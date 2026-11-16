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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/kremlin-kirim-koprusundeki-hafif-hasarin-tespiti-suruyor-1110372978.html
Kremlin: Kırım Köprüsü'ndeki hafif hasarın tespiti sürüyor
Kremlin: Kırım Köprüsü'ndeki hafif hasarın tespiti sürüyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ordusunun saldırısı sonucunda Kırım Köprüsü'nde meydana gelen hafif hasarın tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti. 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T13:20+0300
2026-11-16T13:21+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
kremlin
dmitriy peskov
kırım köprüsü
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlarken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırının ardından başlatılan incelemelere dair bilgi verdi.Köprüde meydana gelen hasarın boyutunun sınırlı olduğunu belirten Peskov, "Köprüyle ilgili bilgilendirme Ulaştırma Bakanlığından gelecek. Anladığım kadarıyla şu anda orada oluşan hafif hasarın değerlendirmesi yapılıyor. Köprü üzerinden ulaşım devam ediyor, bu nedenle Bakanlıktan açıklama gelecek" ifadelerini kullandı.Hava savunma sistemlerimiz oldukça etkili çalışıyorYaşanan insansız hava aracı (İHA) saldırısının boyutuna ve Rus hava savunma sistemlerinin performansına da değinen Peskov, yoğun saldırılara karşı yüksek bir önleme başarısı sağlandığını vurguladı.Peskov, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:Kırım Cumhuriyeti Başkanı Sergey Aksyonov da pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlediğini duyurmuş ve saldırının etkilerini gidermek üzere ilgili tüm acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirmişti.Peskov'un bugünkü basın brifinginde yaptığı açıklamalardan diğer öne çıkanlar:🔹Kiev yönetimine "yaralarını sarması" için nefes alma fırsatı verilmeyecek.🔹Ukrayna'da geçici bir ateşkes istemiyoruz, yüzyıllar sürecek bir barışa ihtiyaç duyuluyor.🔹Avrupa temsilcilerinden, tutumlarının müzakere sürecine ne ölçüde katkı sağlayabileceği konusunda netlik bekliyoruz.🔹Avrupa'nın açıklamaları, Ukrayna'daki barış sürecine katkı sağlama konusunda isteksiz olduklarına işaret ediyor.🔹ABD ile Ukrayna konusunda yürütülen görüşmelerin detaylarını açıklamayı uygun bulmuyoruz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/rus-hava-savunma-sistemleri-son-bir-gunde-2-bin-49-ukrayna-ihasini-dusurdu-1110371605.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, kırım köprüsü, ukrayna, avrupa, abd
rusya, kremlin, dmitriy peskov, kırım köprüsü, ukrayna, avrupa, abd

Kremlin: Kırım Köprüsü'ndeki hafif hasarın tespiti sürüyor

13:20 16.11.2026 (güncellendi: 13:21 16.11.2026)
© Sputnik / POOLDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
© Sputnik / POOL
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ordusunun saldırısı sonucunda Kırım Köprüsü'nde meydana gelen hafif hasarın tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlarken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırının ardından başlatılan incelemelere dair bilgi verdi.
Köprüde meydana gelen hasarın boyutunun sınırlı olduğunu belirten Peskov, "Köprüyle ilgili bilgilendirme Ulaştırma Bakanlığından gelecek. Anladığım kadarıyla şu anda orada oluşan hafif hasarın değerlendirmesi yapılıyor. Köprü üzerinden ulaşım devam ediyor, bu nedenle Bakanlıktan açıklama gelecek" ifadelerini kullandı.

Hava savunma sistemlerimiz oldukça etkili çalışıyor

Yaşanan insansız hava aracı (İHA) saldırısının boyutuna ve Rus hava savunma sistemlerinin performansına da değinen Peskov, yoğun saldırılara karşı yüksek bir önleme başarısı sağlandığını vurguladı.
Peskov, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:
"Gerçekten yoğun bir İHA saldırısı vardı ve hava savunma sistemlerimiz her zamanki gibi oldukça etkili çalışmaya devam ediyor. Sistem işliyor. Elbette maalesef dünyadaki hiçbir sistem, çeşitli tesislere yönelik bu denli yoğun saldırılar karşısında yüzde 100 güvence sağlayamaz ancak yine de etkinlik düzeyi çok yüksek. Burada hava savunma birliklerimizin ve askerlerimizin kahramanca çabasından söz ediyoruz."
Kırım Cumhuriyeti Başkanı Sergey Aksyonov da pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlediğini duyurmuş ve saldırının etkilerini gidermek üzere ilgili tüm acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirmişti.
Peskov'un bugünkü basın brifinginde yaptığı açıklamalardan diğer öne çıkanlar:
🔹Kiev yönetimine "yaralarını sarması" için nefes alma fırsatı verilmeyecek.

🔹Ukrayna'da geçici bir ateşkes istemiyoruz, yüzyıllar sürecek bir barışa ihtiyaç duyuluyor.

🔹Avrupa temsilcilerinden, tutumlarının müzakere sürecine ne ölçüde katkı sağlayabileceği konusunda netlik bekliyoruz.

🔹Avrupa'nın açıklamaları, Ukrayna'daki barış sürecine katkı sağlama konusunda isteksiz olduklarına işaret ediyor.

🔹ABD ile Ukrayna konusunda yürütülen görüşmelerin detaylarını açıklamayı uygun bulmuyoruz.
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