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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/minguzzi-ailesini-tehdit-edip-hakaretlerde-bulunmustu-7-yil-2-ay-hapis-cezasi-aldi--1106690652.html
Minguzzi ailesini tehdit edip hakaretlerde bulunmuştu: 7 yıl 2 ay hapis cezası aldı
Minguzzi ailesini tehdit edip hakaretlerde bulunmuştu: 7 yıl 2 ay hapis cezası aldı
Sputnik Türkiye
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakarette bulunduğu belirlenen bir kişi 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T13:03+0300
2026-06-22T13:03+0300
türki̇ye
mattia ahmet minguzzi
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
hakaret
tehdit
hapis
hapis cezası
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Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehditlerde bulunan ve hakaret eden Furkan Ay, mahkeme tarafından "birden fazla kişiyle tehdit", "kişinin hatırasına hakaret" ve "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme veya yayma" suçlarından 7 yıl 20 gün hapse çarptırıldı.7 yıl 20 gün ceza aldı Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı.Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık Furkan Ay'ı "birden fazla kişiyle tehdit", "kişinin hatırasına hakaret" ve "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme veya yayma" suçlarında toplamda 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık Ay, "suçu ve suçluyu övme" suçundan ise beraat etti.Ne olmuştu?Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "caravaggioeda" isimli bir sosyal medya kullanıcısının, 11 Nisan'da Mattia Ahmet Minguzzi'nin aile bireylerinin tehdit mesajları aldığına ilişkin paylaşımda bulunduğu belirtildi. İddianamede, söz konusu paylaşımda, müşteki anne Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye yabancı bir ülke numarasına ait WhatsApp hattı üzerinden tehdit ve hakaret içerikli mesajların atıldığının tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, ifadesine yer verilen Furkan Ay, müştekiye mesaj atan numarayı kimin kullandığını bilmediğini, numarayı kullanan kişiyle iletişim kurduğunu, bu kişinin A.Ö'nün düşmanı olduğunu, numarayı kullanan şahıstan A.Ö'ye yüklenmelerini istediğini savunmuştu. A.Ö. ise hakkındaki iddiaları reddetmiştiSanık Furkan Ay, Minguzzi ailesini tehdit etmediğini ve kimseye tehdit etmekle ilgili bir telkinde bulunmadığını öne sürmüştü. İddianamede, Furkan Ay'ın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilerek, müştekinin kişisel verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirip, soruşturmaya konu olan suçları işlediğinin tespit edildiği ifade edilmişti. Bu nedenlerle sanık Furkan Ay'ın "birden fazla kişi tarafından birlikte tehdit" suçundan 2 yıldan 7 yıla, "kişinin hatırasına hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/minguzzinin-katili-cezaevinde-olay-cikardi--beni-hirsizlik-mahkumlariyla-karistirmayin-ben-1105832800.html
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mattia ahmet minguzzi, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, hakaret, tehdit, hapis, hapis cezası
mattia ahmet minguzzi, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, hakaret, tehdit, hapis, hapis cezası

Minguzzi ailesini tehdit edip hakaretlerde bulunmuştu: 7 yıl 2 ay hapis cezası aldı

13:03 22.06.2026
Yasemin Minguzzi sosyal medya
Yasemin Minguzzi sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
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Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakarette bulunduğu belirlenen bir kişi 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehditlerde bulunan ve hakaret eden Furkan Ay, mahkeme tarafından "birden fazla kişiyle tehdit", "kişinin hatırasına hakaret" ve "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme veya yayma" suçlarından 7 yıl 20 gün hapse çarptırıldı.

7 yıl 20 gün ceza aldı

Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı.
Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık Furkan Ay'ı "birden fazla kişiyle tehdit", "kişinin hatırasına hakaret" ve "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme veya yayma" suçlarında toplamda 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık Ay, "suçu ve suçluyu övme" suçundan ise beraat etti.

Ne olmuştu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "caravaggioeda" isimli bir sosyal medya kullanıcısının, 11 Nisan'da Mattia Ahmet Minguzzi'nin aile bireylerinin tehdit mesajları aldığına ilişkin paylaşımda bulunduğu belirtildi. İddianamede, söz konusu paylaşımda, müşteki anne Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye yabancı bir ülke numarasına ait WhatsApp hattı üzerinden tehdit ve hakaret içerikli mesajların atıldığının tespit edildiği kaydedildi.
İddianamede, ifadesine yer verilen Furkan Ay, müştekiye mesaj atan numarayı kimin kullandığını bilmediğini, numarayı kullanan kişiyle iletişim kurduğunu, bu kişinin A.Ö'nün düşmanı olduğunu, numarayı kullanan şahıstan A.Ö'ye yüklenmelerini istediğini savunmuştu. A.Ö. ise hakkındaki iddiaları reddetmişti
Sanık Furkan Ay, Minguzzi ailesini tehdit etmediğini ve kimseye tehdit etmekle ilgili bir telkinde bulunmadığını öne sürmüştü. İddianamede, Furkan Ay'ın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilerek, müştekinin kişisel verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirip, soruşturmaya konu olan suçları işlediğinin tespit edildiği ifade edilmişti. Bu nedenlerle sanık Furkan Ay'ın "birden fazla kişi tarafından birlikte tehdit" suçundan 2 yıldan 7 yıla, "kişinin hatırasına hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyordu.
Mattia Ahmet Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
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