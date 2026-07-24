https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/lavrovdan-rubioya-anchorage-cevabi-kimin-basarisiz-oldugu-acikca-ortada-1107514151.html

Lavrov’dan Rubio’ya ‘Anchorage’ cevabı: Kimin başarısız olduğu açıkça ortada

Lavrov’dan Rubio’ya ‘Anchorage’ cevabı: Kimin başarısız olduğu açıkça ortada

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio’nun Anchorage mutabakatlarının çöktüğüne yönelik iddialarına yanıt vererek, süreçte asıl... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T10:59+0300

2026-07-24T10:59+0300

2026-07-24T11:35+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Anchorage mutabakatlarına ilişkin tartışmalarda Moskova’nın uzlaşmacı ve yapıcı tutumunu bir kez daha hatırlattı.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun anlaşmaların başarısız olduğu yönündeki açıklamalarını değerlendiren Lavrov, "Rubio’nun Anchorage mutabakatlarının çöktüğü yönündeki iddialarına karşılık, muhtemelen tam olarak kimin başarısız olduğunu anlamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.‘Uzlaşma sağlanan sonuçlar ortadaydı’Görüşmelerin arka planına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, Rus tarafının her zaman verilen sözlere ve varılan uzlaşmalara sadık kaldığına dikkat çekti. ‘Anchorage Ruhuna’ değinen Rus Bakan, sürecin nasıl şekillendiğini şu sözlerle aktardı:‘Anlaşmalar doğası gereği uzlaşı gerektirir’Başlangıçta bazı şüpheler olsa da Moskova’nın yapıcı bir yaklaşımla teklifleri kabul ettiğini belirten Lavrov, bir teklifin ve buna karşılık gelen bir onayın olduğu yerde uzlaşılmış sonuçların da kaçınılmaz olarak var olduğunu ifade etti.Lavrov, diplomatik sürecin mantığınavurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:ABD, Anchorage anlaşmasına yönelik yaklaşımını değiştirdiRusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’ninAlaska’daki zirvede Ukrayna konusunda varılan mutabakata yönelik yaklaşımını açıkça değiştirdiğini, ancak Rusya’nın her halükarda kendi hedeflerine ulaşacağını belirtti:Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kamuoyuna yaptığı “Artık Anchorage da yok, herhangi bir mutabakat da; Amerika yine bizimle” açıklamasını ve Ukrayna Dışişleri Bakan Vekili Andrey Sibiga’nın “Anchorage anlaşmalarını gömdük” sözlerini hatırlatan Lavrov, konuşmasını şöyle sürdürdü:‘Zelenskiy silahlandırıldığı için bu yaklaşım sergileniyor’ABD’nin sunduğu teklifin bu şekilde kibirli ve hatta aşağılayıcı bir tavırla reddedilmesinin ardındaki ana nedenlerden birinin Vladimir Zelenskiy’in sürekli silahlandırılması olduğunu vurgulayan Lavrov, şu değerlendirmelerde bulundu:‘Anlaşmalar çatışmaları durduracak niteliğe sahipti’ABD Başkanı Donald Trump’ın Alaska’daki zirvenin ardından yaptığı açıklamalara dikkat çeken Lavrov, şunları kaydetti:Rusya’nın da sürece tamamen aynı yaklaşımla yaklaştığını belirten Lavrov, "Biz de kesinlikle aynı pozisyondan hareket ettik. Amerikalıların sunduğu teklif kabul edilmiş olsaydı, bu durum çatışmaları durdurmaya ve meselenin siyasi boyutuna dair pek çok detayın çözümü için müzakere masasına oturmaya imkan tanıyacaktı" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/rusya-ukrayna-limanlarindaki-askeri-hedefleri-vurdu-1107512277.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, marco rubio, ukrayna, alaska