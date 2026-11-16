https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/kremlin-kirim-koprusundeki-hafif-hasarin-tespiti-suruyor-1110372978.html

Kremlin: Kırım Köprüsü'ndeki hafif hasarın tespiti sürüyor

Kremlin: Kırım Köprüsü'ndeki hafif hasarın tespiti sürüyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ordusunun saldırısı sonucunda Kırım Köprüsü'nde meydana gelen hafif hasarın tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti. 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T13:20+0300

2026-11-16T13:20+0300

2026-11-16T13:21+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

kremlin

dmitriy peskov

kırım köprüsü

ukrayna

avrupa

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097365747_0:0:1177:662_1920x0_80_0_0_bbd9ae7b120f98a4476d98e36f670102.png

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlarken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırının ardından başlatılan incelemelere dair bilgi verdi.Köprüde meydana gelen hasarın boyutunun sınırlı olduğunu belirten Peskov, "Köprüyle ilgili bilgilendirme Ulaştırma Bakanlığından gelecek. Anladığım kadarıyla şu anda orada oluşan hafif hasarın değerlendirmesi yapılıyor. Köprü üzerinden ulaşım devam ediyor, bu nedenle Bakanlıktan açıklama gelecek" ifadelerini kullandı.Hava savunma sistemlerimiz oldukça etkili çalışıyorYaşanan insansız hava aracı (İHA) saldırısının boyutuna ve Rus hava savunma sistemlerinin performansına da değinen Peskov, yoğun saldırılara karşı yüksek bir önleme başarısı sağlandığını vurguladı.Peskov, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:Kırım Cumhuriyeti Başkanı Sergey Aksyonov da pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlediğini duyurmuş ve saldırının etkilerini gidermek üzere ilgili tüm acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirmişti.Peskov'un bugünkü basın brifinginde yaptığı açıklamalardan diğer öne çıkanlar:🔹Kiev yönetimine "yaralarını sarması" için nefes alma fırsatı verilmeyecek.🔹Ukrayna'da geçici bir ateşkes istemiyoruz, yüzyıllar sürecek bir barışa ihtiyaç duyuluyor.🔹Avrupa temsilcilerinden, tutumlarının müzakere sürecine ne ölçüde katkı sağlayabileceği konusunda netlik bekliyoruz.🔹Avrupa'nın açıklamaları, Ukrayna'daki barış sürecine katkı sağlama konusunda isteksiz olduklarına işaret ediyor.🔹ABD ile Ukrayna konusunda yürütülen görüşmelerin detaylarını açıklamayı uygun bulmuyoruz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/rus-hava-savunma-sistemleri-son-bir-gunde-2-bin-49-ukrayna-ihasini-dusurdu-1110371605.html

rusya

ukrayna

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, kırım köprüsü, ukrayna, avrupa, abd