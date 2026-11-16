https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/putin-kuzey-kore-lideri-kim-jong-una-en-iyi-dileklerini-iletti-1110382820.html
Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a en iyi dileklerini iletti
Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a en iyi dileklerini iletti
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkanı Jo Yong-won ile bir araya geldiği toplantıda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a en iyi dileklerini... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T23:06+0300
2026-11-16T23:06+0300
2026-11-16T23:07+0300
dünya
rusya
vladimir putin
kremlin
kim jong-un
i̇şçi partisi (kuzey kore)
kuzey kore
kursk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/08/1104098841_0:0:735:413_1920x0_80_0_0_b16520db21ce5eae6702cc3f24709261.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore yönetiminin kilit isimlerinden olduğu bilinen Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkanı Jo Yong-won ile Kremlin'de bir araya geldi.Putin, görüşme sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a en iyi dileklerini iletti.Rus lider ayrıca, Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesindeki toprakların geri alınmasına katılmasını iki ülkenin savaş ortaklığı tarihindeki yeni bir sayfa olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/putin-kuzey-kore-disisleri-bakani-choiyi-kremlinde-kabul-etti-1107372943.html
rusya
kuzey kore
kursk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/08/1104098841_107:0:735:471_1920x0_80_0_0_ca46b85bbea159b0394d7b963550ab33.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, kremlin, kim jong-un, i̇şçi partisi (kuzey kore), kuzey kore, kursk
rusya, vladimir putin, kremlin, kim jong-un, i̇şçi partisi (kuzey kore), kuzey kore, kursk
Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a en iyi dileklerini iletti
23:06 16.11.2026 (güncellendi: 23:07 16.11.2026)
Rus lider Putin, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkanı Jo Yong-won ile bir araya geldiği toplantıda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a en iyi dileklerini iletti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore yönetiminin kilit isimlerinden olduğu bilinen Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkanı Jo Yong-won ile Kremlin'de bir araya geldi.
Putin, görüşme sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a en iyi dileklerini iletti.
Rus lider ayrıca, Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesindeki toprakların geri alınmasına katılmasını iki ülkenin savaş ortaklığı tarihindeki yeni bir sayfa olarak nitelendirdi.
Ülkelerimiz uzun yıllardır güçlü bir dostluk, iyi komşuluk ilişkileri ve silah arkadaşlığı ile birbirine bağlıdır.