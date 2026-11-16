Türkiye

18-19 Kasım 2026

APEC Zirvesi
Şenzen

- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/kirim-koprusune-saldiri-kopru-ulasima-kapatildi-1110367779.html
Kırım Köprüsü'ne saldırı: Köprü ulaşıma kapatıldı
Kırım Köprüsü'ne saldırı: Köprü ulaşıma kapatıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Aksenov, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlediğini duyurdu. Olayın ardından... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T09:57+0300
2026-11-16T09:58+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
kırım
sergey aksenov
kırım köprüsü
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
kerç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/12/1073647594_0:0:3635:2046_1920x0_80_0_0_97e97e2a7b823c5b50b39e6580858fd9.jpg
Kırım Cumhuriyeti Başkanı Sergey Aksenov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Kırım Köprüsü'ne yönelik bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.Aksenov açıklamasında, saldırı nedeniyle köprüdeki araç trafiğinin tahmini olarak gün ortasına kadar kısıtlanacağını belirtti. Olayın etkilerinin giderilmesi amacıyla ilgili tüm acil durum ve teknik ekiplerin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.Kerç'te operasyon merkezi kurulduYetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, süreci koordine etmek üzere Kerç kentinde bir operasyon merkezi oluşturulduğu aktarıldı. Yarımada ile Kuban bölgesi arasında seyahat edecek yolcuların Kavkaz Limanı'na düzenlenen feribot seferlerini kullanabileceği ifade edildi.Durumu bizzat takip ettiğini vurgulayan Aksenov, vatandaşlara yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmeleri çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/rusyadan-ukraynanin-lojistik-altyapisina-saldiri-rusyaya-yonelik-yogun-iha-saldirisi-puskurtuldu-1110367325.html
rusya
kırım
ukrayna
kerç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/12/1073647594_520:0:3251:2048_1920x0_80_0_0_48ec740b01a04ac41bd7814ffe3a7c0a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kırım, sergey aksenov, kırım köprüsü, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kerç
rusya, kırım, sergey aksenov, kırım köprüsü, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kerç

Kırım Köprüsü'ne saldırı: Köprü ulaşıma kapatıldı

09:57 16.11.2026 (güncellendi: 09:58 16.11.2026)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinKırım Köprüsü
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Aksenov, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlediğini duyurdu. Olayın ardından köprünün geçici olarak trafiğe kapatıldığı ve ulaşımın feribot seferleriyle destekleneceği belirtildi.
Kırım Cumhuriyeti Başkanı Sergey Aksenov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Kırım Köprüsü'ne yönelik bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.
Aksenov açıklamasında, saldırı nedeniyle köprüdeki araç trafiğinin tahmini olarak gün ortasına kadar kısıtlanacağını belirtti. Olayın etkilerinin giderilmesi amacıyla ilgili tüm acil durum ve teknik ekiplerin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Kerç'te operasyon merkezi kuruldu

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, süreci koordine etmek üzere Kerç kentinde bir operasyon merkezi oluşturulduğu aktarıldı. Yarımada ile Kuban bölgesi arasında seyahat edecek yolcuların Kavkaz Limanı'na düzenlenen feribot seferlerini kullanabileceği ifade edildi.
Durumu bizzat takip ettiğini vurgulayan Aksenov, vatandaşlara yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmeleri çağrısında bulundu.
Rusya'nın Geran-2 insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya’dan Ukrayna’nın lojistik altyapısına saldırı: Rusya’ya yönelik yoğun İHA saldırısı püskürtüldü
09:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала