https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/meteoroloji-saat-verdi-istanbulda-gece-hava-degisiyor-1110364058.html

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da gece hava değişiyor

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da gece hava değişiyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını duyurdu. İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda ilde sağanak yağış... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T07:03+0300

2026-11-16T07:03+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Kasım Pazartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Son değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağış bekleniyor.İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Ankara, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinde de aralıklı yağmur ve sağanak görülecek. Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde ise yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik göstermemesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Meteorolojinin yayımladığı tahminlerde güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.İstanbul'da gece sağanak, Ankara'da hafif yağmur bekleniyorMarmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Trakya ile İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli çevrelerinde gece saatlerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise bölge genelinde pus ve yer yer sis görülebilecek.İstanbul ve Kırklareli'nde sıcaklıkların 15 derece, Çanakkale'de 17 derece, Bursa'da ise 16 derece olması bekleniyor. Bursa'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinde aralıklı sağanak yağış tahmin ediliyor. Başkent Ankara'da hava sıcaklığının 14 derece olması ve gün içinde hafif sağanak görülmesi bekleniyor. Eskişehir'de 15, Konya'da 16, Çankırı'da ise 13 derece ölçüleceği öngörülüyor.Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak etkili olacakAkdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Doğu Akdeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Adana'da yağışların öğle saatlerinden sonra başlaması, Hatay'da ise gün içinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının Adana'da 22, Hatay'da 20, Antalya'da 24 ve Burdur'da 17 derece olması tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilecek.Ege Bölgesi'nde ise yağış beklenmiyor. İzmir ve Manisa'da sıcaklıkların 20, Denizli ve Muğla'da 21 derece olması öngörülüyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis oluşabilecek.Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar bekleniyorDoğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusunda aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Van'ın doğusu ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebileceği tahmin ediliyor.Van'da hava sıcaklığının 11 derece olması beklenirken, Erzurum'da 8, Kars'ta 9 ve Malatya'da 15 derece tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olabilecek.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güney kesimlerinde ise öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. Mardin ve Şanlıurfa'da aralıklı yağış görüleceği, Diyarbakır ve Siirt'te ise parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.Sıcaklıkların Diyarbakır'da 18, Mardin ve Siirt'te 17, Şanlıurfa'da ise 21 derece olması bekleniyor.Karadeniz'de sis, denizde fırtınamsı rüzgarBatı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde genel olarak parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.Hava sıcaklıklarının Bolu'da 15, Düzce'de 17, Kastamonu'da 13, Zonguldak'ta 16, Samsun ve Rize'de 15, Trabzon'da 16, Amasya'da ise 14 derece olması tahmin ediliyor.Denizlerde ise Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda akşam saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetine ulaşabileceği, dalga yüksekliğinin ise Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde 3 metreyi bulabileceği öngörülüyor.Denizlerde hava nasıl olacak?Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde rüzgar beklenirken, dalga yüksekliğinin 0,5 ila 1,5 metre arasında değişeceği tahmin ediliyor.Ege Denizi'nde rüzgarın kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde eseceği, Kuzey Ege'de öğle saatlerinden sonra güneydoğuya döneceği öngörülüyor. Dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre arasında olması bekleniyor.Akdeniz'in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Deniz genelinde dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre arasında değişmesi beklenirken, yağış anında görüş mesafesi azalabilecek.Van Gölü'nde ise sağanak yağış tahmin ediliyor. Rüzgarın batılı yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esmesi, dalga yüksekliğinin 0,1 ila 0,3 metre arasında olması bekleniyor.Bugün hangi illerde yağmur bekleniyor?Meteorolojinin son tahminlerine göre gün içinde ve gece saatlerinde yağış beklenen başlıca iller arasında İstanbul, Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli, Ankara, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Niğde, Adana, Hatay, Van, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa bulunuyor.Yağışların zamanlaması bölgelere göre değişirken, özellikle iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus, görüş mesafesini azaltabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/turkiye-uefa-uluslar-a-ligi-son-macinda-fransaya-2-1-yenildi-1110363817.html

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