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Rusya ve İran dışişleri bakanları Ortadoğu'daki krizi görüştü
Rusya ve İran dışişleri bakanları Ortadoğu'daki krizi görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, telefonda Ortadoğu'daki krizin çözüm yollarını ele aldı. 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T14:51+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığındanyapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Lavrov, İranlı mevkidaşı Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik sebepsiz saldırganlığı sonucunda Ortadoğu'da ortaya çıkan mevcut kriz durumunun çözüm yolları ele alındı.Bakanlık açıklamasında, tarafların bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik adımları değerlendirdiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/kremlin-kirim-koprusundeki-hafif-hasarin-tespiti-suruyor-1110372978.html
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rusya, i̇ran, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abbas arakçi, ortadoğu, i̇srail, abd
rusya, i̇ran, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abbas arakçi, ortadoğu, i̇srail, abd

Rusya ve İran dışişleri bakanları Ortadoğu'daki krizi görüştü

14:51 16.11.2026
Lavrov İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü
Lavrov İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, telefonda Ortadoğu'daki krizin çözüm yollarını ele aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığındanyapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Lavrov, İranlı mevkidaşı Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik sebepsiz saldırganlığı sonucunda Ortadoğu'da ortaya çıkan mevcut kriz durumunun çözüm yolları ele alındı.
Bakanlık açıklamasında, tarafların bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik adımları değerlendirdiği belirtildi.
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