https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/putin-kuzey-kore-lideri-kim-jong-una-en-iyi-dileklerini-iletti-1110382820.html

Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a en iyi dileklerini iletti

Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a en iyi dileklerini iletti

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkanı Jo Yong-won ile bir araya geldiği toplantıda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a en iyi dileklerini... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T23:06+0300

2026-11-16T23:06+0300

2026-11-16T23:07+0300

dünya

rusya

vladimir putin

kremlin

kim jong-un

i̇şçi partisi (kuzey kore)

kuzey kore

kursk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/08/1104098841_0:0:735:413_1920x0_80_0_0_b16520db21ce5eae6702cc3f24709261.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore yönetiminin kilit isimlerinden olduğu bilinen Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkanı Jo Yong-won ile Kremlin'de bir araya geldi.Putin, görüşme sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a en iyi dileklerini iletti.Rus lider ayrıca, Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesindeki toprakların geri alınmasına katılmasını iki ülkenin savaş ortaklığı tarihindeki yeni bir sayfa olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/putin-kuzey-kore-disisleri-bakani-choiyi-kremlinde-kabul-etti-1107372943.html

rusya

kuzey kore

kursk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, kremlin, kim jong-un, i̇şçi partisi (kuzey kore), kuzey kore, kursk