https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/meteorolojiden-13-il-icin-sari-kodlu-uyari-kuvvetli-yagis-etkili-olacak-1110375030.html
Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T15:53+0300
2026-11-16T15:53+0300
2026-11-16T16:31+0300
yaşam
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hatay
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak
sarı kod
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.Sağanak geliyor: Hangi iller için uyarı yapıldı?Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, yarın Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Osmaniye, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kahramanmaraş ve Yalova için sarı kod uyarısında bulunuldu.Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.İstanbul Valiliği'nden uyarıİstanbul Valiliği, yarın kentte sağanağın etkili olacağını belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kentte yarın ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor." ifadesi yer aldı.Açıklamada, kuvvetli yağışlarla ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/istanbulun-sel-kaderini-sunger-sehir-uygulamasi-mi-degistirecek-dereler-yatagini-mi-geri-mi-istiyor-1109816844.html
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balıkesir, çanakkale, hatay, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sarı kod, sel
Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
15:53 16.11.2026 (güncellendi: 16:31 16.11.2026)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Sağanak geliyor: Hangi iller için uyarı yapıldı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, yarın Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Osmaniye, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kahramanmaraş ve Yalova için sarı kod uyarısında bulunuldu.
Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İstanbul Valiliği'nden uyarı
İstanbul Valiliği, yarın kentte sağanağın etkili olacağını belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kentte yarın ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, kuvvetli yağışlarla ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.