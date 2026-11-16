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Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin tehdit paylaşımları yapan şüpheli tutuklandı
Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin tehdit paylaşımları yapan şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Müslüm Ayberk Doğan tutuklandı. 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T22:39+0300
2026-11-16T22:39+0300
türki̇ye
mattia ahmet minguzzi
cumhuriyet başsavcılığı
tehdit
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Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesiyle sosyal medya hesaplarında tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan Müslüm Ayberk Doğan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "tehdit" ve "halk arasında panik ve korku yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/minguzzi-ailesini-tehdit-edip-hakaretlerde-bulunmustu-7-yil-2-ay-hapis-cezasi-aldi--1106690652.html
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mattia ahmet minguzzi, cumhuriyet başsavcılığı, tehdit
mattia ahmet minguzzi, cumhuriyet başsavcılığı, tehdit

Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin tehdit paylaşımları yapan şüpheli tutuklandı

22:39 16.11.2026
© AAAhmet Mattia Minguzzi
Ahmet Mattia Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
© AA
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Bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Müslüm Ayberk Doğan tutuklandı.
Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesiyle sosyal medya hesaplarında tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan Müslüm Ayberk Doğan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "tehdit" ve "halk arasında panik ve korku yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.
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