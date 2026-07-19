https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/putin-kuzey-kore-disisleri-bakani-choiyi-kremlinde-kabul-etti-1107372943.html

Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi’yi Kremlin’de kabul etti

Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi’yi Kremlin’de kabul etti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi Son-hui'yi Kremlin'de kabul ettiği bildirildi. 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T18:47+0300

2026-07-19T18:47+0300

2026-07-19T18:47+0300

dünya

rusya

kremlin

kuzey kore

vladimir putin

kim jong-un

özel askeri harekat

yardım

teşekkür

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi Son-hui ile Kremlin'de bir araya geldiğini belirtti.Peskov’un aktardığı üzere Rus lider, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ikili ilişkilerden övgüyle bahsetti, ayrıca Kuzey Kore liderliğine ve halkına, özel askeri operasyonun yürütülmesine verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini iletti.Putin ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a içten selamlarını da iletti. Choi Son-hui de teşekkürlerini sunarak, Kuzey Kore liderinin kısa süre önce Moskova ile ilişkilerin kapsamlı geliştirilmesine yönelik stratejik odağını yeniden teyit ettiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/kim-jong-un-ve-putin-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-isbirligi-planlarini-ayrintili-olarak-gorustu-1099082119.html

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rusya, kremlin, kuzey kore, vladimir putin, kim jong-un, özel askeri harekat, yardım, teşekkür