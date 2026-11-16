https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/milyonlarca-kisiyi-ilgilendiriyor-kimlik-ve-ehliyetler-yenilenecek-1110371925.html

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Kimlik ve ehliyetler yenilenecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Kimlik ve ehliyetler yenilenecek

Sputnik Türkiye

Türkiye'de gelecek 5 yılda geçerlilik süresi dolacak 58 milyon 798 bin 692 kimlik kartı ve sürücü belgesinin yenilenmesi gerekecek. Bu belgelerin 45 milyon 568... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T12:59+0300

2026-11-16T12:59+0300

2026-11-16T12:59+0300

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Türkiye genelinde milyonlarca kimlik kartı ve sürücü belgesi için yenileme dönemi başlıyor. Gelecek 5 yıllık süreçte geçerlilik süresi sona erecek toplam 58 milyon 798 bin 692 belgenin yenilenmesi gerekecek.İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre bunların 45 milyon 568 bin 72'sini kimlik kartları, 13 milyon 230 bin 620'sini ise sürücü belgeleri oluşturacak.En fazla belgenin geçerlilik süresi 2029 yılında sona erecek.Kimlik kartları 10 yıl geçerliTürkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı uygulaması 14 Mart 2016'da Kırıkkale'de pilot olarak başlatıldı ve 2 Ocak 2017'den itibaren Türkiye genelinde yaygınlaştırıldı.Yeni tip sürücü belgesi başvuruları ise 2 Ocak 2016'dan itibaren ülke genelinde alınmaya başlandı.Bu süreçte 117 milyon 784 bin 287 kimlik kartı ve 39 milyon 780 bin 88 sürücü belgesi olmak üzere toplam 157 milyon 564 bin 375 başvuru alındı.Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl, sürücü belgelerinin geçerlilik süresi ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olarak belirlendi. Süresi sona eren belgelerin yenilenmesi gerekiyor.2026 sonuna kadar 487 bin 596 belge yenilenecekNüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre 2026 sonuna kadar geçerlilik süresi sona eren toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekiyor.Bu belgelerin 112 bin 791'i kimlik kartı, 374 bin 805'i ise sürücü belgesi olacak.5 yılda 58 milyon 798 bin 692 belgeGelecek 5 yıllık dönemde yenilenmesi gereken kimlik ve ehliyetlerin sayısı yıllara göre değişecek.2027'de 10 milyon 804 bin 315, 2028'de ise 13 milyon 671 bin 443 belgenin geçerlilik süresi sona erecek.En yoğun yenileme döneminin ise 2029'da yaşanması bekleniyor.En fazla kimlik ve ehliyet 2029'da yenilenecek2029 yılında 12 milyon 479 bin 520 kimlik kartı ile 3 milyon 997 bin 129 sürücü belgesinin geçerlilik süresi sona erecek.Böylece yalnızca 2029'da yenilenmesi gereken toplam belge sayısı 16 milyon 476 bin 649 olacak.Geçerlilik süresi dolacak belge sayısı 2030'da 8 milyon 376 bin 24, 2031'de ise 9 milyon 470 bin 261 olarak hesaplandı.Süresi dolan belgeler resmi işlemlerde kullanılamayacakGeçerlilik süresi yaklaşan kimlik kartları ve sürücü belgelerinin zamanında yenilenmesi amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor.İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de kimlik kartı ve sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerine dikkati çekerek vatandaşlara belgelerini zamanında yenilemeleri çağrısında bulunmuştu.Geçerlilik süresi sona eren belgelerin resmi işlemlerde kullanılamaması nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için yenileme işlemlerinin süre dolmadan tamamlanması önem taşıyor.Kimlik ve ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır?Kimlik kartı ve sürücü belgesi yenileme işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün randevu sistemi, e-Devlet veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alınabiliyor.İlgili ücretlerin anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital kanallar üzerinden ödenmesinin ardından nüfus müdürlüklerine başvurularak yenileme işlemi gerçekleştiriliyor.Başvurunun tamamlanmasının ardından yeni kimlik kartı veya sürücü belgesi, vatandaşın belirttiği adrese teslim ediliyor.

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kimlik, tc kimlik numarası, mustafa çiftçi