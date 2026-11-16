https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/mattia-ahmet-minguzzinin-oldurulmesine-iliskin-tehdit-paylasimlari-yapan-supheli-tutuklandi-1110382363.html

Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin tehdit paylaşımları yapan şüpheli tutuklandı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin tehdit paylaşımları yapan şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Müslüm Ayberk Doğan tutuklandı. 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T22:39+0300

2026-11-16T22:39+0300

2026-11-16T22:39+0300

türki̇ye

mattia ahmet minguzzi

cumhuriyet başsavcılığı

tehdit

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Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesiyle sosyal medya hesaplarında tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan Müslüm Ayberk Doğan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "tehdit" ve "halk arasında panik ve korku yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/minguzzi-ailesini-tehdit-edip-hakaretlerde-bulunmustu-7-yil-2-ay-hapis-cezasi-aldi--1106690652.html

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mattia ahmet minguzzi, cumhuriyet başsavcılığı, tehdit