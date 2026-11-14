https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/peskov-putin-si-cinping-ve-trump-19-kasimda-shenzhende-bir-araya-gelecek-1110345565.html
Peskov: Putin, Şi Cinping ve Trump 19 Kasım’da Shenzhen’de bir araya gelecek
Peskov: Putin, Şi Cinping ve Trump 19 Kasım’da Shenzhen’de bir araya gelecek
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin, Şi Cinping ve Trump arasındaki üçlü görüşmenin 19 Kasım’da Shenzhen’de yapılacağını ve bu konuda anlaşmaya varıldığını... 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T18:19+0300
2026-11-14T18:19+0300
2026-11-14T18:37+0300
dünya
kremlin
dmitriy peskov
çin devlet başkanı şi cinping
donald trump
vladimir putin
shenzhen
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1d/1109960131_0:0:732:412_1920x0_80_0_0_91fd6b11fb2873e8462bd9e16f3b3125.png
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump’ın katılacağı üçlü zirve konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.Peskov, “19 Kasım’da Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ve ABD Başkanı Trump arasında üçlü görüşme yapılması konusunda mutabakata varıldı. Görüşme, APEC Zirvesi kapsamında Shenzhen’de gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.Trump, bu formattaki görüşmelerin Ukrayna ihtilafını ele almaktan ziyade öncelikle nükleer silahsızlanma konularını görüşmek için gerekli olduğunu ifade etmişti.Almanya Başbakanı Friedrich Merz, birçok AB liderinin Trump ile Putin’in Çin’de yapacağı görüşmelerin “ikinci bir Anchorage”a dönüşmesinden endişe ettiğini belirtmişti.Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi, 18-19 Kasım tarihlerinde Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/kremlin-abnin-muzakere-heyeti-konusunda-sart-kosmayacagiz-1110343603.html
shenzhen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1d/1109960131_84:0:712:471_1920x0_80_0_0_469b84261ad6b70126f1d5e453a0e4ae.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kremlin, dmitriy peskov, çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, vladimir putin, shenzhen, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
kremlin, dmitriy peskov, çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, vladimir putin, shenzhen, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
Peskov: Putin, Şi Cinping ve Trump 19 Kasım’da Shenzhen’de bir araya gelecek
18:19 14.11.2026 (güncellendi: 18:37 14.11.2026)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin, Şi Cinping ve Trump arasındaki üçlü görüşmenin 19 Kasım’da Shenzhen’de yapılacağını ve bu konuda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump’ın katılacağı üçlü zirve konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.
Peskov, “19 Kasım’da Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ve ABD Başkanı Trump arasında üçlü görüşme yapılması konusunda mutabakata varıldı. Görüşme, APEC Zirvesi kapsamında Shenzhen’de gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.
Trump, bu formattaki görüşmelerin Ukrayna ihtilafını ele almaktan ziyade öncelikle nükleer silahsızlanma konularını görüşmek için gerekli olduğunu ifade etmişti.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, birçok AB liderinin Trump ile Putin’in Çin’de yapacağı görüşmelerin “ikinci bir Anchorage”a dönüşmesinden endişe ettiğini belirtmişti.
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi, 18-19 Kasım tarihlerinde Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenecek.