları ele alındı.
Bakanlık açıklamasında, tarafların bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik adımları değerlendirdiği belirtildi.