https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/putin-kuzey-kore-disisleri-bakani-choiyi-kremlinde-kabul-etti-1107372943.html
Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi’yi Kremlin’de kabul etti
Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi’yi Kremlin’de kabul etti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi Son-hui'yi Kremlin'de kabul ettiği bildirildi. 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T18:47+0300
2026-07-19T18:47+0300
2026-07-19T18:47+0300
dünya
rusya
kremlin
kuzey kore
vladimir putin
kim jong-un
özel askeri harekat
yardım
teşekkür
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi Son-hui ile Kremlin'de bir araya geldiğini belirtti.Peskov’un aktardığı üzere Rus lider, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ikili ilişkilerden övgüyle bahsetti, ayrıca Kuzey Kore liderliğine ve halkına, özel askeri operasyonun yürütülmesine verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini iletti.Putin ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a içten selamlarını da iletti. Choi Son-hui de teşekkürlerini sunarak, Kuzey Kore liderinin kısa süre önce Moskova ile ilişkilerin kapsamlı geliştirilmesine yönelik stratejik odağını yeniden teyit ettiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/kim-jong-un-ve-putin-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-isbirligi-planlarini-ayrintili-olarak-gorustu-1099082119.html
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rusya, kremlin, kuzey kore, vladimir putin, kim jong-un, özel askeri harekat, yardım, teşekkür
rusya, kremlin, kuzey kore, vladimir putin, kim jong-un, özel askeri harekat, yardım, teşekkür
Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi’yi Kremlin’de kabul etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi Son-hui'yi Kremlin'de kabul ettiği bildirildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi Son-hui ile Kremlin'de bir araya geldiğini belirtti.
Peskov’un aktardığı üzere Rus lider, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ikili ilişkilerden övgüyle bahsetti, ayrıca Kuzey Kore liderliğine ve halkına, özel askeri operasyonun yürütülmesine verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini iletti.
"Askerlerimize yardım eden Koreli askerlerin kahramanlıkları ülkemiz tarafından asla unutulmayacak.
Putin ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a içten selamlarını da iletti. Choi Son-hui de teşekkürlerini sunarak, Kuzey Kore liderinin kısa süre önce Moskova ile ilişkilerin kapsamlı geliştirilmesine yönelik stratejik odağını yeniden teyit ettiğini ifade etti.