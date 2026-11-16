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MEB duyurdu: Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nde 'Analiz ve Raporlama' modülü erişime açıldı
MEB duyurdu: Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nde 'Analiz ve Raporlama' modülü erişime açıldı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) geliştirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin (OYSS) "Analiz ve Raporlama" modülü öğretmen, öğrenci ve velilerin erişimine... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T12:49+0300
2026-11-16T12:49+0300
yaşam
milli eğitim bakanlığı (meb)
eba
ortak sınav
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Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nde 'Analiz ve Raporlama' modülü erişime açıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, OYSS kapsamında, okul geneli ortak yazılı sınav sonuçlarının ayrıntılı olarak incelenmesine imkan sağlayan "Analiz ve Raporlama" modülünün erişime açıldığı bildirildi.Sınav sonuçlarının ayrıntıları olacakYeni uygulamayla sınav sonuçlarının, soru, öğrenme çıktısı, öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde ayrıntılı olarak incelenebileceği belirtilen açıklamada, soru bazlı puan girişlerinin e-Okul üzerinden tamamlanmasının ardından sistem tarafından analiz ve geri bildirim raporlarının otomatik olarak oluşturulacağı kaydedildi.Öğrenci eksiklikleri fark edilecekÖğretmenlerin, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden OYSS modülüne erişerek öğrencilerin öğrenme çıktısı bazlı performanslarını, sınav puan dağılımlarını, öğrenci-soru puanlarını ve soru güçlük değerlerini inceleyebileceği bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/ortak-yazili-sinav-sistemi-uygulanacak-sorular-artik-havuzdan-hazirlanacak-1109687896.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), eba, ortak sınav
milli eğitim bakanlığı (meb), eba, ortak sınav

MEB duyurdu: Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nde 'Analiz ve Raporlama' modülü erişime açıldı

12:49 16.11.2026
© AAMEB ortak sınav
MEB ortak sınav - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) geliştirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin (OYSS) "Analiz ve Raporlama" modülü öğretmen, öğrenci ve velilerin erişimine açıldı.
Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nde 'Analiz ve Raporlama' modülü erişime açıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, OYSS kapsamında, okul geneli ortak yazılı sınav sonuçlarının ayrıntılı olarak incelenmesine imkan sağlayan "Analiz ve Raporlama" modülünün erişime açıldığı bildirildi.

Sınav sonuçlarının ayrıntıları olacak

Yeni uygulamayla sınav sonuçlarının, soru, öğrenme çıktısı, öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde ayrıntılı olarak incelenebileceği belirtilen açıklamada, soru bazlı puan girişlerinin e-Okul üzerinden tamamlanmasının ardından sistem tarafından analiz ve geri bildirim raporlarının otomatik olarak oluşturulacağı kaydedildi.

Öğrenci eksiklikleri fark edilecek

Öğretmenlerin, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden OYSS modülüne erişerek öğrencilerin öğrenme çıktısı bazlı performanslarını, sınav puan dağılımlarını, öğrenci-soru puanlarını ve soru güçlük değerlerini inceleyebileceği bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin öğrenme eksiklikleri belirlenerek pekiştirme, destekleme ve telafi çalışmaları planlanabilecek. Öğrenci ve veliler ise sistem üzerinden soru bazlı puanları ve öğrenme çıktısı düzeyindeki performansları görüntüleyebilecek. Böylece öğrencilerin başarılı oldukları ve gelişime ihtiyaç duydukları alanlar belirlenebilecek, veliler de çocuklarının öğrenme süreçlerini daha yakından takip edebilecek. OYSS Analiz ve Raporlama modülü ile sınav sonuçlarının öğretmenler için öğretim sürecinin planlanmasına, öğrenci ve veliler için ise öğrenme sürecinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak anlamlı geri bildirimlere dönüştürülmesi hedefleniyor."
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