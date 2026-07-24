Lavrov’dan Rubio’ya ‘Anchorage’ cevabı: Kimin başarısız olduğu açıkça ortada
10:59 24.07.2026 (güncellendi: 11:35 24.07.2026)
© Sputnik / Kristina Solovyova / Multimedya arşivine gidinВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана
© Sputnik / Kristina Solovyova/
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio’nun Anchorage mutabakatlarının çöktüğüne yönelik iddialarına yanıt vererek, süreçte asıl başarısızlığa uğrayan tarafın kim olduğunun sorgulanması gerektiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Anchorage mutabakatlarına ilişkin tartışmalarda Moskova’nın uzlaşmacı ve yapıcı tutumunu bir kez daha hatırlattı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun anlaşmaların başarısız olduğu yönündeki açıklamalarını değerlendiren Lavrov, "Rubio’nun Anchorage mutabakatlarının çöktüğü yönündeki iddialarına karşılık, muhtemelen tam olarak kimin başarısız olduğunu anlamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.
‘Uzlaşma sağlanan sonuçlar ortadaydı’
Görüşmelerin arka planına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, Rus tarafının her zaman verilen sözlere ve varılan uzlaşmalara sadık kaldığına dikkat çekti. ‘Anchorage Ruhuna’ değinen Rus Bakan, sürecin nasıl şekillendiğini şu sözlerle aktardı:
“Anchorage’a, elimizde ABD tarafından önceden iletilmiş ve bizzat Başkan Trump tarafından onaylanmış tekliflerle gittik. Devlet Başkanı Putin’in de yakın zamandaki bir basın toplantısında yeniden vurguladığı gibi, biz bu teklifleri çalışmak üzere kabul ettik.”
‘Anlaşmalar doğası gereği uzlaşı gerektirir’
Başlangıçta bazı şüpheler olsa da Moskova’nın yapıcı bir yaklaşımla teklifleri kabul ettiğini belirten Lavrov, bir teklifin ve buna karşılık gelen bir onayın olduğu yerde uzlaşılmış sonuçların da kaçınılmaz olarak var olduğunu ifade etti.
Lavrov, diplomatik sürecin mantığınavurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:
“Büyük bir sırrı ifşa etmiş olmam; Başkan Trump, Anchorage da dahil olmak üzere pek çok kez bu teklifin kendilerine ait olduğunu ve kısmen uzlaşmacı nitelik taşıdığını dile getirdi. Biz de bu uzlaşma teklifini kabul ettik. Nitekim her türlü anlaşma, doğası gereği kaçınılmaz uzlaşma unsurları içermeli.”
ABD, Anchorage anlaşmasına yönelik yaklaşımını değiştirdi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’ninAlaska’daki zirvede Ukrayna konusunda varılan mutabakata yönelik yaklaşımını açıkça değiştirdiğini, ancak Rusya’nın her halükarda kendi hedeflerine ulaşacağını belirtti:
“Vicdanımız rahat. Bizde derler ya, erkek sözü: 'Erkek sözü verdiyse yapar.' Biz hazır olduğumuzu söyledik. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun açıklamasından anlaşıldığı kadarıyla karşı taraf bu yaklaşımı değiştirdi. Buna rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Haziran 2024’te belirlediği hedefler, kendisinin de defalarca vurguladığı gibi, mutlaka yerine getirilecek.”
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kamuoyuna yaptığı “Artık Anchorage da yok, herhangi bir mutabakat da; Amerika yine bizimle” açıklamasını ve Ukrayna Dışişleri Bakan Vekili Andrey Sibiga’nın “Anchorage anlaşmalarını gömdük” sözlerini hatırlatan Lavrov, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Eğer bu değerlendirmeler Amerikalıların da paylaştığı görüşlerse, bizim yapabileceğimiz ne var? Elbette siyasi ve diplomatik bir çözümden yana olduğumuzu defalarca belirttik, ancak şartlar ne olursa olsun hedeflerimize ulaşacağız.”
‘Zelenskiy silahlandırıldığı için bu yaklaşım sergileniyor’
ABD’nin sunduğu teklifin bu şekilde kibirli ve hatta aşağılayıcı bir tavırla reddedilmesinin ardındaki ana nedenlerden birinin Vladimir Zelenskiy’in sürekli silahlandırılması olduğunu vurgulayan Lavrov, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Zelenskiy’e devasa miktarlarda insansız hava aracı tedarik ediliyor. O da sivillere ve sivil hedeflere saldırarak Rusya Federasyonu’nun istikrarını bozmaya çalışıyor. Zelenskiy’e sağlanan bu desteğin önemli bir parçası da ABD yardımları. Bu yardım sadece AB’ye silah satıp AB’nin bunları Ukrayna’ya göndermesiyle sınırlı değil. Amerikalılar istihbarat verileri sağlıyor, Starlink çalışıyor ve savaş alanında kullanılması gereken ileri teknolojiler de tesadüfen orada yer almıyor.”
‘Anlaşmalar çatışmaları durduracak niteliğe sahipti’
ABD Başkanı Donald Trump’ın Alaska’daki zirvenin ardından yaptığı açıklamalara dikkat çeken Lavrov, şunları kaydetti:
"Dün Marco Rubio’ya da aktardığım gibi; Başkan Trump’ın hem Alaska’daki basın toplantısı günü hem de Washington’a döndükten sonra üç gün boyunca Anchorage’daki mutabakatları övgü dolu ifadelerle yorumladığını okuyabilirsiniz. ‘Hemen hemen her şeyi çözdük, belki tek bir konu kaldı ama temel hazır' diyordu.”
Rusya’nın da sürece tamamen aynı yaklaşımla yaklaştığını belirten Lavrov, "Biz de kesinlikle aynı pozisyondan hareket ettik. Amerikalıların sunduğu teklif kabul edilmiş olsaydı, bu durum çatışmaları durdurmaya ve meselenin siyasi boyutuna dair pek çok detayın çözümü için müzakere masasına oturmaya imkan tanıyacaktı" dedi.