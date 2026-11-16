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Konaklama platformlarına yeni kurallar: 5 milyon TL şartı geliyor

Konaklama platformlarına yeni kurallar: 5 milyon TL şartı geliyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı dijital konaklama platformları için yeni yükümlülükler geliyor. TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek kanun teklifi... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T07:17+0300

2026-11-16T07:17+0300

2026-11-16T07:17+0300

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Türkiye'deki otel rezervasyonları ve turizm amaçlı konut kiralamalarını yakından ilgilendiren Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine geliyor. Daha önce Meclis Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edilen düzenlemenin, 17 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul çalışmalarında ele alınması bekleniyor.Teklif, yabancı merkezli dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerine kapsamlı kurallar getiriyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde platformların faaliyet gösterebilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alması zorunlu olacak. Ayrıca komisyon oranlarına üst sınır getirilecek, Türkiye'de temsilci bulundurulacak ve belirlenen yükümlülüklere uymayan platformlara ağır yaptırımlar uygulanabilecek.Düzenlemenin en dikkat çekici hükümleri arasında 5 milyon liralık izin belgesi ücreti, yüzde 17 komisyon sınırı ve izinsiz faaliyet gösteren platformlara yönelik erişim engeli bulunuyor.Konaklama platformları için 5 milyon liralık izin şartıKanun teklifine göre yabancı dijital konaklama platformları, Türkiye'de faaliyet gösterebilmek için Bakanlıktan 5 milyon lira karşılığında izin belgesi almak zorunda olacak. Her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak belge ücreti için Cumhurbaşkanına tutarı iki katına kadar artırma veya yarısına kadar indirme yetkisi de verilecek.İzin belgesi 2 yıl geçerli olacak ve başka bir işletmeye devredilemeyecek. Belge almak isteyen platformların dijital hizmet vergisi mükellefi olması, vergi borcunun bulunmaması ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi bildirmesi gerekecek.Platformların ayrıca Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşı bir temsilci belirlemesi zorunlu tutulacak. Tüzel kişiler için ise temsile yetkili en az bir kişisi Türk vatandaşı ve Türkiye'de yerleşik olan bir sermaye şirketi şartı aranacak.Otel rezervasyonlarında yüzde 17 komisyon sınırıTeklifin sektörü doğrudan ilgilendiren bir diğer maddesi, platformların aldığı hizmet bedellerine üst sınır getirilmesi olacak.Buna göre yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye içindeki satışlarda hizmet bedeli üzerinden, vergiler hariç olmak üzere, herhangi bir ad altında tahsil edebileceği toplam tutar yüzde 17'yi aşamayacak.Platformlar ayrıca dijital hizmet vergisi matrahı üzerinden Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına (TGA) on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek.Belgesiz otel ve konut ilanlarına kısıtlama geliyorDüzenlemeyle birlikte yabancı platformların hangi konaklama tesislerinin ilanlarını yayımlayabileceği de sınırlandırılacak.Platformlar yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm belgesi bulunan konaklama tesisleri ile turizm amaçlı kiralama izin belgesine sahip konutların tanıtım ve satışını gerçekleştirebilecek. İlanlarda belge numaralarının doğrulanması ve paylaşılması zorunlu olacak.Böylece platformların belgesiz konaklama tesislerini veya gerekli izinleri bulunmayan turizm amaçlı kiralık konutları listelemesi engellenecek.Otellere fiyat ve kampanya konusunda yeni güvencelerKanun teklifi, otel ve diğer konaklama işletmelerinin dijital platformlarla ilişkilerini de yeniden düzenliyor.Yabancı platformlar, konaklama tesislerinin kendi internet siteleri veya alternatif satış kanalları üzerinden farklı fiyatlarla rezervasyon almasını ya da reklam yapmasını kısıtlayamayacak.Ayrıca işletmeler kampanyalı satış yapmaya zorlanamayacak. Tesislerin, nesnel bir ölçüte dayanmadan arama sonuçlarında veya platform sıralamalarında geriye düşürülmesi de yasaklanacak.Kuralları ihlal edenlere ağır para cezalarıTeklife göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen yabancı konaklama platformlarına ihlalin niteliğine bağlı olarak 200 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.Müşteriye taahhüt edilen hizmetin eksik sunulması veya hiç verilmemesi durumunda ise her bir sözleşme için 50 bin ila 100 bin lira arasında ceza kesilecek.En ağır yaptırımlardan biri komisyon sınırının aşılması halinde devreye girecek. Yüzde 17'lik sınırın aşılması veya sözleşmeye dayanmayan haksız tahsilat yapılması durumunda, haksız alınan tutarın 10 katı kadar idari para cezası uygulanacak.Hangi durumlarda erişim engeli uygulanacak?Düzenleme, para cezalarının yanı sıra platformların Türkiye'deki faaliyetlerinin durdurulmasına yol açabilecek hükümler de içeriyor.İzin belgesi almadan faaliyet gösteren, belgesi iptal edilen veya belge süresi sona erdiği halde faaliyetlerine devam eden yabancı dijital konaklama platformları hakkında erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.Yükümlülük ihlallerinin tekrarlanması da belge iptaline yol açabilecek. Özellikle komisyon sınırının aynı takvim yılı içinde üçüncü kez ihlal edilmesi durumunda platformun izin belgesinin iptal edilmesi öngörülüyor.Teklife göre izin belgesi kapsamındaki faaliyetlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda ise Türk hukuku uygulanacak ve Türk mahkemeleri yetkili olacak.Mevcut platformlara 3 ay süre tanınacakDüzenlemenin yasalaşması halinde Türkiye'de halihazırda faaliyet gösteren yabancı dijital konaklama platformları için bir geçiş süreci başlayacak.Bu platformların, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından 3 ay içinde Kültür ve Turizm Bakanlığına izin belgesi başvurusunda bulunması gerekecek.Böylece yeni kuralların yalnızca Türkiye pazarına girmek isteyen şirketleri değil, ülkede halihazırda hizmet veren yabancı rezervasyon platformlarını da kapsaması hedefleniyor.Kanun teklifi henüz yasalaşmadı. Genel Kurul görüşmeleri sırasında maddelerde değişiklik yapılabilecek. Düzenlemenin nihai kapsamı, TBMM'de kabul edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak metinle kesinleşecek.

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