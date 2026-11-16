https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/kirim-koprusune-saldiri-kopru-ulasima-kapatildi-1110367779.html

Kırım Köprüsü'ne saldırı: Köprü ulaşıma kapatıldı

Kırım Köprüsü'ne saldırı: Köprü ulaşıma kapatıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Aksenov, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlediğini duyurdu. Olayın ardından... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T09:57+0300

2026-11-16T09:57+0300

2026-11-16T09:58+0300

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ukrayna silahlı kuvvetleri

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Kırım Cumhuriyeti Başkanı Sergey Aksenov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Kırım Köprüsü'ne yönelik bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.Aksenov açıklamasında, saldırı nedeniyle köprüdeki araç trafiğinin tahmini olarak gün ortasına kadar kısıtlanacağını belirtti. Olayın etkilerinin giderilmesi amacıyla ilgili tüm acil durum ve teknik ekiplerin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.Kerç'te operasyon merkezi kurulduYetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, süreci koordine etmek üzere Kerç kentinde bir operasyon merkezi oluşturulduğu aktarıldı. Yarımada ile Kuban bölgesi arasında seyahat edecek yolcuların Kavkaz Limanı'na düzenlenen feribot seferlerini kullanabileceği ifade edildi.Durumu bizzat takip ettiğini vurgulayan Aksenov, vatandaşlara yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmeleri çağrısında bulundu.

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rusya, kırım, sergey aksenov, kırım köprüsü, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kerç