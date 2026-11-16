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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/rus-hava-savunma-sistemleri-son-bir-gunde-2-bin-49-ukrayna-ihasini-dusurdu-1110371605.html
Rus hava savunma sistemleri son bir günde 2 bin 49 Ukrayna İHA'sını düşürdü
Rus hava savunma sistemleri son bir günde 2 bin 49 Ukrayna İHA'sını düşürdü
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma birlikleri son bir günde Ukrayna'ya ait 2 bin 49 insansız hava aracını (İHA) imha ederek bugüne kadarki en yoğun günlük İHA saldırısını... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
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2026-11-16T12:33+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
donbass
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından pazartesi günü yayımlanan günlük rapora dayanarak yapılan hesaplamalara göre, Rus hava savunma sistemleri bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen en kapsamlı insansız hava aracı (İHA) saldırısını önledi.Bakanlık açıklamasında, son 24 saat içerisinde hava savunma unsurları tarafından 7 güdümlü uçak bombası, 4 adet Flamingo tipi uzun menzilli seyir füzesi ve uçak tipi 2 bin 49 İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi. Bu alanda bir önceki en yüksek sayının, 20 Eylül tarihinde bir günde düşürülen bin 951 İHA ile kayıtlara geçtiği hatırlatıldı.Ukrayna'nın altyapı unsurları hedef alındıÖte yandan raporda, özel askeri harekat bölgesindeki gelişmelere ilişkin de bilgi verildi. Buna göre, Ukrayna ordusunun son 24 saatteki çatışmalarda bin 165'ten fazla askerini ve 8 zırhlı muharebe aracını kaybettiği öne sürüldü.Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı operasyonel-taktik havacılık unsurları, taarruz İHA'ları, füze birlikleri ve topçu bataryalarının da toplam 141 bölgede operasyon düzenlediği aktarıldı. Saldırılarda Ukrayna ordusunun kullanımındaki enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin, İHA depolama ve fırlatma noktalarının ve Ukraynalı askeri birliklerin geçici konuşlanma merkezlerinin vurulduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/rusya-ve-ukrayna-arasinda-kapsamli-esir-takasi-hazirligi-1110369874.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rus hava savunma sistemleri son bir günde 2 bin 49 Ukrayna İHA'sını düşürdü

12:32 16.11.2026 (güncellendi: 12:33 16.11.2026)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRus hava savunma füze sistemi Buk-M3
Rus hava savunma füze sistemi Buk-M3 - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rusya hava savunma birlikleri son bir günde Ukrayna'ya ait 2 bin 49 insansız hava aracını (İHA) imha ederek bugüne kadarki en yoğun günlük İHA saldırısını püskürttü. Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında ayrıca Ukrayna ordusunun enerji ve ulaşım altyapısının vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından pazartesi günü yayımlanan günlük rapora dayanarak yapılan hesaplamalara göre, Rus hava savunma sistemleri bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen en kapsamlı insansız hava aracı (İHA) saldırısını önledi.
Bakanlık açıklamasında, son 24 saat içerisinde hava savunma unsurları tarafından 7 güdümlü uçak bombası, 4 adet Flamingo tipi uzun menzilli seyir füzesi ve uçak tipi 2 bin 49 İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi. Bu alanda bir önceki en yüksek sayının, 20 Eylül tarihinde bir günde düşürülen bin 951 İHA ile kayıtlara geçtiği hatırlatıldı.

Ukrayna'nın altyapı unsurları hedef alındı

Öte yandan raporda, özel askeri harekat bölgesindeki gelişmelere ilişkin de bilgi verildi. Buna göre, Ukrayna ordusunun son 24 saatteki çatışmalarda bin 165'ten fazla askerini ve 8 zırhlı muharebe aracını kaybettiği öne sürüldü.
Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı operasyonel-taktik havacılık unsurları, taarruz İHA'ları, füze birlikleri ve topçu bataryalarının da toplam 141 bölgede operasyon düzenlediği aktarıldı. Saldırılarda Ukrayna ordusunun kullanımındaki enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin, İHA depolama ve fırlatma noktalarının ve Ukraynalı askeri birliklerin geçici konuşlanma merkezlerinin vurulduğu belirtildi.
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