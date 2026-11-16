MEB duyurdu: Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nde 'Analiz ve Raporlama' modülü erişime açıldı

"Elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin öğrenme eksiklikleri belirlenerek pekiştirme, destekleme ve telafi çalışmaları planlanabilecek. Öğrenci ve veliler ise sistem üzerinden soru bazlı puanları ve öğrenme çıktısı düzeyindeki performansları görüntüleyebilecek. Böylece öğrencilerin başarılı oldukları ve gelişime ihtiyaç duydukları alanlar belirlenebilecek, veliler de çocuklarının öğrenme süreçlerini daha yakından takip edebilecek. OYSS Analiz ve Raporlama modülü ile sınav sonuçlarının öğretmenler için öğretim sürecinin planlanmasına, öğrenci ve veliler için ise öğrenme sürecinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak anlamlı geri bildirimlere dönüştürülmesi hedefleniyor."