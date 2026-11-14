https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/peskov-putin-si-cinping-ve-trump-19-kasimda-shenzhende-bir-araya-gelecek-1110345565.html

Peskov: Putin, Şi Cinping ve Trump 19 Kasım’da Shenzhen’de bir araya gelecek

Peskov: Putin, Şi Cinping ve Trump 19 Kasım’da Shenzhen’de bir araya gelecek

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin, Şi Cinping ve Trump arasındaki üçlü görüşmenin 19 Kasım’da Shenzhen’de yapılacağını ve bu konuda anlaşmaya varıldığını... 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T18:19+0300

2026-11-14T18:19+0300

2026-11-14T18:37+0300

dünya

kremlin

dmitriy peskov

çin devlet başkanı şi cinping

donald trump

vladimir putin

shenzhen

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump’ın katılacağı üçlü zirve konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.Peskov, “19 Kasım’da Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ve ABD Başkanı Trump arasında üçlü görüşme yapılması konusunda mutabakata varıldı. Görüşme, APEC Zirvesi kapsamında Shenzhen’de gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.Trump, bu formattaki görüşmelerin Ukrayna ihtilafını ele almaktan ziyade öncelikle nükleer silahsızlanma konularını görüşmek için gerekli olduğunu ifade etmişti.Almanya Başbakanı Friedrich Merz, birçok AB liderinin Trump ile Putin’in Çin’de yapacağı görüşmelerin “ikinci bir Anchorage”a dönüşmesinden endişe ettiğini belirtmişti.Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi, 18-19 Kasım tarihlerinde Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/kremlin-abnin-muzakere-heyeti-konusunda-sart-kosmayacagiz-1110343603.html

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Sputnik Türkiye

kremlin, dmitriy peskov, çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, vladimir putin, shenzhen, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)