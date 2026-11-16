https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/lavrov-anchoragein-ardindan-avrupalilar-trumpin-kollarina-asilip-kaldi-1110380561.html

Lavrov: Anchorage'ın ardından Avrupalılar Trump'ın kollarına asılıp kaldı

Lavrov: Anchorage'ın ardından Avrupalılar Trump'ın kollarına asılıp kaldı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus ve Amerikan liderlerinin Anchorage'daki görüşmelerinin ardından Avrupalıların ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘kollarına asılıp... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T20:43+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Çin'de yapılması beklenen tarihi görüşme öncesinde Rus medyasına uluslararası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Rus ve Amerikan liderlerinin Alaska'nın Anchorage kentindeki buluşmalarını anımsatan Lavrov, görüşmeden sonra Avrupalıların Trump'ın ‘kollarına asılıp kaldıklarını’ ifade etti.Lavrov’un açıklamalarından öne çıkanlar:▪️ Rusya’nın müttefikleri kendi ordusu, donanması, hava-uzay kuvvetleri ve nükleer kuvvetleridir.▪️ Avrupa'nın Ukrayna konusunda arabulucu rolü üstlenmek için pek çok fırsatı oldu, ancak bunun nasıl sonuçlandığını herkes biliyor.▪️ Rusya ile ABD arasında sürtüşme noktalarının ortadan kaldırılmasına yönelik görüşmeler sönük ve ağır aksak bir şekilde ilerliyor, iki ülke arasında hala pek çok anlaşmazlık bulunuyor.▪️ ABD ile hayranlıktan ağzı açık kalmış bir halde konuşmamak gerekir, ABD ile konuşurken ‘hayranlıktan ağzı açık kalmış’ bir tavır takınmamak gerekir, Amerikalılar bu türden davranışa saygı duymaz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/lavrovdan-rubioya-anchorage-cevabi-kimin-basarisiz-oldugu-acikca-ortada-1107514151.html

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